Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Samuele Ricci tidak masuk dalam skuad yang dipanggil Ruben Amorim untuk laga besok malam melawan Venezia. Ini menjadi sinyal lain bahwa transfer tersebut sudah mendekati rampung dengan skema pinjaman berbayar senilai €2 juta disertai opsi pembelian sebesar €20 juta plus €2 juta lainnya dalam bentuk bonus.