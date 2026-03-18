Milan, semua tentang perpanjangan kontrak Leao: Allegri telah memberikan persetujuan, inilah yang sedang berubah

Allegri telah bekerja keras musim panas lalu untuk mengubah mentalitas Milan. Tujuan utamanya, seperti yang telah berulang kali ditekankan, adalah membentuk sebuah tim yang solid, kompak, dan sangat menyadari bahwa aturan perilaku harus dipatuhi dengan sangat ketat. Upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang diharapkan karena hingga saat ini hanya reaksi Leao yang menjadi satu-satunya insiden yang bertentangan dengan garis baru ini. Tentu saja hal itu bisa dihindari, tetapi juga tidak terlalu menentukan.

Tujuan kedua adalah menyelesaikan masalah pertahanan yang telah mengganggu tim, serta memengaruhi posisinya di klasemen, dalam dua musim terakhir. Untuk alasan ini, ia menerapkan formasi pertahanan rendah, pertahanan tiga pemain, membebaskan Modric, dan merancang serangan dua pemain di mana Leao hanya bisa bermain sebagai penyerang tengah. Rafa menerima tantangan ini tanpa ragu, dan kesediaan inilah yang menjadi dasar hubungan yang kokoh antara pelatih asal Livorno itu dengan pemain paling menonjol di skuad. Setidaknya dalam hal gaji.





Dalam pertemuan akhir Januari dengan Tare dan Furlani, Allegri telah menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan kontrak Leao hingga 2031, dan posisi ini semakin jelas dalam beberapa minggu berikutnya sebelum fase ketegangan ini muncul.







