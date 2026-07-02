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SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, prioritas lini belakang: Tomori tampaknya akan hengkang, Inacio jadi kandidat terkuat, tapi biayanya mahal sekali!

AC Milan
Transfers
F. Tomori
G. Inacio

Setelah menyelesaikan transfer Gonçalo Ramos untuk lini serang, Milan kini memusatkan perhatiannya pada lini belakang, yang dianggap Ruben Amorim sebagai prioritas menjelang peralihan ke formasi tiga bek. Saat ini, satu-satunya pemain yang dipastikan bertahan adalah Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, dan Koni De Winter, sementara Fikayo Tomori, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, semakin dekat dengan kepindahan.


Bek tengah asal Inggris ini, yang banyak diminati terutama di Liga Premier, juga tersedia di bursa transfer karena alasan kontrak: kontraknya akan berakhir pada 2027 dan klub Rossoneri, menurut surat kabar tersebut, tampaknya tidak berniat memperpanjangnya, lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan finansial sekarang daripada mengambil risiko kehilangannya secara gratis. Kepergiannya akan memaksa Rossoneri untuk mendatangkan setidaknya dua pemain baru di lini belakang.



  • INACIO: TUJUAN PERTAMA

    Di urutan teratas daftar incaran ada Gonçalo Inacio dari Sporting Lisbon, pemain yang sudah tidak asing lagi bagi Amorim, yang pernah melatihnya di Portugal. Namun, negosiasi ini tampaknya akan rumit: klausul pelepasan pemain tersebut sebesar 60 juta, dan Sporting tampaknya tidak akan melepasnya dengan harga di bawah 35-40 juta. Impian untuk mendatangkan Virgil van Dijk juga masih ada di latar belakang, namun terhambat oleh gaji yang tinggi, sementara di antara nama-nama yang diusulkan juga terdapat Tiago Gabriel dari Lecce. Terakhir, tidak menutup kemungkinan adanya opsi baru yang masih dirahasiakan oleh manajemen Rossoneri.



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