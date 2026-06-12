Milan-Rangnick, tampaknya negosiasi akan menemui jalan buntu. Pelatih tersebut sudah bosan menunggu pihak Rossoneri

Dari lingkaran dalam Rangnick muncul garis besar yang jelas: Milan telah mendekatinya dan karena itu ia harus menganalisis seperti apa proyek yang diusulkan. Selama dua pertemuan yang berlangsung di Wina, manajer asal Jerman itu meminta kendali penuh atas urusan teknis, tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini merujuk pada Ibrahimovic dan keinginannya untuk turut menentukan keputusan, termasuk dengan melibatkan orang-orang kepercayaannya.





Ada keterbukaan untuk berdialog, tetapi waktu telah habis: dua minggu terlalu singkat untuk mengambil keputusan akhir mengingat komitmen moral untuk mendengarkan proposal perpanjangan kontrak dari Federasi Austria.