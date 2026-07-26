Hasil imbang melawan Celtic dalam laga uji coba pramusim pertama tak hanya menghadirkan tontonan menarik, tetapi juga memberi sejumlah bahan refleksi soal ide sepak bola yang ingin Amorim bawa ke Milan yang baru. Tak ada lagi blok rendah dalam bertahan, melainkan upaya merebut kembali bola di area permainan lawan, kecepatan dalam menyerang ruang, dan visi yang lebih vertikal dibanding era sebelumnya di bawah Allegri. Jelas dibutuhkan pemain dengan karakteristik yang tepat, baik dari segi teknis maupun atletis, terutama di sektor sayap.
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Milan, sektor bek sayap penting bagi Amorim: Estupinan dikunci, ide datangkan Guerreiro secara gratis dan keputusan soal Saelemaekers
Tidak ada transfer untuk Chukwueze
Ada satu momen, pada musim semi lalu, ketika manajemen Fulham menunjukkan keinginan untuk menebus Chukwueze dan Milan membayangkan pemasukan sebesar 24 juta euro. Kegagalan itu tampaknya akan menjadi masalah bagi AC Milan, setidaknya sampai Amorim datang ke kursi pelatih dan sejak hari pertama memilih untuk mempertaruhkan keyakinannya pada pemain Nigeria tersebut. Sebuah keyakinan yang berbeda dengan apa yang terjadi pada Musah. Pelatih asal Portugal itu sedang bekerja intensif untuk mengubah Chukwueze dari penyerang sayap dalam skema lini depan bertiga menjadi pemain sayap dalam lini tengah berempat. Ini berarti mundur beberapa meter, tentu saja, tetapi dengan tugas yang berbeda: menciptakan peluang untuk titik referensi di lini serang tanpa mengabaikan fase bertahan. Kesan yang muncul positif dan karena itu setiap pendekatan di bursa transfer tidak dipertimbangkan, terutama dari klub Turki, Trabzonspor. Chukwueze, kecuali ada tawaran yang benar-benar tak masuk akal, akan tetap di AC Milan.
Winger terhambat
Di satu sisi, akan bermain seorang winger dengan karakteristik yang jelas dalam situasi satu lawan satu seperti Chukwueze atau Saelemaekers, sementara di sisi lain Amorim mencari keseimbangan lebih agar tidak ketahuan tidak siap dalam fase transisi. Bartesaghi adalah opsi yang sudah teruji dan bersama Amorim akan memainkan banyak pertandingan juga sebagai bek kiri dalam tiga bek, Estupinan adalah hal baru yang sesungguhnya. Pelatih baru AC Milan itu telah menghentikan negosiasi dengan Aston Villa (sudah berjalan baik tetapi belum tuntas karena kesepakatan final masih belum ada) karena ia ingin mencoba pemain tim nasional Ekuador tersebut, dengan keyakinan bahwa versi terakhirnya di AC Milan bukanlah yang sebenarnya.
IDEA GUERREIRO
Mazraoui dari Manchester United adalah pemain yang sangat disukai Amorim, tetapi ada dua keraguan: ia sudah bertahun-tahun tidak lagi bermain sebagai gelandang sayap dan klub Inggris itu belum memberi sinyal keterbukaan untuk melepasnya, setidaknya untuk saat ini. Sebuah ide yang menarik mengarah kepada Guerreiro: pemain kelahiran 1993 itu bebas dari ikatan kontrak setelah berakhirnya kerja sama dengan Bayern Munich. Tak lagi muda, tetapi memiliki rekam jejak level sangat tinggi dengan 42 gol dan 47 assist yang dicatatkan dalam 223 penampilan di Bundesliga, juga saat mengenakan seragam Borussia Dormtund.
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