AC Milan kembali berlatih setelah menikmati libur selama sepekan untuk mengisi ulang energi jelang jadwal padat yang akan menanti Milan pada Oktober, dengan 7 pertandingan resmi dalam 31 hari. Amorim harus menghadapi kabar yang jelas sangat negatif: Saelemakers mengalami cedera pergelangan kaki dalam sesi latihan hari ini.
Milan, pukulan telak bagi Amorim: Saelemaekers akan menjalani tes medis dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya
Pemeriksaan instrumental
Menurut yang diperoleh redaksi kami, dalam beberapa jam ke depan Alexis Salelemakers akan menjalani serangkaian pemeriksaan instrumental untuk mengetahui tingkat keparahan keseleo pergelangan kaki. Setelah laporan medis bersama profesor Mazzoni didapat, jalur rehabilitasi akan ditetapkan untuk mantan pemain Roma itu, yang tetap berada di Milanello untuk berlatih karena pelatih baru Belgia Van Bommel lebih memilih mencoba pemain lain dalam rangkaian pertandingan Nations League kali ini.
Kabar buruk untuk Amorim
Cedera Saelemekers jelas menjadi kabar buruk bagi Amorim, yang ingin bekerja secara intensif selama jeda ini bersama pemain Belgia itu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap peran baru yang ia siapkan untuknya, yakni sebagai gelandang serang kiri. Penampilan bagus yang ditunjukkan saat melawan Lecce telah menambah keyakinan pelatih asal Portugal itu, yang kini berharap Alexis bisa segera kembali ke lapangan.
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