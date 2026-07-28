Milan, Ruben Amorim bicara soal masa depan Leao: "Dia tetap pemain kami selama masih bersama kami". Soal ide sepak bolanya: "Saya ingin mengambil risiko dengan pemain muda dan membangun kembali"

Dari Australia, tempat AC Milan menjalani etape pertama tur pramusimnya, Rubén Amorim angkat bicara. Pelatih AC Milan itu, dari Perth, menyoroti berbagai topik terkini, mulai dari ide-ide permainannya hingga masa depan beberapa pemain yang dianggap berada di ujung tanduk atau menjadi pusat rumor transfer seperti Rafa Leao, yang dalam beberapa jam ke depan akan kembali bergabung dengan tim setelah liburan pasca-Piala Dunia.
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