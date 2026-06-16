Milan, saat Hardung bercerita: "Saya akan menjelaskan kepada kalian seni menemukan bakat. Saya punya impian dan telah bekerja keras untuk mencapainya."

Memang, jarang sekali menemukan seorang direktur sekolah yang begitu muda, setidaknya bagi kami orang Italia. Meskipun di Napoli, Giovanni Manna hampir seumuran dengannya…

"Di Jerman pun begitu, sejujurnya. Saya tidak pernah bermain di level profesional, bahkan di tim junior pun tidak. Justru, saya menyadari sejak dini bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya (tertawa, red.). Saya tidak memiliki ayah yang terkenal dan tidak mengenal siapa pun di dunia sepak bola. Namun, saya memiliki impian dan telah bekerja keras untuk mencapainya, belajar dari orang-orang yang beruntung bisa saya ajak bekerja sama. Ya, saya juga beruntung, tentu saja."

Membeli Pacho seharga 9 juta dan menjualnya ke PSG seharga 40, Ekitiké sekitar 16 dan mendapatkan 95 dari Liverpool, Marmoush secara gratis dan kemudian mendapatkan 75 dari City: sepertinya bukan sekadar keberuntungan.

“Ini adalah kerja sama tim dan tidak ada resep rahasia. Langkah pertama adalah mengidentifikasi bakat di seluruh dunia dan berhasil membawanya ke Frankfurt dengan kondisi yang tepat. Kemudian, kita harus melakukan segala cara untuk membuat pemain merasa nyaman. Jika dia masih muda, biarkan dia membuat kesalahan. Dan berkembang, termasuk melalui latihan khusus dan terutama latihan individu.”

Eintracht banyak menjual pemain, tapi juga meraih hasil di lapangan: bagaimana bisa?

“Jelas bahwa ketika Anda melepas pemain seperti Kolo Muani atau Ekitiké, kualitas tim Anda menurun. Dan Anda tidak bisa menahan mereka, tidak ada yang perlu diperdebatkan, meskipun kami tetap ambisius dalam proyek ini. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Sederhana, mencari dan mengembangkan pemain lain. Ada benang tipis yang menghubungkan perdagangan pemain dan pencarian bakat. Jika Anda mampu menjaga keseimbangan dan mengatasi kesulitan yang jelas pada awal setiap siklus, maka Anda juga akan mengulangi hasil di lapangan."





Apa filosofi Eintracht kalian?

"Mencurahkan energi besar di lapangan, menciptakan peluang, dan mengambil risiko. Jika bermain dengan berani, Anda mungkin kebobolan gol, tapi itu bukan masalah besar."