Milan, Saelemaekers: "Baresi selalu punya nasihat bagus untuk kami: itu luar biasa. Amorim? Kami akan memberikan segalanya untuknya"

Tentang kesan pertama dengan pelatih dan staf: "Rasanya langsung menyenangkan. Profesionalisme pelatih dan seluruh stafnya langsung terasa: dia sudah meraih hasil-hasil besar bersama tim-tim besar dan kami senang dia ada di sini bersama kami. Kami ingin memberikan banyak hal untuknya, kami tahu bahwa kami bisa melakukan hal-hal bagus tahun ini: kami punya determinasi yang tepat. Akhir musim lalu sulit bagi semua orang karena kami punya ambisi besar, tetapi kami tidak berhasil mencapai tempat yang kami inginkan. Tahun ini adalah musim yang baru dan kami akan mencoba tampil lebih baik"

Tentang posisi favorit dalam formasi 3-4-2-1 Amorim: "Kalau dia menurunkan saya ke lapangan saja, saya sudah senang. Kami belum membicarakannya, tetapi pelatih sudah tahu bahwa di posisi mana pun saya bermain, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Bagi saya, yang penting adalah tim, Milan. Kami ingin melakukan hal-hal besar dan saya pikir setiap pemain siap bermain di posisi mana pun di lapangan dan memberikan yang terbaik. Mentalitas setiap pemain akan sangat penting: dengan begitu pertandingan bisa dimenangkan"