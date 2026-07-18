Milan, saatnya bursa transfer keluar: angka minimum untuk menghindari kerugian atas penjualan semua pemain yang tidak dibutuhkan

Sebagian besar pergerakan transfer Milan, tentu saja, berpusat pada Rafael Leao: penyerang asal Portugal tersebut telah menyatakan keinginannya untuk pindah klub, dan klub Rossonero sedang berupaya mendapatkan dana sekitar 60 juta euro. Pemain bernomor punggung 10 Rossonero saat ini tercatat dalam neraca klub sebesar 11,212 mln.





Dua pemain asal Inggris juga akan hengkang, keduanya menjadi incaran beberapa klub Liga Premier: Tomori tercatat dalam neraca keuangan sebesar 5,651 mln, sedangkan Loftus-Cheek sebesar 4,844 mln.





Situasinya berbeda untuk Fofana karena pemain asal Prancis ini ingin tetap bertahan di Rossonero dan meyakinkan Amorim, namun klub telah mengirimkan pesan yang jelas kepada agennya: mantan pemain Monaco ini sedang ditawarkan ke pasar transfer, dan klub mencari tawaran sebesar 25 juta euro meskipun angka minimum agar tidak mencatat kerugian adalah 13 juta euro.





Sebaliknya, lebih sulit menemukan pihak yang bersedia menjamin setidaknya 20 juta, nilai sisa dalam neraca, untuk SantiagoGimenez: kemungkinan besar ia akan dipinjamkan dengan opsi pembelian wajib.