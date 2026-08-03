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Milan, senyum dari Australia untuk Leao: penyerang Portugal itu menuju ‘tidak’ kepada Fenerbahce, apa yang berubah di bursa transfer

AC Milan

Gambar-gambar dari Sky memperlihatkan Leao yang tenang dan tersenyum di bawah arahan Amorim: apakah pemain Portugal itu berubah pikiran?

Satu-satunya kepastian pada fase ini adalah bahwa mood-nya telah berubah. Leao bukan lagi pemain gelisah seperti pada akhir Mei yang ingin pergi dari Milan dengan segala cara, kesannya adalah ia sedang memikirkan ulang masa depannya jauh dari Milan. Kemarin ia mengunggah sebuah foto saat latihan di Perth dengan potongan lagu "22 Meu Vulgo" sebagai latar, yang liriknya berbunyi: "Mengingat caramu membuatku merasa, jika cinta yang kita miliki itu nyata, lalu mengapa kamu harus pergi dan meninggalkannya? Aku berpikir untuk berhenti. Aku terjatuh dan bangkit lagi. Aku sedang berjuang untuk fokus. Harus kuakui, aku tidak suka gagal".  

Dalam laporan Sky hari ini, penyerang Portugal itu tertangkap kamera sedang tertawa dan bercanda dengan rekan-rekannya, menjalani latihan dengan senyum lebar yang terpampang di wajahnya.

  • Kecocokan yang bagus

    Bersama Amorim dan stafnya tampaknya ada kecocokan yang baik, Leao menyukai permainan ofensifnya dan metode yang digunakan dalam latihan. Ini adalah petunjuk awal yang untuk saat ini belum mengatakan segalanya, tetapi membuka kemungkinan baru: kontrak Leao akan berakhir pada 2028 dan saat ini peluang ia bertahan lebih besar dibanding peluang untuk dijual.

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  • JELANG NO

    Satu bulan menjelang penutupan bursa transfer adalah waktu yang sangat panjang, dan AC Milan tetap fokus pada penjualan Leao jika syarat-syarat tertentu terpenuhi: valuasi 50 juta dan transfer permanen. Dalam beberapa jam terakhir, Leao mengirim sinyal negatif kepada Fenerbahce yang sedang menyiapkan tawaran kedua untuk diajukan kepada Milan. 'Tidak' itu tampak final sambil menunggu untuk memahami apa yang akan dilakukan Galatasaray. Sementara itu, Rafa berlatih dan tersenyum untuk Milan.

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