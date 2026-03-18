Milan, semua tentang perpanjangan kontrak Leao: Allegri telah memberikan persetujuan, inilah yang sedang berubah

Tepat waktu seperti surat tagihan pajak,Leao kembali menjadi perbincangan karena isu-isu seputar bursa transfer.Sembilan gol di liga tidak cukup untuk menyelamatkan musim yang sekali lagi naik-turun dan kurang cemerlang dibandingkan standar yang telah dibiasakan oleh seluruh dunia Milan. Namun, ketegangan seputar nomor 10 Rossonero meledak setelah pertandingan melawan Lazio, dan sang pemain sendiri yang memicu keributan dengan reaksi berlebihan dan dramatis saat digantikan oleh Pulisic. Kemarin, Rafa meminta maaf kepada Allegri dan tim dengan kesadaran bahwa tindakannya, meskipun tidak serius, telah menimbulkan masalah tambahan di masa yang sudah rumit. Dan jabat tangan dengan Pulisic sudah mengakhiri kasus yang sempat ramai dibicarakan di media sosial para penggemar Rossoneri dalam beberapa jam terakhir.
Tidak hanya sepak bola: temukan di bagian khusus kami odds Amici 2026.