Secara keseluruhan, musim pertama Samuele Ricci bersama Milan berjalan positif dengan 31 penampilan, 1 gol, dan 4 assist. Mantan kapten Torino ini sering diturunkan meskipun di atasnya dalam hierarki tim terdapat dua pemain bintang seperti Adrien Rabiot dan Luka Modric. Masalah dengan sistem baru ini terutama bersifat teknis: karakteristik Ricci tampaknya tidak ideal untuk gaya permainan yang diusung Amorin, yang dalam formasi lini tengah dua gelandangnya menginginkan pemain yang bermain dengan cara berbeda dibandingkan pemain timnas Italia tersebut.
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Milan, Ricci tidak cocok dengan gaya permainan Amorim dan akhirnya masuk daftar transfer: ditawarkan ke Juventus, Sarri menginginkannya di Atalanta. Solusinya
DIAJUKAN DUA KLUB ITALIA
Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2029 dan merupakan investasi senilai 23 juta euro, Samuele Ricci tidak dianggap sebagai pemain yang tak bisa dilepas. Agen-agen gelandang asal Toscana ini sudah mulai bergerak untuk melihat apa yang ditawarkan pasar transfer. Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi kontak baik dengan Juventus maupun Atalanta, dan pihak Ricci telah mengusulkan kemungkinan untuk mendatangkan pemain kelahiran 2001 tersebut.
Carnevali dan Massara sedang berupaya membangun Juventus yang lebih “Italia” dibandingkan masa lalu, dan Ricci telah menarik perhatian mereka selama berbulan-bulan—bahkan pada bursa transfer musim dingin terakhir, sudah ada pembicaraan mengenai pertukaran pemain dengan Gatti. Di Atalanta, Ricci memiliki pendukung penting dalam diri Sarri: sang pelatih telah beberapa kali meminta kedatangannya, bahkan saat masih menjabat sebagai pelatih Lazio.
DUA PULUH JUTA EURO
Ricci sedang bekerja dengan serius dan penuh ambisi pada fase awal pramusim ini dengan tujuan yang jelas, yaitu meyakinkan Amorim. Pelatih asal Portugal itu ingin menghindari kepadatan di lini tengah karena saat ini terdapat 7 pemain untuk 2 posisi. Jumlah itu terlalu banyak, meskipun musim depan Milan akan kembali menjadi salah satu tim unggulan di Liga Europa. Ricci akan hengkang, namun tidak dengan harga murah; dibutuhkan setidaknya 20 juta euro sebagai tawaran awal untuk memulai negosiasi dengan Milan. Dua belas bulan setelah kedatangannya, Ricci mungkin akan mengucapkan selamat tinggal kepada Milan.
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