Calciomercato

Milan, Pulisic, dan perpanjangan kontrak: jadwal sudah ditetapkan, apa kabar terbaru mengenai masa depan pemain asal Amerika Serikat itu

Milan, negosiasi perpanjangan kontrak Pulisic saat ini terhenti, namun ada niat untuk mencapai titik balik: inilah waktunya

Para pendukung Milan tidak mudah lupa, dan karena itulah mereka menyambut pergantian Pulisic dengan Gimenez pada menit ke-32 babak kedua laga Milan vs Torino dengan tepuk tangan. Gol terakhir "Captain America" tercipta pada 28 Desember melawan Verona, lalu tak ada lagi gol akibat masalah fisik, ketidakharmonisan di ruang ganti, dan negosiasi perpanjangan kontrak yang mandek. Rekan-rekannya pun mendukungnya, seperti terlihat dari selebrasi Fofana dan Rabiot yang menutupi wajah dengan tangan, ciri khas mantan pemain Chelsea itu setelah mencetak gol.


Pulisic mengalami penurunan performa dari rata-rata satu gol setiap 74 menit pada awal musim, yang gemilang, menjadi nol gol yang mengejutkan dalam empat belas pertandingan berikutnya. Assist untuk Rabiot adalah secercah harapan yang membantu meredam kekecewaan dan menatap dengan lebih optimis ke pertandingan di Stadion Maradona melawan Napoli, di mana ia akan menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan karena alasan yang jelas.

  • ANTIDIVO BERUSAHA UNTUK BANGKIT KEMBALI

    "Dia jarang bicara tapi banyak berprestasi," kata orang-orang yang mengenalnya dengan baik. Dia memilih Busto Arsizio yang tenang dan sebuah rumah dengan taman luas seperti yang ada di perkebunannya di Pennsylvania karena dia sangat suka berlari di hutan. Tidak ada Milan, tidak ada lampu-lampu dan kekacauan kota besar. Lebih baik gitar dan golf, passion besarnya, yang ia dedikasikan sebagian besar waktu luangnya bersama pacarnya Alexa, seorang Amerika seperti dirinya dan pegolf profesional. Dan justru dalam ketenangan, dalam sifatnya yang pendiam, terdapat pencarian diam-diam akan sebuah pemberontakan terhadap tahun 2026 yang minim kegembiraan sepak bola.



  • LAMPU MATI

    Sejak ditarik dari tim nasional AS, Pulisic memilih untuk mengurangi sorotan terhadap situasi pribadi dan kontraknya: "Sebagian besar orang bertanya kepada saya tentang hal itu, dan saya menjawab bahwa saya bahkan belum melihatnya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya percaya selalu ada waktu dan tempat yang tepat. Biasanya bukan saat saya sedang di tengah musim dan sedang bermain. Saya tidak berbicara dengan agen klub saya tentang pindah ke tempat lain. Hal itu tidak terlalu memengaruhi saya, jadi sama sekali tidak mempengaruhi saya. Tentu saja, ketika waktunya tiba untuk membicarakannya dan ada opsi-opsi, tapi ini bukan saatnya. Dan saya senang berada di sini saat ini. Jadi saya fokus sepenuhnya pada hal itu."

  • MANFAAT PERATURAN TENTANG PERTUMBUHAN

    Masa depan Christian Pulisic di Milan, dari segi perpajakan, tampaknya akan berjalan lancar. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 34/2019, yang dikenal sebagai Dekret Pertumbuhan, serta perubahan-perubahan selanjutnya yang dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran, pemain asal Amerika Serikat tersebut dapat tetap menikmati manfaat perpajakan bahkan jika ia memperpanjang kontraknya dengan klub Rossoneri.

    Mekanisme yang diatur dalam peraturan Italia memungkinkan perpanjangan masa berlaku skema insentif tersebut selama 5 tahun lagi, asalkan pemain tersebut melakukan investasi properti di wilayah nasional. Langkah ini, bagi mereka yang tinggal dan bekerja secara tetap di Milan dan provinsi-provinsi sekitarnya, seperti Pulisic, terbilang mudah diakses dan sejalan dengan keberadaannya di kota tersebut.

    Pada dasarnya, pembelian rumah di Italia akan memastikan kapten timnas AS tersebut tetap dapat menikmati skema perpajakan yang sangat menguntungkan, yang dirancang untuk menarik pemain sepak bola asing dan mendorong para profesional untuk tetap tinggal di Italia.

  • JADWAL DI BULAN MEI

    Kontrak Pulisic saat ini akan berakhir pada tahun 2027, dengan gaji bersih sebesar 4 juta euro. Berkat Dekret Pertumbuhan, beban pajak efektif tetap rendah, sehingga gaji kotornya menjadi sekitar 5 juta euro. Meskipun masa berlakunya masih lama, Milan sangat ingin terus bersama Christian selama bertahun-tahun ke depan, ingin menjadikannya pemain yang semakin penting bagi tim. Masa-masa sulit dan rumit ini tidak mengubah pandangan klub yang selalu mengagumi Pulisic, tidak hanya karena kualitas teknisnya tetapi juga sisi kemanusiaannya.


    Dalam kontrak tersebut juga terdapat klausul yang menguntungkan klub Rossonero, yang memungkinkan Milan untuk menggunakan opsi perpanjangan kontrak selama satu musim lagi, hingga Juni 2028. Jaminan ini memungkinkan klub untuk merencanakan masa depan pemain dengan lebih pasti, menghindari kejutan di bursa transfer.


    Pulisic mengambil waktu, mungkin juga tergoda oleh beberapa tawaran yang mulai bermunculan baik di Liga Premier maupun di Arab, dan Milan menghormati keinginannya tersebut. Tujuannya adalah menyelesaikan proses ini sebelum Piala Dunia dengan perpanjangan kontrak hingga 2031 dengan angka yang sedikit lebih tinggi dari yang saat ini. Jika tidak, opsi tersebut tetap akan diaktifkan.


