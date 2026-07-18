Milan kini memasuki fase kedua bursa transfer, yang akan lebih berfokus pada pelepasan pemain, mengingat hingga saat ini telah diinvestasikan sekitar 100 juta euro untuk mendatangkan GonçaloRamos dan MarioGila, dua pemain yang diminta oleh RubenAmorim. Akan penting, namun tidak menentukan, untuk melepas pemain dengan harga yang menguntungkan guna menyelesaikan proses perkuatan skuad yang menargetkan setidaknya 4–5 pemain baru lagi. Dengan tujuan yang jelas: menghindari kerugian finansial. Mari kita analisis situasi pemain yang tidak lagi dibutuhkan satu per satu.
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Milan, saatnya bursa transfer keluar: angka minimum untuk menghindari kerugian atas penjualan semua pemain yang tidak dibutuhkan
KASUS-KASUS TERPENTING
Sebagian besar pergerakan transfer Milan, tentu saja, berpusat pada Rafael Leao: penyerang asal Portugal tersebut telah menyatakan keinginannya untuk pindah klub, dan klub Rossonero sedang berupaya mendapatkan dana sekitar 60 juta euro. Pemain bernomor punggung 10 Rossonero saat ini tercatat dalam neraca klub sebesar 11,212 mln.
Dua pemain asal Inggris juga akan hengkang, keduanya menjadi incaran beberapa klub Liga Premier: Tomori tercatat dalam neraca keuangan sebesar 5,651 mln, sedangkan Loftus-Cheek sebesar 4,844 mln.
Situasinya berbeda untuk Fofana karena pemain asal Prancis ini ingin tetap bertahan di Rossonero dan meyakinkan Amorim, namun klub telah mengirimkan pesan yang jelas kepada agennya: mantan pemain Monaco ini sedang ditawarkan ke pasar transfer, dan klub mencari tawaran sebesar 25 juta euro meskipun angka minimum agar tidak mencatat kerugian adalah 13 juta euro.
Sebaliknya, lebih sulit menemukan pihak yang bersedia menjamin setidaknya 20 juta, nilai sisa dalam neraca, untuk SantiagoGimenez: kemungkinan besar ia akan dipinjamkan dengan opsi pembelian wajib.
MENDERITAKAN
Chukwueze dan Musah telah kembali ke markas klub setelah menjalani masa peminjaman masing-masing di Fulham dan Atalanta. Amorim saat ini sedang menguji kemampuan mereka pada fase awal pramusim, dan keduanya memiliki peluang untuk tetap masuk dalam skuad. Pemain asal Nigeria tersebut memiliki nilai sisa di neraca sebesar 8,766 juta, sedangkan gelandang asal Amerika Serikat itu sebesar 8,471 juta.
PENJUALAN YANG AMAN
Kasus Bennacer cukup rumit: sepertinya transfernya ke Qatar sudah hampir pasti, namun belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut. Pemain asal Aljazair ini tercatat dalam neraca keuangan sebesar 1,403 juta, namun saat ini sedang dicari kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya karena gaji bersihnya yang sangat tinggi, yaitu 4 juta euro. Estupinan adalah yang paling dekat untuk hengkang ke Aston Villa (nilai bukunya sebesar 13,600 juta) dan bahkan berpotensi menghasilkan keuntungan. Kasus Bondo juga cukup rumit, yang tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil: permintaan memang tidak sedikit, namun angka 6,938 juta untuk menghindari kerugian merupakan angka yang sangat besar bagi calon pembeli.
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