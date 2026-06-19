Filippo Scotti telah memutuskan untuk menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Milan dan akan meninggalkan klub secara gratis mulai 1 Juli. Sebuah keputusan yang sulit dan berat bagi salah satu talenta terbaik dari akademi muda Rossoneri: pemain kelahiran 2006 ini telah mencetak 10 gol dan memberikan 3 assist yang menentukan dalam kejuaraan Primavera musim lalu.
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Milan, Scotti tidak memperpanjang kontraknya dan hengkang: pada musim lalu ia mencetak 10 gol bersama tim Primavera
TIDAK ADA MASA DEPAN BAGI MILAN
Filippo Scotti dan agennya, Enzo Raiola, telah memutuskan untuk menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Milan yang mencakup penempatan dirinya dalam skuad Milan Futuro musim depan. Selain proses yang terlalu lambat dan berlarut-larut, faktor divisi juga memengaruhi keputusan tersebut: pemain kelahiran 2006 ini tidak ingin bermain di Serie D.
PELUANG PASAR
Scotti bertekad untuk bermain di level profesional pada musim depan. Skenario yang paling mungkin adalah pindah ke Cesena di Serie B, lalu dipinjamkan ke klub di Serie C untuk mengasah pengalaman dan meningkatkan chemistry. Yang pasti, ia akan meninggalkan Milan...