Setelah menyelesaikan transfer Gonçalo Ramos untuk lini serang, Milan kini memusatkan perhatiannya pada lini belakang, yang dianggap Ruben Amorim sebagai prioritas menjelang peralihan ke formasi tiga bek. Saat ini, satu-satunya pemain yang dipastikan bertahan adalah Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, dan Koni De Winter, sementara Fikayo Tomori, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, semakin dekat dengan kepindahan.





Bek tengah asal Inggris ini, yang banyak diminati terutama di Liga Premier, juga tersedia di bursa transfer karena alasan kontrak: kontraknya akan berakhir pada 2027 dan klub Rossoneri, menurut surat kabar tersebut, tampaknya tidak berniat memperpanjangnya, lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan finansial sekarang daripada mengambil risiko kehilangannya secara gratis. Kepergiannya akan memaksa Rossoneri untuk mendatangkan setidaknya dua pemain baru di lini belakang.







