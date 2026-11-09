Sudah cukup jelas bagi semua orang bahwa ketika AC Milan belum mampu secara konsisten mengisi kotak penalti lawan, Ramos berusaha memberi dampak bagi tim dengan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ia turun menjemput bola dan lebih sering bermain dekat lingkaran tengah ketimbang titik penalti lawan. Yang jelas diuntungkan adalah Pulisic, yang kembali mencetak gol secara rutin. Pemain asal Amerika Serikat itu lebih merupakan penyerang kedua daripada pengatur serangan. Ia gemar bergerak menyelinap ke belakang para bek dengan memanfaatkan kerja penyerang nomor 9.

Amorim ingin para pemain sayap bergerak ke tengah dan menempatkan mereka di sisi yang berlawanan dengan kaki dominan mereka. Pilihan ini lebih mendukung pergerakan masuk gelandang tengah atau tusukan pemain sayap, bukan penyerang nomor 9 tim.

Pertanyaan yang muncul adalah: apakah Ramos memiliki karakteristik penyerang nomor 9 sejati? Jika melihat data dan peta panas dari musim-musimnya di PSG, jawabannya jelas ya. Saat itu, ia rata-rata mencetak satu gol setiap 93 menit bermain, sedangkan kini satu gol setiap 397 menit. Jumlah sentuhannya di kotak penalti musim lalu tepat dua kali lipat dibandingkan saat ini. Angka itu menegaskan bahwa ia menjalankan peran berbeda yang merugikannya dari segi statistik di depan gawang.

Data ini mengarah pada dua kesimpulan yang sama-sama berlaku: di satu sisi, AC Milan harus lebih sering dan lebih baik dalam menyuplai bola kepada Ramos di sepertiga akhir lapangan. Di sisi lain, pemain itu harus mengelola kondisi fisiknya dengan lebih baik sepanjang pertandingan. Sebab, dalam jangka panjang, AC Milan akan lebih membutuhkan gol daripada assist Ramos.