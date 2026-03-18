Goal.com
Live
Grafica Leao Allegri Milan 2025 26 2 1 desktopCalciomercato

Diterjemahkan oleh

Milan, semua tentang perpanjangan kontrak Leao: Allegri telah memberikan persetujuan, inilah yang sedang berubah

Milan, klub sedang berupaya menyelesaikan kasus Leao: Allegri menjadi faktor penentu

Tepat waktu seperti surat tagihan pajak,Leao kembali menjadi perbincangan karena isu-isu seputar bursa transfer.Sembilan gol di liga tidak cukup untuk menyelamatkan musim yang sekali lagi naik-turun dan kurang cemerlang dibandingkan standar yang telah dibiasakan oleh seluruh dunia Milan. Namun, ketegangan seputar nomor 10 Rossonero meledak setelah pertandingan melawan Lazio, dan sang pemain sendiri yang memicu keributan dengan reaksi berlebihan dan dramatis saat digantikan oleh Pulisic. Kemarin, Rafa meminta maaf kepada Allegri dan tim dengan kesadaran bahwa tindakannya, meskipun tidak serius, telah menimbulkan masalah tambahan di masa yang sudah rumit. Dan jabat tangan dengan Pulisic sudah mengakhiri kasus yang sempat ramai dibicarakan di media sosial para penggemar Rossoneri dalam beberapa jam terakhir.


Tidak hanya sepak bola: temukan di bagian khusus kami odds Amici 2026.


  • ALLEGRI MENYETUJUI PERPANJANGAN KONTRAK (SEBELUM TERJADINYA KETEGANGAN)

    Allegri telah bekerja keras musim panas lalu untuk mengubah mentalitas Milan. Tujuan utamanya, seperti yang telah berulang kali ditekankan, adalah membentuk sebuah tim yang solid, kompak, dan sangat menyadari bahwa aturan perilaku harus dipatuhi dengan sangat ketat. Upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang diharapkan karena hingga saat ini hanya reaksi Leao yang menjadi satu-satunya insiden yang bertentangan dengan garis baru ini. Tentu saja hal itu bisa dihindari, tetapi juga tidak terlalu menentukan.

    Tujuan kedua adalah menyelesaikan masalah pertahanan yang telah mengganggu tim, serta memengaruhi posisinya di klasemen, dalam dua musim terakhir. Untuk alasan ini, ia menerapkan formasi pertahanan rendah, pertahanan tiga pemain, membebaskan Modric, dan merancang serangan dua pemain di mana Leao hanya bisa bermain sebagai penyerang tengah. Rafa menerima tantangan ini tanpa ragu, dan kesediaan inilah yang menjadi dasar hubungan yang kokoh antara pelatih asal Livorno itu dengan pemain paling menonjol di skuad. Setidaknya dalam hal gaji.


    Dalam pertemuan akhir Januari dengan Tare dan Furlani, Allegri telah menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan kontrak Leao hingga 2031, dan posisi ini semakin jelas dalam beberapa minggu berikutnya sebelum fase ketegangan ini muncul.



    • Iklan

  • KESULITAN

    Negosiasi perpanjangan kontrak Leao, setelah pembicaraan awal antara sang pemain dan Tare, telah memasuki tahap operasional sejak pertengahan Januari lalu. Dengan tekad bersama untuk terus maju bersama guna memperkuat kerangka tim yang terdiri dari pemain-pemain berkualitas tinggi dan yang mencintai warna-warna Rossoneri, mengikuti jejak yang telah dilakukan dengan Maignan dan Saelamekers.


    Semua berjalan lancar? Ya, tapi hanya sampai batas tertentu karena ada dua kendala utama dalam negosiasi ini: gaji pemain dan klausul pelepasan. Mengenai aspek pertama, Milan berencana mempertahankan kesepakatan saat ini sebesar 5 juta euro ditambah 2 juta euro sebagai bonus, sementara pihak pemain mengharapkan angka yang lebih tinggi.

  • APA YANG SEDANG BERUBAH

    Di Milan, tak ada pemain yang bisa dianggap tak tergantikan; itu adalah ungkapan yang sudah sering didengar para pendukung Milan dalam beberapa tahun terakhir. Perpanjangan kontrak Leao tidak secara otomatis mengesampingkan kemungkinan kepergiannya di akhir musim: hal itu akan bergantung pada tawaran yang masuk dan apa yang ditawarkan pasar, termasuk peluang yang tersedia di bursa transfer. Pada tahap ini, menurut kabar yang beredar dari Via Aldo Rossi, klublah yang mengambil waktu untuk merenung karena kejadian-kejadian terbaru yang melibatkan Leao belum sepenuhnya diterima: beberapa keterlambatan sarapan, beberapa sesi latihan yang tidak dilakukan dengan 100% komitmen, dan kemudian amukan di Olimpico.

    Allegri menginginkan seorang striker nomor 9 yang hebat untuk mendampingi Leao, bukan untuk menggantikannya; gagasannya tidak berubah bahkan dalam sebulan terakhir yang cukup bergejolak. Max akan menjadi tokoh utama di bursa transfer musim panas mendatang, dan pandangannya akan sangat menentukan. Termasuk mengenai Leao.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
0