Milan, Ruben Amorim bicara soal masa depan Leao: "Dia tetap pemain kami selama masih bersama kami". Soal ide sepak bolanya: "Saya ingin mengambil risiko dengan pemain muda dan membangun kembali"

Terakhir, kembali membahas individu, pelatih baru AC Milan juga melontarkan pujian besar untuk Luka Modric, yang baru saja memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi: "Di Perth nanti beberapa pemain yang baru pulang dari Piala Dunia akan datang. Sulit untuk mengatakan apakah Modric akan bermain: idenya adalah dia bermain di laga-laga uji coba di sini, tetapi Anda tidak pernah tahu. Berapa tahun lagi dia akan bermain? Itu tergantung pada kemauan sang pemain. Dari apa yang saya lihat musim lalu, dia masih bisa bermain di level tertinggi. Dia tampil sangat baik, bukan hanya sepanjang musim, tetapi juga di Piala Dunia. Saya pikir kami membutuhkan pengalaman. Seperti yang bisa Anda lihat, kami membawa banyak pemain muda bersama kami dan, agar seorang pemain muda bisa sukses, kami juga harus menempatkan pemain-pemain berpengalaman di sekelilingnya. Itu sangat penting dan kami telah melakukan upaya besar untuk terus memiliki Luka di skuad kami. Terkadang yang penting bukan seberapa cepat Anda berlari, tetapi seberapa cepat Anda berpikir. Dan dia benar-benar sangat kuat dalam hal itu. Dia akan membantu para pemain kami, dia akan membantu tim kami. Kami ingin mendasarkan permainan kami pada penguasaan bola. Jika ada satu orang di dunia yang benar-benar bisa sangat berguna dalam mengelola penguasaan bola, orang itu adalah Luka."