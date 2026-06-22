Perjalanan dari pilihan yang mengejutkan hingga menjadi manajer bergaya Inggris berlangsung cukup singkat. Ruben Amorim akan bertugas membangun Milan yang baru bersama tim strategi terintegrasi: penanggung jawab bursa transfer adalah Hendrik Almstadt, yang akan didukung oleh Bobby Gardiner—yang dipromosikan menjadi direktur Football Intelligence—serta Donato Lomonte, kepala pemandu bakat baru Milan. Selain itu, David Castelblanco, yang sudah menjadi bagian dari Dewan Direksi Milan, akan menangani investasi RedBird dan urusan keuangan. Selanjutnya, kita akan menganalisis skuad Milan saat ini.
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Milan, seluruh pemain dalam skuad-termasuk yang dipertahankan dan yang kembali-akan dievaluasi oleh Amorim dan tim strategi
PENJAGA GAWANG
Skuad penjaga gawang, setidaknya di atas kertas, akan terdiri dari Mike Maignan, Lorenzo Torriani, dan Pietro Terracciano yang kontraknya telah diperpanjang secara otomatis hingga tahun 2027. Alessandro Longoni, pemain berbakat, akan hengkang dan segera menandatangani kontraknya dengan PSG, juara Eropa.
PEMBELA
Barisan pertahanan akan terdiri dari Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, David Odogu, Davide Bartesaghi, Pervis Estupinian, dan Zachary Athekame.
Filippo Terracciano kembali dari masa peminjaman di Cremonese.
GELANDANG
Amorim pasti akan kembali mengandalkan Ardon Jashari, Matteo Ricci, dan Alexis Saelemaekers. Luka Modric tidak akan menggunakan opsi perpanjangan kontrak, sementara Youssouf Fofana dan Ruben Loftus-Cheek akan hengkang. Adrien Rabiot memang tidak ditawarkan ke pasar transfer, namun ia sendiri yang ingin hengkang, menuju Napoli asuhan Allegri.
Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismael Bennacer, dan Yunus Musah kembali setelah menjalani masa peminjaman.
PENYERANG
Milan mengucapkan selamat tinggalkepada Niclas Fullkrug yang tidak akan dipermanenkan oleh West Ham. Christopher Nkunku, Santiago Gimenez, dan Christian Pulisic tetap berada dalam skuad, selain Rafael Leao yang akan hengkang.
Lini serang Rossoneri siap menyambut Andrej Kostic, yang didatangkan dari Partizan Beograd, dan juga akan kembali menyambut Francesco Camarda setelah masa peminjamannya di Lecce berakhir.