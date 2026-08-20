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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan-Porto: untuk Gimenez sempat terhenti lalu lanjut lagi, negosiasi terputus dan kemudian kontak kembali terjalin

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez

Dari Portugal datang kabar tentang perlambatan mendadak dalam negosiasi untuk transfer penyerang Meksiko

Di Porto, dossier Santiago Giménez saat ini masih tertunda. Penyerang Meksiko itu telah pulih dari cedera yang dialaminya di Piala Dunia dan kini menunggu masa depannya ditentukan. Milan telah menolak proposal pertama Porto, yang ingin mendatangkan sang pemain dengan skema pinjaman gratis dengan opsi pembelian senilai 15 juta euro , yang akan berubah menjadi kewajiban pembelian jika target individu tertentu tercapai.


Proposal itu tidak meyakinkan AC Milan, yang menganggapnya tidak cukup. Klub Italia itu memang menginginkan pinjaman berbayar, disertai opsi pembelian permanen di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Formula ini dirancang untuk menekan semaksimal mungkin kerugian ekonomi dari transfer Giménez, yang dibeli dari Feyenoord dengan nilai sekitar 32 juta euro.

  • Negosiasi terhenti

    Penolakan AC Milan itu pun mendinginkan, setidaknya untuk sementara, jalur Porto. O Jogomelaporkan bahwa klub Portugal itu telah menghentikan negosiasi dan bahwa, pada hari Rabu, tidak ada perkembangan terkait penyerang Meksiko tersebut. Manajemen yang dipimpin André Villas-Boas karena itu dikabarkan sudah mulai menjajaki alternatif di bursa transfer, dengan tujuan secepat mungkin memberikan seorang penyerang tengah baru kepada Francesco Farioli.

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  • Lalu lanjut lagi

    Kemungkinan penyebab terhentinya negosiasi untuk sementara waktu adalah taktik dari klub Portugal tersebut. Sebuah stop and go untuk mencoba memahami lebih jelas posisi AC Milan dan ruang geraknya. Pada hari ini, seperti dilaporkan Matteo Moretto, kontak antara kedua klub telah kembali berlanjut.

  • Kata-kata sang ayah

    Berikut kata-kata sang ayah kepada Fox Sport Mexico: "Santiago baik-baik saja. Ada negosiasi yang sedang berlangsung. Porto telah mengajukan tawaran pertama kepada Milan, tetapi tidak diterima oleh AC Milan. Namun, tetap ada negosiasi antara kedua klub".

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