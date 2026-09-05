Pulisic kembali ke Italia pada 2 Agustus dan pada awalnya berlatih sendirian di Milanello saat tim sedang menjalani tur Asia. Ia mengerahkan pikiran, hati, kerja keras, dan motivasi untuk kembali bersinar dengan cahayanya sendiri seperti yang hanya bisa ia lakukan. Dalam dua laga awal, ia masuk skuad melawan Torino dan Venezia, tetapi hanya sekadar hadir tanpa bermain semenit pun. Bagaimana kondisi Pulisic? Amorim membicarakannya seperti ini Jumat lalu: "Dia punya talenta besar dan saya juga sudah mengatakannya dalam konferensi pers. Saya hanya harus mengatur beban kerja para pemain saya dan saya paham bahwa saat ini kami perlu menang dan menambah ritme di setiap pertandingan. Jadi bagi Pulisic sulit mendapatkan ruang saat ini, tetapi dia tetap pemain yang sangat penting bagi kami. Dia kembali dari cedera dan baru memiliki satu pekan latihan, karena itu terkadang rumit untuk mengelola pemain secara individu maupun pertandingan, karena prioritasnya selalu tim. Prioritasnya selalu menang". Melawan Juventus, debutnya di liga musim ini diperkirakan akan terjadi pada babak kedua.