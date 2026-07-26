Milan, sektor bek sayap penting bagi Amorim: Estupinan dikunci, ide datangkan Guerreiro secara gratis dan keputusan soal Saelemaekers

Ada satu momen, pada musim semi lalu, ketika manajemen Fulham menunjukkan keinginan untuk menebus Chukwueze dan Milan membayangkan pemasukan sebesar 24 juta euro. Kegagalan itu tampaknya akan menjadi masalah bagi AC Milan, setidaknya sampai Amorim datang ke kursi pelatih dan sejak hari pertama memilih untuk mempertaruhkan keyakinannya pada pemain Nigeria tersebut. Sebuah keyakinan yang berbeda dengan apa yang terjadi pada Musah. Pelatih asal Portugal itu sedang bekerja intensif untuk mengubah Chukwueze dari penyerang sayap dalam skema lini depan bertiga menjadi pemain sayap dalam lini tengah berempat. Ini berarti mundur beberapa meter, tentu saja, tetapi dengan tugas yang berbeda: menciptakan peluang untuk titik referensi di lini serang tanpa mengabaikan fase bertahan. Kesan yang muncul positif dan karena itu setiap pendekatan di bursa transfer tidak dipertimbangkan, terutama dari klub Turki, Trabzonspor. Chukwueze, kecuali ada tawaran yang benar-benar tak masuk akal, akan tetap di AC Milan.