Milan, Pulisic, dan perpanjangan kontrak: jadwal sudah ditetapkan, apa kabar terbaru mengenai masa depan pemain asal Amerika Serikat itu

Masa depan Christian Pulisic di Milan, dari segi perpajakan, tampaknya akan berjalan lancar. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 34/2019, yang dikenal sebagai Dekret Pertumbuhan, serta perubahan-perubahan selanjutnya yang dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran, pemain asal Amerika Serikat tersebut dapat tetap menikmati manfaat perpajakan bahkan jika ia memperpanjang kontraknya dengan klub Rossoneri.

Mekanisme yang diatur dalam peraturan Italia memungkinkan perpanjangan masa berlaku skema insentif tersebut selama 5 tahun lagi, asalkan pemain tersebut melakukan investasi properti di wilayah nasional. Langkah ini, bagi mereka yang tinggal dan bekerja secara tetap di Milan dan provinsi-provinsi sekitarnya, seperti Pulisic, terbilang mudah diakses dan sejalan dengan keberadaannya di kota tersebut.

Pada dasarnya, pembelian rumah di Italia akan memastikan kapten timnas AS tersebut tetap dapat menikmati skema perpajakan yang sangat menguntungkan, yang dirancang untuk menarik pemain sepak bola asing dan mendorong para profesional untuk tetap tinggal di Italia.