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cm grafica milan hello amorim ramos 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Andrea Longoni
Diterjemahkan oleh

Milan, semua pihak menuai kritik: susunan pemain Amorim saat mengakhiri laga benar-benar kacau

AC Milan
R. Amorim
FEATURES
Opinion

Pelatih jelas punya tanggung jawab, tetapi Amorim hanya memiliki skuad yang sangat terbatas.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Cedera Tomori saja sudah cukup untuk membuat Milan benar-benar berantakan, mencair seperti salju di bawah terik matahari.

Itulah titik balik yang merugikan mereka malam itu: keluarnya pemain yang pada musim panas dianggap sebagai "pemain buangan", baru kembali dimasukkan ke dalam skuad setelah bursa transfer ditutup, dan baru dimainkan beberapa pekan kemudian karena kebutuhan.

Hal ini patut menjadi renungan: ini bukti kesekian bahwa Amorim memiliki skuad yang sangat minim pilihan.

Ini kesalahan besar manajemen klub. Dengan Liga, Liga Europa, dan Coppa Italia yang harus dihadapi, serta makin banyaknya agenda tim nasional yang meningkatkan risiko cedera, manajemen seharusnya membangun skuad yang lebih besar dan lebih berkualitas.

Pelatih juga jelas punya tanggung jawab. Sikap keras kepalanya soal Estupinan tetap sulit dipahami, begitu pula beberapa pergantian pemain kemarin. Lihat saja Hutchinson: ia salah satu pemain terbaik di lapangan, termasuk saat tim tidak menguasai bola. Ia beberapa kali merebut bola lewat tekanan, lalu menyodorkan salah satunya kepada Cisse untuk mencetak gol. Menariknya keluar adalah sebuah kesalahan.

Susunan pemain yang menuntaskan pertandingan itu benar-benar kacau.

  • Masalah Goncalo Ramos kian mencolok: kontribusinya tak terlihat. Padahal, bola-bola sempat masuk ke kotak penalti. Namun, Cisse yang menyambutnya dua kali dan Camarda sekali. Pemain Portugal itu tidak sekalipun. Ia selalu berada di luar kotak penalti dan terlalu sering terlihat di lini tengah. Pada satu titik, ia bahkan hampir melakukan lemparan ke dalam. Ini persoalan pelik bagi AC Milan.

    AC Milan kini tertinggal tujuh poin dari Inter (meski targetnya bukan Scudetto) dan jika kalah pada Sabtu, mereka akan tertinggal hingga sepuluh poin. Itu akan menjadi pukulan telak.

    Kekalahan kemarin harus menjadi bahan evaluasi karena ini masalah yang sangat serius. Ada risiko dampak psikologis: bukan hanya kalah, tetapi kalah dengan cara yang sangat buruk. Kepercayaan terhadap proyek yang baru dimulai, tetapi masih diliputi banyak ketidakpastian, juga bisa terkikis. Semua pihak mendapat sorotan: klub, Amorim, dan tim.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT