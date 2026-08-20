Di Porto, dossier Santiago Giménez saat ini masih tertunda. Penyerang Meksiko itu telah pulih dari cedera yang dialaminya di Piala Dunia dan kini menunggu masa depannya ditentukan. Milan telah menolak proposal pertama Porto, yang ingin mendatangkan sang pemain dengan skema pinjaman gratis dengan opsi pembelian senilai 15 juta euro , yang akan berubah menjadi kewajiban pembelian jika target individu tertentu tercapai.





Proposal itu tidak meyakinkan AC Milan, yang menganggapnya tidak cukup. Klub Italia itu memang menginginkan pinjaman berbayar, disertai opsi pembelian permanen di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Formula ini dirancang untuk menekan semaksimal mungkin kerugian ekonomi dari transfer Giménez, yang dibeli dari Feyenoord dengan nilai sekitar 32 juta euro.