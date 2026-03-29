Masa depan Marcus Rashford masih belum jelas. Pemain sayap Inggris ini harus berjuang habis-habisan di sisa musim ini untuk membuktikan diri dan mendapatkan konfirmasi dari Barcelona: dalam hal ini, cedera yang dialami Raphinha (yang harus absen selama lima minggu ke depan akibat cedera otot paha belakang kanan, seperti dikonfirmasi oleh sumber-sumber dekat klub Blaugrana kepada Mundo Deportivo) dapat memberikan kesempatan langka bagi mantan pemain Manchester United ini untuk meyakinkan klub Catalan tersebut secara definitif agar menggunakan opsi pembelian dari status pinjamannya (senilai 30 juta euro) tepatnya dari Red Devils.
Milan, Rashford Kembali Menjadi Perbincangan: Konfirmasi dari Spanyol dan Inggris, Apa Kabar Terbaru Mengenai Masa Depannya
AKANKAH BARCELONA MEMBELI KONTRAKNYA?
Rekan-rekan dari Mundo Deportivo menyoroti bahwa pihak Rashford dan Barcelona telah menyepakati ketentuan kontrak untuk kesepakatan masa depannya, jika klub Catalan tersebut memutuskan untuk mengaktifkan opsi dan membeli pemain asal Inggris tersebut.
Namun, keputusan akhir baru akan diambil pada akhir musim ini dan hanya jika Barcelona berhasil memenuhi persyaratan ketat Financial Fair Play.
MILAN DAN PSG DI BIDANG TRANSFER
Tapi bagaimana jika tidak demikian?
Meskipun diketahui bahwa keinginan sang pemain adalah tetap tinggal di Catalonia dan terus bermain untuk klub La Liga tersebut, jika tidak ada keputusan akhir untuk menebus Rashford, setidaknya ada dua klub besar yang siap masuk dalam persaingan untuk merekrutnya.
Seperti dilaporkan CaughtOffside, klub-klub tersebut adalah Milan dan Paris Saint-Germain yang sedang memantau dengan cermat situasi seputar Rashford. Di masa lalu, baik Rossoneri maupun Les Parisiens pernah tertarik pada sang pemain dan bisa kembali masuk dalam perburuan pada musim panas jika pemain sayap Inggris itu kembali ke Manchester United di Premier League.