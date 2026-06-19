Milan, Scotti tidak memperpanjang kontraknya dan hengkang: pada musim lalu ia mencetak 10 gol bersama tim Primavera

Filippo Scotti telah memutuskan untuk menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Milan dan akan meninggalkan klub secara gratis mulai 1 Juli. Sebuah keputusan yang sulit dan berat bagi salah satu talenta terbaik dari akademi muda Rossoneri: pemain kelahiran 2006 ini telah mencetak 10 gol dan memberikan 3 assist yang menentukan dalam kejuaraan Primavera musim lalu.