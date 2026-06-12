Waktu bukanlah sekutu bagi Milan. Ralf Rangnick sudah bosan menunggu jawaban pasti dari Gerry Cardinale dan orang-orang kepercayaannya, dan ia semakin cenderung untuk mundur dari meja perundingan. Pelatih timnas Austria saat ini telah menetapkan syarat-syarat yang tidak bisa dinegosiasikan: pemilihan direktur olahraga serta pelatih. Namun, inti perselisihan dengan Zlatan Ibrahimovic terletak pada permintaannya untuk membawa orang-orangnya dan visinya ke seluruh sektor akademi muda serta Milan Futuro.
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Milan-Rangnick, tampaknya negosiasi akan menemui jalan buntu. Pelatih tersebut sudah bosan menunggu pihak Rossoneri
KOLEKSI RALF
Dari lingkaran dalam Rangnick muncul garis besar yang jelas: Milan telah mendekatinya dan karena itu ia harus menganalisis seperti apa proyek yang diusulkan. Selama dua pertemuan yang berlangsung di Wina, manajer asal Jerman itu meminta kendali penuh atas urusan teknis, tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini merujuk pada Ibrahimovic dan keinginannya untuk turut menentukan keputusan, termasuk dengan melibatkan orang-orang kepercayaannya.
Ada keterbukaan untuk berdialog, tetapi waktu telah habis: dua minggu terlalu singkat untuk mengambil keputusan akhir mengingat komitmen moral untuk mendengarkan proposal perpanjangan kontrak dari Federasi Austria.
APA YANG AKAN TERJADI SEKARANG
Dalam beberapa jam ke depan, Rangnick diperkirakan akan memberikan pengumuman resmi kepada Milan, yang kini harus meninjau kembali rencananya. Pilihan tampaknya akan jatuh pada direktur olahraga dari dua kandidat, Ozek dan Planes (yang juga diminati Juventus), meskipun kontak langsung antara kedua belah pihak terhenti sejak pekan lalu. Dengan waktu satu bulan menjelang pemusatan latihan, Milan harus mempercepat langkahnya jika tidak ingin memulai musim dengan keterlambatan yang signifikan dibandingkan pesaingnya. Perkembangan terkait pelatih masih perlu dipantau, dengan Glasner berada di posisi terdepan meskipun belum ada keputusan dari Rangnick, yang sebelumnya mendukung pencalonannya.