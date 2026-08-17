Milan, sebuah klub Italia memikirkan Rafael Leao. Galatasaray tidak menyerah: situasinya

Rafa Leao terus menjadi pusat perhatian di bursa transfer. Penyerang Portugal itu tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Ruben Amorim, berbeda dengan rekan sesama lini depannya Nkunku dan Gimenez, tetapi masa depannya di AC Milan masih terus diselimuti keraguan. Seperti dilaporkan oleh Sky Sport dalam pekan ini mantan pemain Lille itu akan bertemu langsung dengan Gerry Cardinale untuk memahami situasinya lebih jauh. Pertemuan tatap muka itu diminta langsung oleh petinggi Dana RedBird Capitals yang mengendalikan AC Milan untuk mencoba mengakhiri kasus yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan di masa lalu, tetapi terutama masa kini dan masa depan.