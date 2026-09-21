Kalau tidak mencetak gol, dia membuat gol tercipta. Dan bagi Amorim, itulah yang benar-benar penting. Gol-gol Goncalo Ramos juga akan datang karena sang pemain sendiri sedang menjalani momen ini dengan mentalitas pemenang yang ia dapatkan bersama Luis Enrique di PSG: yang penting adalah tim, bagaimana tim bermain, dan partisipasi aktif dalam pengembangan sebuah filosofi. Tidak ada rasa iri di benak pemain tim nasional Portugal itu, yang merayakan Moreira pada momen gol 2-0 meski Moreira mengabaikan pergerakannya di kotak penalti. "Itu normal, Ramos bekerja keras, gol-golnya akan datang. Dia sudah mencetak gol, sudah memberikan satu assist, dan yang terpenting dia sangat bekerja keras untuk tim. Hari ini kami lebih dekat dengannya dan itulah mengapa dia bermain lebih baik. Jadi, ini adalah kombinasi dari kedua faktor, tetapi saya sangat senang dengan Ramos," komentar Amorim tentang nomor 9-nya kepada SportTV.
Milan, Ramos masih mandul tetapi penampilannya saat melawan Lecce sangat berharga untuk kemenangan: tiga aksi penentu, ia sempurna untuk Amorim
3 permainan kemenangan
Terlepas dari lawan, Lecce, yang tidak memiliki argumen yang tepat untuk merepotkan, Amorim menerapkan beberapa penyesuaian taktik yang setidaknya menarik: dari lini belakang berisi empat pemain dalam fase pembangunan serangan awal, dengan Gila yang diberi peran sebagai regista di lini pertahanan, hingga pergerakan memotong yang terus-menerus dari para pemain sayap untuk menyerang ruang di belakang pertahanan. Namun, pergerakan Ramos dan aksi-aksinya yang menghadirkan kemenangan bagi Milan: pada gol pertama Milan, dia menarik penjagaan ke arahnya di sepertiga akhir lapangan sehingga membebaskan Pulisic untuk menyambut assist visioner dari Pavlovic; pada gol kedua dia menyuguhkan tontonan dengan menuntaskan sebuah kombinasi umpan satu-dua lewat assist no-look, sementara pada gol ketiga dialah yang merebut bola di lini tengah sebelum aksi individu Moreira yang apik dalam kecepatan tinggi.
11,6 km ditempuh
Ramos, yang sejauh ini baru mencetak satu gol saat melawan Venezia pada pekan kedua, bekerja sangat keras, beberapa kali menjadi pemantul bola dan menjalin kombinasi yang baik dengan rekan-rekannya, dengan menempuh total 11,6 km. Bahkan hampir 2 km lebih jauh dibandingkan laga pada pekan sebelumnya melawan Lazio. Untuk seorang pemain yang didatangkan dengan biaya 70 juta euro plus bonus terutama untuk mencetak banyak gol, catatan empat pertandingan beruntun tanpa mencetak gol maupun melepaskan tembakan ke gawang menjadi data yang memengaruhi dan mengarahkan penilaian. Sisi lain dari mata uang yang sama adalah sosok Ramos yang, berkat kualitas teknik yang penting dan kesediaan besar untuk berkorban, sedang meningkatkan produktivitas serangan tim.
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