Milan, Pulisic, dan perpanjangan kontrak: jadwal sudah ditetapkan, apa kabar terbaru mengenai masa depan pemain asal Amerika Serikat itu

Para pendukung Milan tidak mudah lupa, dan karena itulah mereka menyambut pergantian Pulisic dengan Gimenez pada menit ke-32 babak kedua laga Milan vs Torino dengan tepuk tangan. Gol terakhir "Captain America" tercipta pada 28 Desember melawan Verona, lalu tak ada lagi gol akibat masalah fisik, ketidakharmonisan di ruang ganti, dan negosiasi perpanjangan kontrak yang mandek. Rekan-rekannya pun mendukungnya, seperti terlihat dari selebrasi Fofana dan Rabiot yang menutupi wajah dengan tangan, ciri khas mantan pemain Chelsea itu setelah mencetak gol.
Pulisic mengalami penurunan performa dari rata-rata satu gol setiap 74 menit pada awal musim, yang gemilang, menjadi nol gol yang mengejutkan dalam empat belas pertandingan berikutnya. Assist untuk Rabiot adalah secercah harapan yang membantu meredam kekecewaan dan menatap dengan lebih optimis ke pertandingan di Stadion Maradona melawan Napoli, di mana ia akan menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan karena alasan yang jelas.