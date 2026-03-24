Goal.com
Live
AC Milan v Torino FC - Serie A
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, Pulisic: "Masa depan? Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Jika mencetak beberapa gol, orang-orang akan memuji Anda meskipun permainan Anda sangat buruk"

AC Milan
Transfers
C. Pulisic
USA

Penyerang asal Amerika Serikat itu berbicara dari tempat pemusatan latihan tim nasionalnya mengenai kondisinya saat ini di Milan.

Momen yang krusial dari segi performa, di mana tahun 2026 ini masih belum membuahkan gol, namun ini merupakan kesempatan untuk menutup musim dengan cara terbaik: membantu Milan melanjutkan perjuangan merebut Scudetto dan memastikan lolos ke edisi berikutnya Liga Champions UEFA, sekaligus mempersiapkan diri secara optimal untuk Piala Dunia yang akan digelar di kandang sendiri.

Christian Pulisic, penyerang tim Rossoneri yang dipimpin dan dilatih oleh Massimiliano Allegri, sebelum pertandingan persahabatan timnas AS melawan Belgia (28 Maret) dan Portugal (31 Maret), memberikan wawancara panjang kepada media AS bernama Men's Journal.

  • Piala Dunia Sudah Dekat

    "Ya, tentu saja, ini adalah kesempatan terakhir kami untuk benar-benar mempersiapkan diri, memainkan beberapa pertandingan, melihat kembali performa beberapa pemain, dan bersiap untuk acara besar yang jelas-jelas semakin dekat. Ini juga memberi kami kesempatan bagus untuk menilai sejauh mana kemajuan kami dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tapi sepertinya acara itu semakin mendekat."

  • Piala Dunia 2022

    Pulisic kemudian kembali menceritakan pengalamannya di Piala Dunia edisi sebelumnya: "Jujur saja, itu luar biasa. Saya merasa telah belajar banyak tentang diri saya sendiri, tentang permainan, dan tentang tim. Maksud saya, saya rasa pada beberapa momen tertentu kami benar-benar telah bekerja dengan sangat baik untuk mencapai posisi kami saat ini. Ya, saya rasa kami bisa belajar banyak dengan memainkan pertandingan sistem gugur yang hebat melawan tim besar. Jadi, kenangan terindah yang saya miliki terkait dengan berada di hotel bersama para pemain, menyadari betapa pentingnya momen itu. Itu adalah sesuatu yang Anda impikan sejak kecil, dan sekarang berada di sana sungguh luar biasa. Dan sekarang memiliki kesempatan ini di seluruh negeri kita, kami benar-benar antusias."

  • PERNYATAAN POCHETTINO TENTANG MASA KERJANYA DI MILAN

    Selanjutnya, penyerang asal Amerika Serikat itu menanggapi pernyataan pelatihnya mengenai masa-masa belakangan ini di Milan, tepatnya di kubu Rossoneri: "Saya selalu menghargai dukungan itu. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya merasa sedang dalam performa yang bagus dan juga bermain dengan baik. Jadi, ini adalah periode yang cukup menarik. Saya selalu merasa bahwa kita bisa bermain sangat buruk, tapi jika mencetak beberapa gol, orang-orang akan memuji Anda. Dan hal sebaliknya juga bisa terjadi. Kita hanya perlu terus maju. Begitulah karier berjalan, dengan pasang surut. Saya hanya berusaha terus bermain baik, menjaga kebugaran fisik, dan merasa baik-baik saja. Dan itulah yang paling penting."

  • MOUNT RUSHMORE-NYA UNTUK PARA PEMAIN AS

    "Aku nggak boleh masukin diriku sendiri? (Tertawa, red). Aku bakal masukin diriku sendiri. Pasti aku bakal masukin Clint [Dempsey], terus mungkin Landon Donovan. Untuk posisi terakhir, kita masukin Weston [McKennie]. Dia orang kesayanganku. Jadi, masukin aja dia."

  • BERITA PASAR

    Terakhir, Pulisic menanggapi rumor yang beredar tentang kemungkinan kepergiannya dari Milan pada musim panas nanti: "Sebagian besar orang bertanya kepada saya tentang hal itu, dan saya menjawab bahwa saya bahkan belum melihatnya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya percaya selalu ada waktu dan tempat yang tepat. Biasanya bukan saat saya sedang di tengah musim dan sedang bermain. Saya tidak membicarakan hal ini dengan agen saya atau klub, atau soal pindah ke tempat lain. Hal itu tidak terlalu memengaruhi saya, jadi sama sekali tidak mempengaruhi saya. Tentu saja, ketika waktunya tiba untuk membicarakannya dan ada opsi-opsi, tapi ini bukan waktunya. Dan saya senang berada di sini saat ini. Jadi saya fokus sepenuhnya pada hal itu."

Friendlies
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL