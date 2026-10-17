Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
Diterjemahkan oleh

Milan, prioritas utama di bursa transfer Januari telah ditetapkan: Amorim menanti bek tengah, dua kandidat pilihan utama

AC Milan

AC Milan, absennya Gabbia dalam waktu lama membuat kebutuhan mendatangkan bek di bursa transfer musim dingin semakin mendesak

Cedera otot fleksor paha kiri, dengan sebagian tendon turut terdampak, akan membuat Matteo Gabbia absen setidaknya selama tiga bulan. Agar Gabbia segera pulih, ia dan staf medis AC Milan memilih penanganan konservatif berupa terapi dan istirahat. Secara teori, cara ini membutuhkan waktu pemulihan lebih singkat, tetapi memberikan kepastian yang lebih rendah.

Absennya bek asal Lombardia itu dalam waktu lama akan membuat Amorim kehilangan seorang pemain penting sekaligus satu opsi tambahan: stok bek tengah kini benar-benar menipis. Cardinale dan stafnya menyadari bahwa mencari bek tengah pada bursa transfer musim dingin bukan lagi sekadar peluang untuk meningkatkan kualitas, melainkan kebutuhan mendesak.

  • Kontak baru dengan Inacio

    Perlu dicatat: mendatangkan bek dari Sporting Lisbon selalu sulit, apalagi pada Januari. Klub Portugal itu mematok harga tinggi dan hanya melepas pemain-pemain berharganya dengan nilai tertentu: AC Milan tahu bahwa untuk mendapatkan Inacio, mereka harus menyiapkan dana lebih dari 40 juta euro, dan jumlah itu mungkin belum cukup.

    Dalam beberapa hari terakhir, tim transfer AC Milan kembali menghubungi agen pemain kelahiran 2001 itu. Mereka menegaskan keinginan untuk melakukan upaya konkret pada Januari guna melanjutkan pembicaraan yang baru terhenti pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Inacio sendiri dikabarkan sangat terbuka untuk pindah ke AC Milan dan meninggalkan mentornya, Amorim.

  • Kim tetap berada di ketinggian

    Kim jarang bermain (hanya 3 penampilan musim ini) dan merasa tidak lagi mendapat kepercayaan penuh dari pelatih serta klub. Kiprahnya di Bayern Munchen tampaknya semakin mendekati akhir. AC Milan telah menghubungi agen dan perantara untuk mencari informasi, serta mencermati perkembangan selanjutnya. Jika ada sinyal dari Bayern bahwa kesepakatan bisa dicapai dengan persyaratan finansial yang menguntungkan, AC Milan akan siap bergerak. Amorim sangat menyukai profil Kim.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

18 Okt 2026

ATA

ATA