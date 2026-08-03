Satu-satunya kepastian pada fase ini adalah bahwa mood-nya telah berubah. Leao bukan lagi pemain gelisah seperti pada akhir Mei yang ingin pergi dari Milan dengan segala cara, kesannya adalah ia sedang memikirkan ulang masa depannya jauh dari Milan. Kemarin ia mengunggah sebuah foto saat latihan di Perth dengan potongan lagu "22 Meu Vulgo" sebagai latar, yang liriknya berbunyi: "Mengingat caramu membuatku merasa, jika cinta yang kita miliki itu nyata, lalu mengapa kamu harus pergi dan meninggalkannya? Aku berpikir untuk berhenti. Aku terjatuh dan bangkit lagi. Aku sedang berjuang untuk fokus. Harus kuakui, aku tidak suka gagal".

Dalam laporan Sky hari ini, penyerang Portugal itu tertangkap kamera sedang tertawa dan bercanda dengan rekan-rekannya, menjalani latihan dengan senyum lebar yang terpampang di wajahnya.