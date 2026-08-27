Samuele Ricci akan segera mengakhiri pengalamannya bersama AC Milan hanya setahun setelah kedatangannya dari Torino dengan nilai 25 juta. Gelandang asal Toscana itu saat ini berada di Melia untuk membahas syarat-syarat kesepakatan barunya dengan Como bersama para agennya, transfer ini sedang dalam tahap finalisasi.
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Milan, Ricci bertemu para agen: tidak akan masuk skuad untuk laga melawan Venezia, Como menantinya
Tidak masuk dalam daftar skuad yang dipanggil
Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Samuele Ricci tidak masuk dalam skuad yang dipanggil Ruben Amorim untuk laga besok malam melawan Venezia. Ini menjadi sinyal lain bahwa transfer tersebut sudah mendekati rampung dengan skema pinjaman berbayar senilai €2 juta disertai opsi pembelian sebesar €20 juta plus €2 juta lainnya dalam bentuk bonus.
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