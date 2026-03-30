Emanuele Tramacere

Milan, rencana untuk Bellanova: telah menjalin kontak dengan pihak terdekatnya dan Atalanta, ada bonus daftar pemain

Allegri menginginkan setidaknya satu pemain sayap yang sudah siap bertanding

Milan sudah mulai merencanakan masa depan dan menjelang musim depan, terlepas dari posisi akhir mereka di liga ini, mereka ingin menyusun skuad yang mumpuni agar dapat bersaing di tiga ajang.


Massimiliano Allegri telah menyusun daftar target dan, terutama, telah mengidentifikasi area lapangan yang paling membutuhkan investasi. Di antaranya adalah posisi bek sayap, dengan tujuan untuk merekrut pemain serba bisa yang dapat bermain baik sebagai gelandang sayap di depan formasi pertahanan tiga orang maupun dalam barisan pertahanan empat orang. Dalam konteks ini, muncul pembicaraan mengenai Raoul Bellanova.


  • ESTUPINAN DITOLAK, HANYA DUA HAL YANG PASTI

    Meskipun mencetak gol dalam derby, Allegri pada dasarnya tidak puas dengan penampilan Pervis Estupinan dan hanya menganggap Alexis Saelemaekers serta Davide Bartesaghi layak untuk skuad Milan musim depan. Oleh karena itu, ia meminta Tare dan Furlani untuk mendatangkan setidaknya satu bek sayap, sebaiknya bek sayap kanan jika mantan pemain Brighton tersebut tidak berhasil dijual di bursa transfer, untuk menjadi alternatif bagi pemain Belgia yang juga bisa bermain lebih ke depan.

  • KONTAK UNTUK BELLANOVA

    Menurut laporan Tuttosport, dari sinilah muncul gagasan untuk menguji minat terhadap Bellanova. Sejak Raffaele Palladino bergabung dengan Atalanta, bek sayap asal Italia ini tergeser dari posisi utama, kehilangan kesempatan masuk tim nasional, dan ingin mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain.


    Kontak telah dilakukan baik dengan pihak pemain maupun antara klub dengan Atalanta, namun klub tersebut tidak bisa memberikan diskon berlebihan pada nilai transfernya. Untuk membawanya ke Bergamo dari Torino, keluarga Percassi memang mengeluarkan 25 juta euro pada awal musim lalu.

  • ADA BONUS DAFTAR

    Bellanova bukanlah nama baru bagi Milan, mengingat bek sayap kelahiran tahun 2000 ini secara de facto merupakan produk akademi muda Rossoneri, meskipun ia sempat hengkang lebih awal ke Bordeaux dengan nilai transfer 1 juta euro pada musim panas 2019.


    Ini merupakan informasi penting karena mantan pemain Inter tersebut akan masuk dalam daftar pemain "yang dibesarkan di akademi" yang memudahkan penyusunan daftar pemain untuk Serie A dan Liga Champions.


    Saat ini, Milan mengandalkan Gabbia, Bartesaghi, dan Torriani untuk daftar "homegrown", dengan Bellanova yang akan mengisi slot ke-4 jika diperlukan.



