Cedera otot fleksor paha kiri, dengan sebagian tendon turut terdampak, akan membuat Matteo Gabbia absen setidaknya selama tiga bulan. Agar Gabbia segera pulih, ia dan staf medis AC Milan memilih penanganan konservatif berupa terapi dan istirahat. Secara teori, cara ini membutuhkan waktu pemulihan lebih singkat, tetapi memberikan kepastian yang lebih rendah.

Absennya bek asal Lombardia itu dalam waktu lama akan membuat Amorim kehilangan seorang pemain penting sekaligus satu opsi tambahan: stok bek tengah kini benar-benar menipis. Cardinale dan stafnya menyadari bahwa mencari bek tengah pada bursa transfer musim dingin bukan lagi sekadar peluang untuk meningkatkan kualitas, melainkan kebutuhan mendesak.