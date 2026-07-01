Yang memperumit situasi di antara kedua belah pihak bukanlah hanya keputusan Milan untuk dalam waktu sangat singkat beralih dari menurunkkan pemain muda berbakatnya dalam debut di Serie A – Fonseca secara mengejutkan menurunkannya sebagai starter dalam pertandingan melawan Genoa pada 15 Desember 2024, bertepatan dengan peringatan 125 tahun berdirinya klub – hingga mendegradasinya secara tiba-tiba ke tim Primavera, tetapi juga negosiasi yang rumit untuk memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada akhir musim tersebut. Negosiasi tersebut berakhir tanpa hasil dan berujung pada keputusan Liberali beserta rombongannya untuk dengan berat hati meninggalkan Milan tanpa biaya transfer (dengan sedikit penghiburan berupa 50% dari hasil penjualan di masa depan) guna bergabung dengan Catanzaro di Serie B. Hal ini terjadi meskipun ada upaya dari jajaran manajemen lama Rossoneri untuk menempatkannya di Torino dengan kondisi yang lebih baik.

Di Calabria, ia menemukan lingkungan yang tepat untuk berkembang dan seorang pelatih yang sangat ahli dalam menangani pemain muda seperti Alberto Aquilani, yang secara konsisten menurunkannya sebagai pemain inti terutama sejak Januari lalu – berkat cedera parah yang dialami pemain baru Rossonero, Alphadjo Cissé – dan bersamanya ia nyaris meraih promosi bersejarah ke Serie A dalam final play-off melawan Monza. Hal ini juga berkat 4 gol dan 4 assist yang dicetaknya dalam 30 pertandingan.