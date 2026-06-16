Proses seleksi yang panjang kini telah resmi ditutup. Ruben Amorim adalah pelatih baru Milan: hal ini diumumkan oleh klub Rossonero melalui siaran pers yang diterbitkan di saluran resmi mereka.





"AC Milan mengumumkan bahwa Rúben Amorim telah ditunjuk sebagai pelatih tim utama putra.

Amorim memulai karier kepelatihannya pada tahun 2018, setelah mengakhiri kariernya sebagai pemain profesional, di mana ia pernah membela Belenenses dan Benfica, serta Tim Nasional Portugal.

Setelah pengalaman awalnya di bangku cadangan di Casa Pia dan Braga, pada tahun 2020 ia mengambil alih kepelatihan Sporting CP, memulai sebuah era yang ditandai dengan identitas permainan yang kuat, inovasi, dan pengembangan para pemain. Perjalanan ini membuahkan hasil konkret: dua gelar juara Portugal, dua Piala Liga, dan satu Piala Super. Sebelum bergabung dengan Milan, ia pernah menjabat sebagai pelatih Manchester United.

Sepanjang kariernya, Amorim telah mengembangkan pendekatan taktis modern dan ofensif, didukung oleh organisasi permainan yang kokoh, serta menunjukkan kemampuan khusus dalam mengembangkan bakat-bakat muda dan mendampingi mereka dalam perjalanan pertumbuhan mereka."