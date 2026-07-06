Milan, Piala Dunia yang penuh malapetaka bagi Santiago Gimenez: tak mencetak gol bersama Meksiko dan mengalami cedera parah pada pergelangan kakinya saat melawan Inggris. Apa yang bisa berubah di bursa transfer?

Sebelum kompetisi dimulai, ia pernah bercanda menyatakan ingin merebut gelar top skor untuk mengantarkan Meksiko hingga ke puncak. Namun, di Piala Dunia kali ini, Santi Gimenez tidak hanya gagal mencetak gol sama sekali, tetapi juga hampir tidak mendapat kesempatan bermain, terhalang oleh duet penyerang utama Quinones dan Raul Jimenez yang bersama-sama mencetak 7 gol dan membuatnya terpinggirkan di bangku cadangan. Dia pun terpaksa memainkan peran pendukung dan hanya diberi waktu bermain 82 menit dalam empat pertandingan saat dia masuk sebagai pemain pengganti. Pengalaman ini berakhir dengan cara yang paling buruk, yaitu cedera parah pada pergelangan kaki kanannya yang, dalam sebuah benturan dengan pemain Inggris saat sedang melakukan serangan balik, terpelintir secara tidak wajar sehingga memaksanya untuk menyerah.