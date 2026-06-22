Milan, seluruh pemain dalam skuad-termasuk yang dipertahankan dan yang kembali-akan dievaluasi oleh Amorim dan tim strategi

Amorim pasti akan kembali mengandalkan Ardon Jashari, Matteo Ricci, dan Alexis Saelemaekers. Luka Modric tidak akan menggunakan opsi perpanjangan kontrak, sementara Youssouf Fofana dan Ruben Loftus-Cheek akan hengkang. Adrien Rabiot memang tidak ditawarkan ke pasar transfer, namun ia sendiri yang ingin hengkang, menuju Napoli asuhan Allegri.





Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismael Bennacer, dan Yunus Musah kembali setelah menjalani masa peminjaman.