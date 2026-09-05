Tepat sebelas bulan kemudian, Pulisic akan kembali ke Allianz Stadium dengan hasrat besar untuk membalasnya: kegagalan dari titik putih itu membuat timnya kehilangan kemenangan dan dua poin penting di klasemen. Sejak saat itu, sedikit momen bagus dan banyak keterpurukan: nol gol dalam delapan bulan bersama AC Milan, nol gol di Piala Dunia, dan banyak kritik juga dari para suporter AC Milan yang sebelumnya menjadikannya idola tanpa ragu. Kini, dunia di AC Milan telah berubah berkat hasrat Cardinale terhadap sepak bola dan kemenangan, serta ide-ide Amorim. Di depan masih ada Juventus asuhan Spalletti dan mantan pemain Chelsea itu berharap bisa menjadi penentu saat masuk di tengah pertandingan.
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Milan, Pulisic kembali ke Allianz Stadium sebelas bulan setelah kesalahan dari titik penalti: Cardinale telah menjadwalkan pertemuan untuk perpanjangan kontrak
Bagaimana kondisi Pulisic
Pulisic kembali ke Italia pada 2 Agustus dan pada awalnya berlatih sendirian di Milanello saat tim sedang menjalani tur Asia. Ia mengerahkan pikiran, hati, kerja keras, dan motivasi untuk kembali bersinar dengan cahayanya sendiri seperti yang hanya bisa ia lakukan. Dalam dua laga awal, ia masuk skuad melawan Torino dan Venezia, tetapi hanya sekadar hadir tanpa bermain semenit pun. Bagaimana kondisi Pulisic? Amorim membicarakannya seperti ini Jumat lalu: "Dia punya talenta besar dan saya juga sudah mengatakannya dalam konferensi pers. Saya hanya harus mengatur beban kerja para pemain saya dan saya paham bahwa saat ini kami perlu menang dan menambah ritme di setiap pertandingan. Jadi bagi Pulisic sulit mendapatkan ruang saat ini, tetapi dia tetap pemain yang sangat penting bagi kami. Dia kembali dari cedera dan baru memiliki satu pekan latihan, karena itu terkadang rumit untuk mengelola pemain secara individu maupun pertandingan, karena prioritasnya selalu tim. Prioritasnya selalu menang". Melawan Juventus, debutnya di liga musim ini diperkirakan akan terjadi pada babak kedua.
Pertemuan puncak untuk perpanjangan kontrak
Pulisic dan AC Milan ingin menang di Turin melawan Juventus untuk menjaga kesinambungan dua kemenangan pada 2 pekan pertama liga. Namun pertandingan yang paling penting, setidaknya untuk masa depan, sedang dimainkan di luar lapangan dan itu terkait perpanjangan kontrak. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, pada pertengahan pekan depan dijadwalkan ada pertemuan antara Cardinale dan pihak perwakilan pemain Amerika tersebut, termasuk sang ayah yang juga agennya: opsi hingga 2028 akan diaktifkan, tetapi bos AC Milan itu akan mengajukan tawaran finansial yang memadai untuk kontrak sampai 2031. Dengan harapan bahwa, setelah setahun tarik ulur, lampu hijau juga akan datang untuk mulai menyiapkan dokumen yang diperlukan. AC Milan ingin menempatkan Pulisic di pusat proyek, sekarang giliran dia...
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