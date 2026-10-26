Menurut informasi yang diperoleh Milannews.it, Amorim kemungkinan besar belum bisa kembali memainkan Mario Gila, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira untuk laga kandang menghadapi lawan mereka. Karena itu, upaya kini dilakukan agar ketiganya bisa tampil dalam derbi melawan Inter pada Sabtu.





Sementara itu, belum ada kabar terbaru mengenai Ruben Loftus-Cheek, menurut Milannews.it. Ia mengalami cedera tadi malam di Udine setelah berbenturan dengan pemain lawan.