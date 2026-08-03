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Milan, senyum dari Australia untuk Leao: penyerang Portugal itu mengarah ke 'tidak' untuk Fenerbahce, tetapi ada juga Galatasaray, apa yang berubah di bursa transfer

AC Milan

Gambar dari Sky menunjukkan Leao yang tenang dan tersenyum di bawah arahan Amorim: apakah pemain Portugal itu berubah pikiran?

Satu-satunya kepastian pada fase ini adalah bahwa mood-nya telah berubah. Leao bukan lagi pemain gelisah pada akhir Mei yang ingin pergi dari Milan dengan segala cara, kesannya adalah ia sedang memikirkan ulang masa depannya jauh dari Milan. Kemarin ia mengunggah sebuah foto saat berlatih di Perth, dengan latar belakang penggalan lagu "22 Meu Vulgo", yang liriknya berbunyi demikian: “Mengingat cara kamu membuatku merasa, jika cinta yang kita miliki itu nyata, lalu mengapa kamu harus pergi dan meninggalkannya? Aku berpikir untuk berhenti. Aku jatuh dan bangkit lagi. Aku sedang berjuang untuk fokus. Aku akui, aku tidak suka gagal".  

Dalam laporan Sky hari ini, penyerang Portugal itu tertangkap kamera sedang tertawa dan bercanda dengan rekan-rekannya, menjalani latihan dengan senyum lebar yang terus menghiasi wajahnya.

  • Kecocokan yang baik

    Bersama Amorim dan stafnya tampaknya ada kecocokan yang bagus, Leao menyukai permainan ofensifnya dan metode yang digunakan dalam latihan. Ini adalah indikasi awal yang untuk saat ini belum mengatakan segalanya, tetapi membuka kemungkinan baru: kontrak Leao akan berakhir pada 2028 dan saat ini persentase dirinya bertahan lebih tinggi dibandingkan kemungkinan ia dijual.

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  • MENUJU NO

    Sebulan menjelang penutupan bursa transfer adalah waktu yang sangat panjang dan AC Milan tetap fokus pada penjualan Leao, kecuali jika kondisi tertentu terpenuhi: valuasi 50 juta dan operasi transfer permanen. Dalam beberapa jam terakhir, Leao mengirimkan sinyal negatif kepada Fenerbahce yang tengah menyiapkan tawaran kedua untuk diajukan kepada Milan. 'Tidak'-nya tampak final, juga mengingat kemajuan klub kuning-biru itu dalam negosiasi untuk Sarr dari Crystal Palace, sembari menunggu untuk memahami apa yang akan dilakukan Galatasaray.

    Klub Istanbul itu, seperti ditulis Milan News, akan menjadi tujuan yang lebih disukai Leao, yang sangat berteman dengan Osimhen dan karena itu belum menutup kemungkinan ini. Sementara itu, Rafa tetap berlatih dan tersenyum di Milan.

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