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grafica amorim milanGetty Images

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Milan, Ruben Amorim bicara soal masa depan Leao: "Dia tetap pemain kami selama masih bersama kami". Soal ide sepak bolanya: "Saya ingin mengambil risiko dengan pemain muda dan membangun kembali"

AC Milan
R. Amorim
Serie A
R. Leao
L. Modric

Pelatih AC Milan menyampaikan niatnya jelang dimulainya musim.

Dari Australia, tempat AC Milan menjalani etape pertama tur pramusimnya, Rubén Amorim angkat bicara. Pelatih AC Milan itu, dari Perth, menyoroti berbagai topik terkini, mulai dari ide-ide permainannya hingga masa depan beberapa pemain yang dianggap berada di ujung tanduk atau menjadi pusat rumor transfer seperti Rafa Leao, yang dalam beberapa jam ke depan akan kembali bergabung dengan tim setelah liburan pasca-Piala Dunia.


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  • Leao? Aturannya sama untuk semua orang

    “Apa yang akan kami lakukan tidak terlalu rumit. Bagi saya, tim adalah hal yang paling penting. Saya akan berbicara dengan Rafael, dengan Gonçalo Ramos, dengan Saelemaekers, dengan semua pemain yang kembali dari Piala Dunia untuk menjelaskan apa yang akan kami lakukan. Mereka sudah tahu apa artinya bermain untuk klub seperti klub kami. Saya tahu ada banyak rumor tentang beberapa pemain kami, tetapi mereka tetap milik kami sampai ada perubahan. Dan lagi, targetnya adalah menyiapkan tim untuk pertandingan pertama, dan kami fokus pada itu. Semua orang akan berlatih dan berjuang untuk mendapatkan tempat di tim, itu pasti. Tidak ada hal baru, tidak ada yang berbeda. Saya memperlakukan para pemain dengan cara khusus karena mereka adalah pribadi yang unik, tetapi aturan berlaku untuk semua orang,” kata Amorim mengawali konferensi pers.


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  • MENGAPA MEREKA MEMILIH SAYA

    Pelatih asal Portugal itu kemudian kembali membahas panggilan dari Milan: "Saya pikir saya dipilih karena kombinasi berbagai hal. Mereka menilai saya adalah orang yang tepat, untuk cara saya ingin tim bermain. Mereka melihat bahwa mereka ingin bermain dengan cara yang sama. Dan saya pikir mereka memilih saya bukan hanya karena kesuksesan yang telah saya raih, tetapi juga karena pengalaman di klub besar seperti Manchester United membantu mereka memahami lebih baik siapa saya. Lalu semua pemikiran yang saya bagikan selama pertemuan dengan Tuan Cardinale membuat mereka mengerti bahwa saya siap untuk pekerjaan ini, bukan hanya berkat kesuksesan di masa lalu, tetapi juga berkat kegagalan saya. Saya yakin itu sangat berpengaruh selama pembicaraan tersebut. Saya benar-benar senang dan terhormat pernah menjadi pelatih Manchester United pada periode itu, tetapi sekarang saya di Milan".


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  • BERANI MENGAMBIL RISIKO

    Dalam konferensi pers di Perth, Amorim menjelaskan dengan cukup gamblang ide sepak bola dan visinya soal AC Milan: "Kami ingin mengambil sejumlah risiko dengan mengandalkan beberapa pemain muda dan kami ingin membangun ulang. Bisa dikatakan ini juga menjadi risiko bagi pelatih, tetapi saya lebih memilih mengambil risiko ini dan antusias terhadap sesuatu yang baru. Dan, sekali lagi, mereka memilih saya karena suatu alasan, dan salah satunya adalah karena saya suka menghadapi tim yang sedang melalui masa sulit. Saya tahu ini rumit, tetapi kami ingin membangun kembali sesuatu."

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  • PENTINGNYA MODRIC

    Terakhir, kembali membahas individu, pelatih baru AC Milan juga melontarkan pujian besar untuk Luka Modric, yang baru saja memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi: "Di Perth nanti beberapa pemain yang baru pulang dari Piala Dunia akan datang. Sulit untuk mengatakan apakah Modric akan bermain: idenya adalah dia bermain di laga-laga uji coba di sini, tetapi Anda tidak pernah tahu.  Berapa tahun lagi dia akan bermain? Itu tergantung pada kemauan sang pemain. Dari apa yang saya lihat musim lalu, dia masih bisa bermain di level tertinggi. Dia tampil sangat baik, bukan hanya sepanjang musim, tetapi juga di Piala Dunia. Saya pikir kami membutuhkan pengalaman. Seperti yang bisa Anda lihat, kami membawa banyak pemain muda bersama kami dan, agar seorang pemain muda bisa sukses, kami juga harus menempatkan pemain-pemain berpengalaman di sekelilingnya.  Itu sangat penting dan kami telah melakukan upaya besar untuk terus memiliki Luka di skuad kami. Terkadang yang penting bukan seberapa cepat Anda berlari, tetapi seberapa cepat Anda berpikir. Dan dia benar-benar sangat kuat dalam hal itu. Dia akan membantu para pemain kami, dia akan membantu tim kami. Kami ingin mendasarkan permainan kami pada penguasaan bola. Jika ada satu orang di dunia yang benar-benar bisa sangat berguna dalam mengelola penguasaan bola, orang itu adalah Luka."

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