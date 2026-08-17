Rafa Leao terus menjadi pusat perhatian di bursa transfer. Penyerang Portugal itu tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Ruben Amorim, berbeda dengan rekan sesama lini depannya Nkunku dan Gimenez, tetapi masa depannya di AC Milan masih terus diselimuti keraguan. Seperti dilaporkan oleh Sky Sport dalam pekan ini mantan pemain Lille itu akan bertemu langsung dengan Gerry Cardinale untuk memahami situasinya lebih jauh. Pertemuan tatap muka itu diminta langsung oleh petinggi Dana RedBird Capitals yang mengendalikan AC Milan untuk mencoba mengakhiri kasus yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan di masa lalu, tetapi terutama masa kini dan masa depan.
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Milan, sebuah klub Italia memikirkan Rafael Leao. Galatasaray tidak menyerah: situasinya
Leao diminati di Italia
Leao, yang absen dalam laga di Polandia melawan Manchester United karena kelelahan otot, tetap berpeluang hengkang, tetapi Milan sama sekali tidak berniat menjualnya dengan harga murah. Artinya, ia hanya akan pergi dalam kondisi tertentu. Nilai untuk membeli hak registrasinya dibanding awal musim panas telah turun, dari 55-60 juta menjadi 45 juta, tetapi saat ini belum ada tawaran di atas meja. Menurut Mattia Moretto penyerang Portugal itu sempat mendapat pendekatan dari sebuah tim Italia (rumor soal Fiorentina dibantah), tetapi untuk saat ini sang penyerang menutup pintu untuk transfer ke Serie A. Bukan hanya karena persoalan biaya.
Galatasaray tetap dalam persaingan
Untuk Leao, opsi Galatasaray masih tetap terbuka. Setelah penolakan Gabriel Martinelli, yang akan meninggalkan Arsenal tetapi tidak ingin pindah ke Turki, nomor 10 AC Milan itu kembali menjadi prioritas, meski gelandang serang Aleksej Batrakov sudah didatangkan dari Lokomotiv Moskwa seharga 25 juta. Namun, juara Super Lig itu tidak ingin melangkah lebih jauh dari tawaran terakhir sebesar 35 juta plus bonus, karena yakin bahwa dengan semakin dekatnya akhir bursa transfer, Milan harus menurunkan tuntutannya. Jendela musim panas di Turki ditutup pada 4 September, dan untuk Leao sudah disiapkan kontrak lima tahun senilai 10-12 juta euro bersih per musim.
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