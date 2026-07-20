Milan, Ricci tidak cocok dengan gaya permainan Amorim dan akhirnya masuk daftar transfer: ditawarkan ke Juventus, Sarri menginginkannya di Atalanta. Solusinya

Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2029 dan merupakan investasi senilai 23 juta euro, Samuele Ricci tidak dianggap sebagai pemain yang tak bisa dilepas. Agen-agen gelandang asal Toscana ini sudah mulai bergerak untuk melihat apa yang ditawarkan pasar transfer. Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi kontak baik dengan Juventus maupun Atalanta, dan pihak Ricci telah mengusulkan kemungkinan untuk mendatangkan pemain kelahiran 2001 tersebut.





Carnevali dan Massara sedang berupaya membangun Juventus yang lebih “Italia” dibandingkan masa lalu, dan Ricci telah menarik perhatian mereka selama berbulan-bulan—bahkan pada bursa transfer musim dingin terakhir, sudah ada pembicaraan mengenai pertukaran pemain dengan Gatti. Di Atalanta, Ricci memiliki pendukung penting dalam diri Sarri: sang pelatih telah beberapa kali meminta kedatangannya, bahkan saat masih menjabat sebagai pelatih Lazio.