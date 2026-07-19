Sementara itu, ada kabar penting terkait Samuele Ricci, salah satu pemain yang bertahan dari musim lalu dan salah satu dari sedikit calon pemain inti yang sempat dilatih oleh Amorim pada tahap awal pemusatan latihan ini. Menurut laporan Matteo Moretto, mantan pemain Torino ini tampaknya tidak masuk dalam rencana Milan untuk musim yang akan datang dan tidak dianggap sebagai pilihan utama oleh pelatih asal Portugal tersebut. Penilaian awal ini membuka berbagai skenario penting dan dinamis dari sudut pandang bursa transfer. Meskipun masih terikat kontrak hingga Juni 2029 dan merupakan investasi senilai 23 juta euro, Samuele Ricci tidak dianggap sebagai pemain yang tidak bisa dilepas. Atalanta asuhan Maurizio Sarri dilaporkan tertarik padanya; klubtersebut baru saja merekrut Gianluca Gaetano dari Cagliari dan baru-baru ini memperpanjang kontrak Ederson selama 5 musim lagi, yang sebelumnya tampaknya akan meninggalkan Bergamo untuk bergabung dengan Manchester United sebelum pihak Inggris berubah pikiran.





MODRIC SUDAH MENYETUJUI: APA YANG TERUNGKAP