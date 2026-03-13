Milan sedang berupaya memperkuat barisan pertahanan terbaik di Eropa: negosiasi perpanjangan kontrak Pavlovic

Setelah 28 pertandingan liga, Milan memiliki pertahanan terbaik di antara lima liga top Eropa. Data ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terlihat terutama pada musim lalu, ketika Rossoneri berulang kali kebobolan gol, dan menutup musim dengan 43 gol yang kebobolan (1,13 per pertandingan). Meskipun demikian, susunan pemainnya tidak berubah, kecuali pergantian antara Thiaw, yang dijual seharga lebih dari 40 juta ke Newcastle, dan De Winter, yang didatangkan seharga 18 juta dari Genoa.

Milan asuhan Massimiliano Allegri baru kebobolan 20 gol dalam 28 pertandingan yang telah dimainkan sejauh ini di liga. Rata-rata 0,71 ini menempatkan mereka di peringkat pertama untuk gol kebobolan per pertandingan di antara lima liga top Eropa. Hingga pekan terakhir, Roma berada di puncak, namun setelah kekalahan 2-1 di Genoa, mereka tergelincir ke peringkat keempat (21 gol dalam 28 pertandingan, 0,75 per 90 menit).