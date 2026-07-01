Kisah seputar destinasi berikutnya Mattia Liberali kini telah berkembang menjadi sebuah intrik dan layaknya sinetron transfer. Gelandang serang kelahiran 2007 ini tengah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir bersama Tim Nasional U-19 di Kejuaraan Eropa kategori tersebut (ia telah mencetak gol, melalui tendangan penalti, dalam laga perdana Senin lalu melawan Serbia) dan baru saja menyelesaikan paruh kedua musim lalu dengan performa gemilang bersama Catanzaro, akan memutuskan dalam beberapa jam ke depan ke mana langkah selanjutnya dalam kariernya. Hal ini bisa saja membawanya kembali, di luar semua prediksi, tepat ke tempat di mana semuanya dimulai, yaitu ke Milan.
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