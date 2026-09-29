Menurut yang diperoleh redaksi kami, dalam beberapa jam ke depan Alexis Salelemakers akan menjalani serangkaian pemeriksaan instrumental untuk mengetahui tingkat keparahan keseleo pergelangan kaki. Setelah laporan medis bersama profesor Mazzoni didapat, jalur rehabilitasi akan ditetapkan untuk mantan pemain Roma itu, yang tetap berada di Milanello untuk berlatih karena pelatih baru Belgia Van Bommel lebih memilih mencoba pemain lain dalam rangkaian pertandingan Nations League kali ini.