Amorim kembali melakukan perubahan di lini serang: penyerang andalan di laga tandang, Cisse, kembali turun dan di sisinya Rabiot seharusnya mendapat tempat, dengan Jashari bersaing dengan Modric untuk mendampingi Musah di lini tengah. Pulisic kembali akan memulai dari bangku cadangan untuk laga keempat secara beruntun dan ini jelas menjadi kabar utama hari ini karena menjadi yang pertama bagi pemain Amerika itu sejak 13 Juli 2023, yakni hari saat menandatangani kontrak dengan Milan. Pelatih asal Portugal itu sudah mengumumkan dalam konferensi pers bahwa mantan pemain Chelsea tersebut pasti akan menjalani debutnya di liga, sehingga telah direncanakan pergantian dengan Cisse pada babak kedua laga melawan Lazio.