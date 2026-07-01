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AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport

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Milan, seluruh kebenaran di balik kasus Liberali: penampilannya yang gemilang di Primavera bersama Abate, kepercayaan yang diberikan Fonseca, dan perpisahan mendadak dengan klub. Mengapa kini ia bisa kembali

AC Milan
Transfers
M. Liberali

Perjalanan karier sang gelandang serang kelahiran 2007 yang menjadi rebutan Como bersama AC Milan selalu dipenuhi dengan lika-liku

Kisah seputar destinasi berikutnya Mattia Liberali kini telah berkembang menjadi sebuah intrik dan layaknya sinetron transfer. Gelandang serang kelahiran 2007 ini tengah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir bersama Tim Nasional U-19 di Kejuaraan Eropa U-19 (ia telah mencetak gol melalui tendangan penalti dalam laga perdana Senin lalu melawan Serbia) dan baru saja menyelesaikan paruh kedua musim lalu dengan performa gemilang bersama Catanzaro, akan memutuskan dalam beberapa jam ke depan ke mana langkah selanjutnya dalam kariernya. Hal ini bisa saja membawanya kembali, di luar semua prediksi, tepat ke tempat di mana semuanya dimulai, yaitu ke Milan.


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  • KEPERCAYAAN ABATE DAN FONSECA

    Justru di tim muda Rossoneri inilah bakat Mattia Liberali mulai menonjol, tumbuh bersama Alessandro Longoni (kiper yang baru saja pindah ke PSG dengan status bebas transfer), Emanuele Sala, dan Francesco Camarda, serta—di bawah asuhan pelatih Ignazio Abate—berhasil menjadi sorotan utama bersama tim Primavera meski usianya masih di bawah batas usia yang ditentukan. Penampilannya yang gemilang di UEFA Youth League, di mana ia berhasil mencapai babak Final Four selama dua musim berturut-turut, meyakinkan sebagian jajaran manajemen Milan dan terutama mantan pelatih tim utama Paulo Fonseca bahwa Liberali memiliki potensi untuk terjun ke dunia sepak bola tingkat atas dan memasuki dinamika sepak bola profesional. Faktanya, ia dimasukkan ke dalam skuad tur ke Amerika Serikat pada musim panas 2024, di mana ia meninggalkan kesan yang sangat baik berkat bakat dan kepribadiannya dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester City dan Real Madrid.


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  • KEKECEWAAN TERHADAP MILAN FUTURO

    Gagasan pelatih asal Portugal tersebut untuk memantau pertumbuhan dan kemajuan gelandang serang muda itu sejalan dengan gagasan Zlatan Ibrahimovic—penasihat terpercaya pemilik Rossoneri Gerry Cardinale sekaligus wajah dari proyek baru Milan Futuro—untuk memfasilitasi kemajuan Liberali melalui pengalaman profesional pertamanya yang sesungguhnya, di kompetisi Serie C. Sebuah petualangan baru yang dimulai dengan langkah yang tepat, dengan gol pada debut mutlak tim cadangan Rossoneri di babak pertama Coppa Italia Serie C melawan Lecco, namun hal itu tampaknya hanya akan menjadi kilatan cahaya sesaat. Manajemen teknis yang rumit dari sebuah proyek yang dibangun dengan sumber daya finansial yang besar – diperkirakan total investasi mencapai sekitar 20 juta euro – namun dengan pengalaman dan kompetensi yang minim, langsung mempersulit perjalanan Milan Futuro (yang pada akhirnya terdegradasi di akhir musim setelah kekalahan dalam babak play-out melawan Spal) serta perjalanan pribadi Liberali. Ia hanya akantampil dalam 10 pertandingan di Serie C dan mulai berselisih dengan sebagian manajemen Milan yang digulingkan oleh Cardinale pada 25 Mei lalu.


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  • PERPECAHAN DAN CATANZARO

    Yang memperumit situasi di antara kedua belah pihak bukanlah hanya keputusan Milan untuk dalam waktu sangat singkat beralih dari menurunkkan pemain muda berbakatnya dalam debut di Serie A – Fonseca secara mengejutkan menurunkannya sebagai starter dalam pertandingan melawan Genoa pada 15 Desember 2024, bertepatan dengan peringatan 125 tahun berdirinya klub – hingga mendegradasinya secara tiba-tiba ke tim Primavera, tetapi juga negosiasi yang rumit untuk memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada akhir musim tersebut. Negosiasi tersebut berakhir tanpa hasil dan dengan keputusan Liberali serta rombongannya untuk dengan berat hati meninggalkan Milan tanpa biaya transfer (dan dengan sedikit penghiburan berupa 50% dari hasil penjualan di masa depan) guna bergabung dengan Catanzaro di Serie B. Hal ini terjadi meskipun ada upaya dari jajaran manajemen lama Rossoneri untuk menempatkannya di Torino dengan kondisi yang lebih baik.

    Di Calabria, ia menemukan lingkungan yang tepat untuk berkembang dan seorang pelatih yang sangat ahli dalam menangani pemain muda seperti Alberto Aquilani, yang secara konsisten menurunkannya sebagai pemain inti terutama sejak Januari lalu – berkat cedera parah yang dialami pemain baru Rossoneri, Alphadjo Cissé – dan bersamanya ia nyaris meraih promosi bersejarah ke Serie A dalam final play-off melawan Monza. Hal ini juga berkat 4 gol dan 4 assist yang dicetaknya dalam 30 pertandingan.

  • PERUBAHAN STRATEGI MILAN

    Sungguh menarik bahwa hari ini, hampir setahun setelah perpisahan yang traumatis yang membuatnya pergi jauh dari Milan, AC Milan kembali menunjukkan ketertarikan baru terhadap salah satu talenta terbaik dari akademi mudanya dalam beberapa tahun terakhir. Klub Rossonero baru saja membentuk struktur kepemimpinan baru beberapa minggu yang lalu, dan perekrutan seorang pelatih yang percaya pada kemungkinan melibatkan pemain muda dalam proyek sepak bolanya – hal ini pernah dilakukannya di Sporting Lisbon maupun di Manchester United – telah mendorong pertimbangan mendalam mengenai kemungkinan memberikan kesempatan kedua kepada Liberali. Terlebih lagi karena mereka bisa membawanya kembali ke klub dengan biaya setengah dari klausul pelepasan sebesar 6 juta euro yang tercantum dalam perjanjian dengan Catanzaro, dan Como—tim yang dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan ketertarikan paling serius—telah setuju untuk membayarnya.

  • FAKTOR PENENTU

    Munculnya Amorim dalam beberapa hari terakhir (yang sempat berbicara melalui telepon dengan sang pemain dan bertukar beberapa pesan) serta Kardinal sendiri, yang telah memulai pembicaraan dengan sang pemain dan agennya serta kemungkinan akan mengadakan panggilan video dalam beberapa jam ke depan—yang dianggap sebagai momen penentu bagi keputusan akhir sang pemain—hanyalah bab terakhir dari sebuah kisah yang akhir ceritanya masih belum tertulis. Di mana faktor utama yang akan menjadi pertimbangan adalah prospek bermain dan kepercayaan terhadap proyek teknis yang dapat ditawarkan oleh para peminat, selain jaminan waktu bermain yang bagi seorang pemain muda yang sedang menanjak kariernya hampir berarti segalanya.