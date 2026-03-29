Christian Pulisic AC Milan 2025-26
Milan, Pulisic: "Ini masa-masa sulit. Saya harus lebih tajam, tapi kondisi fisik saya baik-baik saja. Cepat atau lambat bola akan memantul ke lutut saya dan saya akan kembali mencetak gol"

Penyerang asal Amerika Serikat itu sedang mengalami kesulitan, dan penampilannya bersama tim nasionalnya pun menunjukkan bahwa ia sedang dalam performa yang kurang baik.

Christian Pulisic jelas sedang tidak berada dalam performa terbaiknya. Penyerang AC Milan ini belum mampu bersinar bersama tim Rossoneri, dan kali ini, ia pun membawa kesulitan tersebut ke timnas AS, di mana semalam ia harus menelan kekalahan dan mendapat kritikan (dan, di samping itu, tanpa ban kapten di lengannya) dalam kekalahan 2-5 melawan Belgia.


Berbicara kepada The Athletic, "Captain America" mengonfirmasi perasaan buruk yang dialaminya di depan gawang meskipun ia menegaskan bahwa secara fisik, ia merasa dalam kondisi prima. Berikut adalah kata-katanya

  • "Lagi nggak enak, tapi aku baik-baik saja"

    "Ini masa yang sulit, tapi secara fisik saya merasa baik-baik saja dan saya terus menciptakan peluang, jadi saya harus tetap positif. Lebih baik sekarang daripada di musim panas. Segalanya akan berubah"

  • "CEKIKAN AKAN MENYENTUH LUTUT SUATU SAAT"

    "Aku harus lebih tenang di saat-saat seperti itu. Aku tahu bahwa pada akhirnya bola akan mengenai lututku dan masuk ke gawang, menghasilkan gol. Dan saat itu segalanya akan berubah. Aku tidak akan panik."

  • LA GARA DI PULISIC

    Pulisic turun sebagai starter dalam laga AS vs Belgia, dengan kejutan bahwa ban kapten (yang biasanya dikenakannya) justru diberikan kepada bek tengah Charlotte FC, Tim Ream. Ia bermain selama 71 menit, dengan beberapa peluang emas yang terbuang percuma, dan skor saat ia diganti sudah 4-1 untuk keunggulan Belgia, di mana rekan setimnya di AC Milan, Saelemaekers, turut mencetak gol (1 assist untuk gol Onana darinya).

  • GOL MELAWAN MILAN BELUM TERCIPTA SEJAK DESEMBER

    Masalah mencetak gol semakin memburuk, Pulisic menyadarinya, dan jika bahkan seragam timnas AS pun tak mampu membangkitkan performanya, maka kembalinya ke Milan dan AC Milan hanya akan membuat situasinya semakin berat. Saat kembali, mereka akan menghadapi Napoli, laga krusial dalam perebutan tiket Liga Champions dan Scudetto, dan dalam seragam Rossoneri, pemain asal AS itu bahkan sudah lebih dari tiga bulan tak mampu mencetak gol. Saat itu masih tahun 2025, tepatnya tanggal 28 Desember, dan Milan menang 3-0 atas Verona dalam pertandingan yang dibuka oleh golnya di akhir babak pertama. Sejak saat itu, tidak ada apa-apa, bahkan dalam hal assist di mana satu-satunya umpan matang untuk rekan setimnya hanya terjadi pada pertandingan terakhir melawan Torino (untuk gol Rabiot yang membuat skor menjadi 2-1).



