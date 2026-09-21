Kalau tidak mencetak gol, dia membuat gol tercipta. Dan bagi Amorim, itulah yang benar-benar penting. Gol-gol Goncalo Ramos juga akan datang karena sang pemain sendiri sedang menjalani momen ini dengan mentalitas pemenang yang ia dapatkan bersama Luis Enrique di PSG: yang penting adalah tim, bagaimana tim bermain, dan partisipasi aktif dalam pengembangan sebuah filosofi. Tidak ada rasa iri di benak pemain tim nasional Portugal itu, yang merayakan Moreira pada momen gol 2-0 meski Moreira mengabaikan pergerakannya di kotak penalti. "Itu normal, Ramos bekerja keras, gol-golnya akan datang. Dia sudah mencetak gol, sudah memberikan satu assist, dan yang terpenting dia sangat bekerja keras untuk tim. Hari ini kami lebih dekat dengannya dan itulah mengapa dia bermain lebih baik. Jadi, ini adalah kombinasi dari kedua faktor, tetapi saya sangat senang dengan Ramos," komentar Amorim tentang nomor 9-nya kepada SportTV.