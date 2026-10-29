Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Cedera Tomori saja sudah cukup untuk membuat Milan benar-benar berantakan, mencair seperti salju di bawah terik matahari.

Itulah titik balik yang merugikan mereka malam itu: keluarnya pemain yang pada musim panas dianggap sebagai "pemain buangan", baru kembali dimasukkan ke dalam skuad setelah bursa transfer ditutup, dan baru dimainkan beberapa pekan kemudian karena kebutuhan.

Hal ini patut menjadi renungan: ini bukti kesekian bahwa Amorim memiliki skuad yang sangat minim pilihan.

Ini kesalahan besar manajemen klub. Dengan Liga, Liga Europa, dan Coppa Italia yang harus dihadapi, serta makin banyaknya agenda tim nasional yang meningkatkan risiko cedera, manajemen seharusnya membangun skuad yang lebih besar dan lebih berkualitas.

Pelatih juga jelas punya tanggung jawab. Sikap keras kepalanya soal Estupinan tetap sulit dipahami, begitu pula beberapa pergantian pemain kemarin. Lihat saja Hutchinson: ia salah satu pemain terbaik di lapangan, termasuk saat tim tidak menguasai bola. Ia beberapa kali merebut bola lewat tekanan, lalu menyodorkan salah satunya kepada Cisse untuk mencetak gol. Menariknya keluar adalah sebuah kesalahan.

Susunan pemain yang menuntaskan pertandingan itu benar-benar kacau.