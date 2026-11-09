Seorang penyerang menggantungkan perjalanan karier sepak bolanya pada gol, sadar bahwa penampilannya akan selalu dinilai berdasarkan seberapa sering ia mampu menjebol gawang lawan. Tekanan itu terkadang menjadi begitu berat dan sulit ditanggung, apalagi jika ditambah ekspektasi besar setelah ia menjadi pembelian termahal dalam sejarah AC Milan, dengan 75 juta euro dibayarkan kepada PSG. Goncalo Ramos tengah menjalani awal yang sangat sulit dalam petualangannya bersama AC Milan: di satu sisi, ia telah bekerja keras dan tampil baik untuk tim, tetapi di sisi lain, ia jelas kesulitan mencetak gol. Dalam total 14 penampilan, antara Serie A dan PSG, ia baru mencetak 3 gol, dengan rata-rata satu gol setiap 397 menit bermain. Sedikit, terlalu sedikit untuk membuat perbedaan.
Milan, Ramos kesulitan mencetak gol: data menjelaskan alasannya dengan jelas. Bersama pemain Portugal itu, Pulisic kembali menjadi penembak jitu yang tak pernah meleset
Pekerjaan besar untuk tim
Goncalo Ramos di antara para penyerang di Italia menempati posisi kedua dalam penerimaan bola, kedua dalam sentuhan, ketiga dalam operan, kedua dalam duel, pertama dalam intersep, dan pertama dalam perebutan kembali bola. Di setiap pertandingan, ia rata-rata menempuh jarak 10 km tanpa henti. Ia bekerja keras untuk tim, menghubungkan lini-lini permainan, dan menutup sumber permainan lawan. Dalam beberapa hal, kontribusi taktisnya luar biasa, tetapi perannya tampak lebih menyerupai gelandang serang ketimbang penyerang nomor 9 konvensional yang menjadi ujung tombak serangan timnya.
Mantan pemain PSG itu adalah penyerang yang cerdas dan tidak egois. Ia selalu mendahulukan kepentingan tim daripada kepentingan pribadi. Gambaran paling jelas terlihat kemarin saat gol pembuka tercipta: alih-alih bersikeras meminta bola ke kakinya, pemain asal Portugal itu terus berlari ke arah gawang untuk membuka ruang, bahkan menunjukkannya kepada rekan-rekan setimnya. Cisse membaca pergerakan rekannya dan tinggal menceploskan umpan matang Rabiot ke gawang.
Tim Tidak Membantu Ramos
Pokok persoalannya sudah dijelaskan dengan baik oleh Amorim seusai laga Genoa-Milan: saat ini tim tidak membantu Ramos, sementara yang terjadi justru sebaliknya. Di Serie A, per 30 menit penguasaan bola, Milan menempati peringkat ke-20 dalam jumlah masuk ke sepertiga akhir lapangan, ke-19 dalam persentase sentuhan di sepertiga daerah serang, ke-20 dalam jumlah masuk ke kotak penalti lawan, dan ke-18 dalam persentase sentuhan di kotak penalti lawan.
Amorim ingin membenahi aspek ini untuk mengatasi keterbatasan struktural skuad. Milan mampu memaksimalkan kemampuan Gila, Rabiot, dan Modric dalam mengalirkan bola saat menguasai permainan, tetapi hanya memiliki sedikit pemain yang mampu membangun kombinasi sekaligus menemukan celah untuk melepaskan umpan terobosan atau umpan silang dari garis akhir. Langkah berikutnya agar Milan menjadi tim penantang gelar terletak pada situasi permainan ini: semakin besar tekanan yang diberikan Milan di sepertiga akhir lapangan, semakin banyak peluang yang akan jatuh ke kaki, atau kepala, Ramos. Saat itulah kemampuan penyelesaian akhir pemain yang kini menjadi penyerang utama Portugal tersebut bisa dilihat dan dinilai.
Milan, lakukan seperti PSG
Sudah cukup jelas bagi semua orang bahwa ketika AC Milan belum mampu secara konsisten mengisi kotak penalti lawan, Ramos berusaha memberi dampak bagi tim dengan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ia turun menjemput bola dan lebih sering bermain dekat lingkaran tengah ketimbang titik penalti lawan. Yang jelas diuntungkan adalah Pulisic, yang kembali mencetak gol secara rutin. Pemain asal Amerika Serikat itu lebih merupakan penyerang kedua daripada pengatur serangan. Ia gemar bergerak menyelinap ke belakang para bek dengan memanfaatkan kerja penyerang nomor 9.
Amorim ingin para pemain sayap bergerak ke tengah dan menempatkan mereka di sisi yang berlawanan dengan kaki dominan mereka. Pilihan ini lebih mendukung pergerakan masuk gelandang tengah atau tusukan pemain sayap, bukan penyerang nomor 9 tim.
Pertanyaan yang muncul adalah: apakah Ramos memiliki karakteristik penyerang nomor 9 sejati? Jika melihat data dan peta panas dari musim-musimnya di PSG, jawabannya jelas ya. Saat itu, ia rata-rata mencetak satu gol setiap 93 menit bermain, sedangkan kini satu gol setiap 397 menit. Jumlah sentuhannya di kotak penalti musim lalu tepat dua kali lipat dibandingkan saat ini. Angka itu menegaskan bahwa ia menjalankan peran berbeda yang merugikannya dari segi statistik di depan gawang.
Data ini mengarah pada dua kesimpulan yang sama-sama berlaku: di satu sisi, AC Milan harus lebih sering dan lebih baik dalam menyuplai bola kepada Ramos di sepertiga akhir lapangan. Di sisi lain, pemain itu harus mengelola kondisi fisiknya dengan lebih baik sepanjang pertandingan. Sebab, dalam jangka panjang, AC Milan akan lebih membutuhkan gol daripada assist Ramos.
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