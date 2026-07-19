Minggu pertama latihan telah usai bagi Milan asuhan Rubén Amorim, dan mulai terlihat petunjuk awal mengenai keputusan apa yang mungkin akan diambil pelatih asal Portugal tersebut terkait nasib beberapa pemain yang telah berlatih bersamanya dalam beberapa hari terakhir di Milanello. Minggu depan akan menjadi minggu yang mengarah ke laga persahabatan pertama yang sesungguhnya pada Sabtu, 25 Juli melawan Celtic Glasgow, dan hingga saat itu diperkirakan akan ada pergerakan, baik kedatangan maupun kepergian, di bursa transfer. Selain situasi Pervis Estupinan yang sedang dalam proses finalisasi untuk pindah ke Aston Villa, lini tengahlah yang menjadi sorotan utama.
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Milan: Ricci tidak dianggap tak tergantikan oleh Amorim dan bisa saja dilepas ke bursa transfer. Kabar terbaru mengenai masa depan Fofana dan Loftus-Cheek, sementara peluang perekrutan Hojbjerg bisa saja terwujud
KEYAKINAN
Milan musim 2026/2027 akan kembali dengan dua pilar andalan dari musim lalu, yang termotivasi oleh keinginan untuk menghapus kekecewaan akibat kegagalan lolos ke Liga Champions serta melupakan rasa pahit masing-masing di Piala Dunia terakhir bersama Kroasia dan Prancis. Luka Modric dan Adrien Rabiot, dengan cara yang berbeda, telah setuju untuk kembali bergabung dengan proyek Rossoneri: bintang Kroasia tersebut, yang telah beberapa kali berdiskusi dengan Amorim, bersiap menandatangani perpanjangan kontrak tahunan yang diajukan oleh Milan, sementara pemain Prancis itu telah menegaskan secara lisan, setelah pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris, bahwa ia siap kembali bergabung dengan skuad Rossoneri. Keduanya diperkirakan akan kembali ke barisan tim pada akhir Agustus.
RABIOT MENYATAKAN KESETIAANNYA KEPADA MILAN
RICCI TIDAK MEMBUAT AMORIM TERKESAN
Sementara itu, ada kabar penting terkait Samuele Ricci, salah satu pemain yang bertahan dari musim lalu dan salah satu dari sedikit calon pemain inti yang sempat dilatih oleh Amorim pada tahap awal pemusatan latihan ini. Menurut laporan Matteo Moretto, mantan pemain Torino ini tampaknya tidak masuk dalam rencana Milan untuk musim yang akan datang dan tidak dianggap sebagai pilihan utama oleh pelatih asal Portugal tersebut. Penilaian awal ini membuka berbagai skenario penting dan dinamis dari sudut pandang bursa transfer. Meskipun masih terikat kontrak hingga Juni 2029 dan merupakan investasi senilai 23 juta euro, Samuele Ricci tidak dianggap sebagai pemain yang tidak bisa dilepas. Atalanta asuhan Maurizio Sarri dilaporkan tertarik padanya; klubtersebut baru saja merekrut Gianluca Gaetano dari Cagliari dan baru-baru ini memperpanjang kontrak Ederson selama 5 musim lagi, yang sebelumnya tampaknya akan meninggalkan Bergamo untuk bergabung dengan Manchester United sebelum pihak Inggris berubah pikiran.
MODRIC SUDAH MENYETUJUI: APA YANG TERUNGKAP
APA YANG TERJADI DENGAN JASHARI?
Pemain lini tengah Milan lainnya yang mendapat sambutan positif dari klub Nerazzurri – disukai baik oleh pelatih baru maupun direktur olahraga Cristiano Giuntoli, yang konon ingin membawanya ke Juventus selama petualangannya yang kurang beruntung bersama Bianconeri – adalah Ardon Jashari. Sebagai rekrutan termahal kedua pada musim panas 2025, yang dibeli seharga 37 juta euro ditambah bonus dari Bruges, pemain timnas Swiss ini baru saja melewati musim yang sangat rumit, mulai dari cedera parah pada tulang fibula pada bulan Agustus, kurangnya kepercayaan dari Allegri, hingga perannya yang hanya sebagai pemain cadangan di Piala Dunia. Kesan yang muncul adalah bahwa dibutuhkan tawaran yang sangat menggiurkan untuk meyakinkan Milan melepasnya begitu cepat; selain itu, dalam pembicaraan dengan jajaran manajemen di Via Aldo Rossi dan Gerry Cardinale, Amorim dilaporkan telah menyatakan ketertarikannya pada pemain kelahiran 2002 tersebut.
RAPHAEL GUERREIRO, OPSI BARU JIKA ESTUPINAN PERGI
FOFANA DAN LOFTUS-CHEEK
Hal ini tidak berlaku sebaliknya bagi Ruben Loftus-Cheek dan Youssouf Fofana.Dengan peralihan dari sistem permainan yang menggunakan tiga gelandang menjadi dua gelandang tengah, berdasarkan karakteristik mereka, keduanya tidak akan cocok dengan tuntutan pelatih yang mewarisi tongkat estafet dari Allegri.Untuk pemain asal Inggris tersebut, yang juga dibebani gaji besar (4 juta euro bersih) hingga Juni 2027, terdapat beberapa tanda ketertarikan dari Inggris dan Turki, sementara pemain Prancis mantan pemain Monaco ini diminati di Ligue 1 dan juga di Turki. Milan perlu melepas mereka juga untuk membebaskan ruang gaji guna mendatangkan pemain lain dengan kualitas yang berbeda dan lebih fungsional. Hal ini mungkin berlaku untuk Yunus Musah, yang baru saja kembali dari masa peminjaman di Atalanta, dan Amorim berencana mengevaluasinya selama pemusatan latihan ini sebelum mengambil keputusan akhir.
PELUANG HOJBJERG
Dalam hal perekrutan pemain, Milan saat ini masih dalam posisi menunggu, namun sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk mencoba menyediakan satu gelandang tambahan bagi mantan pelatih Manchester United tersebut—seorang pemain dengan gaya permainan posisional yang karakteristiknya dapat melengkapi formasi lini tengah berempat yang akan diterapkan pada musim baru ini. Nama terbaru yang diusulkan untuk skuad Rossoneri adalah Pierre-Emile Hojbjerg, kelahiran 1995 yang saat ini berstatus pemain Olympique Marseille dan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan liga Prancis setelah dua musim yang sangat positif dari segi performa pribadinya. Kontraknya masih berlaku hingga 2028, namun OM membutuhkan dana untuk mengatasi masalah keuangan mereka, dan Milan—jika berhasil segera melepaskan beberapa pemain di lini tengah—siap untuk bergerak.
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