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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milan, resmi: inilah Amorim: "Ini adalah tantangan yang saya hadapi dengan bangga dan antusias, dengan kesadaran penuh akan arti dari warna-warna ini"

R. Amorim
AC Milan
Transfers

Milan, kini sudah resmi: Ruben Amorim menjadi pelatih baru. Ia menggantikan Massimiliano Allegri

Proses seleksi yang panjang kini telah resmi ditutup. Ruben Amorim adalah pelatih baru Milan: hal ini diumumkan oleh klub Rossonero melalui siaran pers yang diterbitkan di saluran resmi mereka.


"AC Milan mengumumkan bahwa Rúben Amorim telah ditunjuk sebagai pelatih tim utama putra.

Amorim memulai karier kepelatihannya pada tahun 2018, setelah mengakhiri kariernya sebagai pemain profesional, di mana ia pernah membela Belenenses dan Benfica, serta Tim Nasional Portugal.

Setelah pengalaman awalnya di bangku cadangan di Casa Pia dan Braga, pada tahun 2020 ia mengambil alih kepelatihan Sporting CP, memulai sebuah era yang ditandai dengan identitas permainan yang kuat, inovasi, dan pengembangan para pemain. Perjalanan ini membuahkan hasil konkret: dua gelar juara Portugal, dua Piala Liga, dan satu Piala Super. Sebelum bergabung dengan Milan, ia pernah menjabat sebagai pelatih Manchester United.

Sepanjang kariernya, Amorim telah mengembangkan pendekatan taktis modern dan ofensif, didukung oleh organisasi permainan yang kokoh, serta menunjukkan kemampuan khusus dalam mengembangkan bakat-bakat muda dan mendampingi mereka dalam perjalanan pertumbuhan mereka."

  • KATA-KATA KARDINAL

    "Kami telah mengamati Rúben selama bertahun-tahun. Perjalanannya di Sporting sungguh luar biasa dan mencerminkan dengan tepat gaya permainan yang kami cari. Ia adalah salah satu pelatih paling kompeten dan inovatif dari generasi baru Eropa: muda, ambisius, dengan identitas sepak bola yang jelas, serta pendekatan taktis yang terdefinisi dengan baik," kata Gerry Cardinale, Managing Partner RedBird Capital Partners. "Rúben percaya pada sepak bola yang ofensif dan berintensitas tinggi. Filosofinya sangat selaras dengan visi kami, dan kualitas kepemimpinannya, ditambah dengan kemampuannya dalam mengembangkan para pemain, telah sangat mengesankan kami. Kami percaya padanya dan sangat antusias menyambutnya di Klub ini."

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  • DAN YANG DARI AMORIM

    "Ada ambisi yang menemani sepanjang kariermu, dan bagi saya, melatih Milan selalu menjadi salah satunya," kata Rúben Amorim"Saya sangat memahami apa yang diwakili oleh klub ini: sejarah, prestise, dan basis penggemar yang luar biasa di seluruh dunia. Ini adalah tantangan yang saya hadapi dengan bangga dan antusias, dengan kesadaran penuh akan makna warna-warna ini. Saya tidak sabar untuk memulai dan merasakan setiap hari gairah yang menggerakkan Milan."

    AC Milan menyambut Rúben dan stafnya dengan hangat.