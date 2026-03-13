Milan sedang berupaya memperkuat barisan pertahanan terbaik di Eropa: negosiasi perpanjangan kontrak Pavlovic

Bimbingan Allegri telah meningkatkan performa Pavlovic: pemain asal Serbia ini menjadi faktor penentu baik di kotak penalti timnya maupun di kotak penalti lawan dengan 3 gol yang dicetaknya

Setelah 28 pertandingan liga, Milan memiliki pertahanan terbaik di antara lima liga top Eropa. Data ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terlihat terutama pada musim lalu, ketika Rossoneri berulang kali kebobolan gol, dan menutup musim dengan 43 gol yang kebobolan (1,13 per pertandingan). Meskipun demikian, susunan pemainnya tidak berubah, kecuali pergantian antara Thiaw, yang dijual seharga lebih dari 40 juta ke Newcastle, dan De Winter, yang didatangkan seharga 18 juta dari Genoa.

Milan asuhan Massimiliano Allegri baru kebobolan 20 gol dalam 28 pertandingan yang telah dimainkan sejauh ini di liga. Rata-rata 0,71 ini menempatkan mereka di peringkat pertama untuk gol kebobolan per pertandingan di antara lima liga top Eropa. Hingga pekan terakhir, Roma berada di puncak, namun setelah kekalahan 2-1 di Genoa, mereka tergelincir ke peringkat keempat (21 gol dalam 28 pertandingan, 0,75 per 90 menit).

  • PAVLOVIC MENDAPATKAN NILAI TERTINGGI

    CIES (International Centre for Sports Studies) Football Observatory telah menerbitkan laporan yang mencatat pemain dengan nilai pasar tertinggi di setiap tim Serie A. Pemain Milan dengan nilai tertinggi adalah StrahinjaPavlović, yang menempati peringkat teratas dalam daftar ini.

    Peringkat ini menempatkan talenta Juventus, Kenan Yıldız, di posisi pertama, dengan nilai pasar antara 123 hingga 145 juta euro. Di bawahnya terdapat Lautaro Martinez, yang dinilai antara 94 hingga 109 juta euro, Santiago Castro, yang dinilai antara 59 hingga 68 juta euro, dan Matias Soulé, yang dinilai antara 53 hingga 61 juta euro.

  • CURA ALLEGRI

    Bersama Max, Strahinja telah berkembang menjadi bek kelas atas dengan meminimalkan kesalahan taktis dan dalam hal penjagaan, serta lebih waspada terhadap ancaman. Dibandingkan musim lalu, Pavlovic kini tampil sangat berbeda; ia kini menjadi pemain kunci baik di kotak penalti timnya sendiri maupun di kotak penalti lawan, dengan mencetak 3 gol yang semuanya bersifat penentu. Milan memandang masa depan dengan optimisme, meyakini bahwa mantan pemain Salzburg yang baru berusia 24 tahun ini masih memiliki ruang untuk berkembang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

  • OPERASI PEMBARUAN

    Milan tidak hanya fokus pada perpanjangan kontrak Tomori yang hampir rampung, tetapi juga sedang mengupayakan perpanjangan kontrak Pavlovic yang akan berakhir pada 2028. Klub Rossonero memiliki opsi perpanjangan kontrak tahunan, sama seperti yang dimiliki untuk Pulisic, namun telah memulai pembicaraan dengan agen bek asal Serbia tersebut hingga tahun 2031 dengan penyesuaian gaji: saat ini ia menerima gaji sebesar 1,7 juta euro dan diperkirakan akan mendapatkan gaji baru sebesar 2,5 juta euro. Negosiasi baru saja dimulai namun berjalan dengan baik. Pavlovic-Milan, maju bersama...

