Dengan 18 poin di klasemen berkat kemenangan di kandang Udinese, Milan menatap pekan yang akan datang dengan percaya diri, meski sedikit khawatir dengan kondisi para pemainnya yang cedera. Milan akan menghadapi Bologna di San Siro pada Rabu pukul 18.30, lalu menjalani derbi melawan Inter pada Sabtu malam pukul 20.45. Antara hari ini dan besok, Ruben Amorim harus mencermati kondisi banyak pemain Milan yang cedera.
Calciomercato/Getty Images
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Milan: Rabiot, Gila, dan Moreira sulit pulih tepat waktu untuk menghadapi Bologna, targetnya laga derbi
Menurut informasi yang diperoleh Milannews.it, Amorim kemungkinan besar belum bisa kembali memainkan Mario Gila, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira untuk laga kandang menghadapi lawan mereka. Karena itu, upaya kini dilakukan agar ketiganya bisa tampil dalam derbi melawan Inter pada Sabtu.
Sementara itu, belum ada kabar terbaru mengenai Ruben Loftus-Cheek, menurut Milannews.it. Ia mengalami cedera tadi malam di Udine setelah berbenturan dengan pemain lawan.
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