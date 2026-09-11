Rasa hormat Amorim terhadap Gattuso dan Lazio asuhannya merupakan konsekuensi langsung dari perjalanan meyakinkan yang sejauh ini ditunjukkan tim ibu kota tersebut. Laga di Olimpico, yang dijadwalkan pada Sabtu pukul 18.00, menjadi ujian penting bagi AC Milan yang dituntut meningkatkan level permainan yang ditampilkan saat menghadapi Juventus pada pekan terakhir liga. Amorim terus melangkah dengan mentalitas dan ide-idenya: memberi tempat kepada siapa yang sedang dalam kondisi terbaik tanpa terlalu membebani oleh besarnya nama para 'pemain besar'.
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Milan, Pulisic akan menjalani debutnya melawan Lazio, tetapi hanya saat laga sudah berjalan: Amorim memilih Rabiot dengan Cisse di posisi trequartista
Pulisic di bangku cadangan
Amorim kembali melakukan perubahan di lini serang: penyerang andalan di laga tandang, Cisse, kembali turun dan di sisinya Rabiot seharusnya mendapat tempat, dengan Jashari bersaing dengan Modric untuk mendampingi Musah di lini tengah. Pulisic kembali akan memulai dari bangku cadangan untuk laga keempat secara beruntun dan ini jelas menjadi kabar utama hari ini karena menjadi yang pertama bagi pemain Amerika itu sejak 13 Juli 2023, yakni hari saat menandatangani kontrak dengan Milan. Pelatih asal Portugal itu sudah mengumumkan dalam konferensi pers bahwa mantan pemain Chelsea tersebut pasti akan menjalani debutnya di liga, sehingga telah direncanakan pergantian dengan Cisse pada babak kedua laga melawan Lazio.
PERLU ADA PERUBAHAN BESAR
Raut wajah Pulisic, meminjam pernyataan yang disampaikan Amorim dalam konferensi pers, sebenarnya sudah berlangsung jauh lebih lama: pemain bernomor punggung 11 AC Milan itu menolak perpanjangan kontrak pada musim semi 2025 karena tidak yakin dengan proyek masa depan AC Milan. Cardinale selalu menempatkannya di puncak daftar pemain terpenting dalam skuad, juga sebagai sarana penting untuk sponsor-sponsor Amerika Serikat, tetapi ia masih belum berhasil mendapatkan persetujuan atas proposal perpanjangan kontrak hingga 2030. Kedua pihak kembali berdialog dalam beberapa pekan terakhir dan kini pemilik Red Bird itu menunggu titik balik, semacam keputusan final: AC Milan membutuhkan Pulisic yang sesungguhnya, yang tanpa raut masam.
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