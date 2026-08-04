Alexis Saelemaekers menjadi protagonis utama dalam konferensi pers jelang Milan-Inter di Perth. Pemain serbabisa asal Belgia itu mengatakan: "Saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga Franco Baresi dan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Saya mengizinkan diri saya melakukannya atas nama semua rekan setim saya. Meskipun saya baru tiba di Perth, percakapan pertama yang saya lakukan dengan yang lain adalah tentang Franco Baresi dan saya merasakan kesedihan atas kabar kematiannya. Franco, meski tidak sering bersama kami saat pertandingan, selalu punya nasihat yang baik dan kata-kata yang baik saat melihat kami: itu sesuatu yang luar biasa. Bagi pemain seperti saya yang tidak beruntung bisa melihatnya bermain, terlihat bahwa dia adalah teladan dalam kecintaannya pada seragam ini, apa yang dia lakukan untuk tim. Terasa bahwa dia memiliki Milan dalam darahnya dan dia menularkannya setiap kali kami melihatnya. Ini adalah hari-hari yang sangat menyedihkan juga bagi kami, kami sangat menyesal tidak bisa hadir di pemakamannya. Kami akan memberikan segalanya pada musim ini untuknya"
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Milan, Saelemaekers: "Baresi selalu punya nasihat bagus untuk kami: itu luar biasa. Amorim? Kami akan memberikan segalanya untuknya"
Dampak bersama Amorim
Tentang kesan pertama dengan pelatih dan staf: "Rasanya langsung menyenangkan. Profesionalisme pelatih dan seluruh stafnya langsung terasa: dia sudah meraih hasil-hasil besar bersama tim-tim besar dan kami senang dia ada di sini bersama kami. Kami ingin memberikan banyak hal untuknya, kami tahu bahwa kami bisa melakukan hal-hal bagus tahun ini: kami punya determinasi yang tepat. Akhir musim lalu sulit bagi semua orang karena kami punya ambisi besar, tetapi kami tidak berhasil mencapai tempat yang kami inginkan. Tahun ini adalah musim yang baru dan kami akan mencoba tampil lebih baik"
Tentang posisi favorit dalam formasi 3-4-2-1 Amorim: "Kalau dia menurunkan saya ke lapangan saja, saya sudah senang. Kami belum membicarakannya, tetapi pelatih sudah tahu bahwa di posisi mana pun saya bermain, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Bagi saya, yang penting adalah tim, Milan. Kami ingin melakukan hal-hal besar dan saya pikir setiap pemain siap bermain di posisi mana pun di lapangan dan memberikan yang terbaik. Mentalitas setiap pemain akan sangat penting: dengan begitu pertandingan bisa dimenangkan"
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