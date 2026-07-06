Seharusnya Piala Dunia ini menjadi ajang balas dendam pribadinya setelah musim yang ingin dilupakan bersama Milan, yang ditandai dengan tidak mencetak satu gol pun sepanjang musim, kekecewaan karena gagal lolos ke Liga Champions musim depan, serta cedera pergelangan kaki yang bahkan memerlukan operasi sehingga membuatnya absen selama beberapa bulan, dari November hingga Maret. Namun, bagi Santiago Gimenez, bahkan pertandingan terakhirnya bersama Meksiko di Piala Dunia kali ini – yang bertepatan dengan tersingkirnya timnya di tangan Inggris pada babak 16 besar di hadapan penonton tuan rumah di Stadion Azteca – berubah menjadi mimpi buruk, bahkan dari sudut pandang pribadinya.
Diterjemahkan oleh
Milan, Piala Dunia yang penuh malapetaka bagi Santiago Gimenez: tak mencetak gol bersama Meksiko dan mengalami cedera parah pada pergelangan kakinya saat melawan Inggris. Apa yang bisa berubah di bursa transfer?
Piala Dunia yang Sebaiknya Dilupakan
Sebelum kompetisi dimulai, ia pernah bercanda menyatakan ingin merebut gelar top skor untuk mengantarkan Meksiko hingga ke puncak. Namun, di Piala Dunia kali ini, Santi Gimenez tidak hanya gagal mencetak gol sama sekali, tetapi juga hampir tidak mendapat kesempatan bermain, terhalang oleh duet penyerang utama Quinones dan Raul Jimenez yang bersama-sama mencetak 7 gol dan membuatnya terpinggirkan di bangku cadangan. Dia pun terpaksa memainkan peran pendukung dan hanya diberi waktu bermain 82 menit dalam empat pertandingan saat dia masuk sebagai pemain pengganti. Pengalaman ini berakhir dengan cara yang paling buruk, yaitu cedera parah pada pergelangan kaki kanannya yang, dalam sebuah benturan dengan pemain Inggris saat sedang melakukan serangan balik, terpelintir secara tidak wajar sehingga memaksanya untuk menyerah.
DIAGNOSIS PERTAMA
Informasi awal yang diterima dari tim medis Meksiko mengenai kondisi fisiknya — setelah pelatih Aguirre menyatakan kepada pers bahwa pemain tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan — tampaknya telah menghindarkan hal terburuk. Sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Menurut rekonstruksi awal, Santiago Gimenez diduga mengalami keseleo derajat kedua pada pergelangan kaki kanannya, yang sama dengan yang pernah dioperasi pada bulan Desember, namun ligamennya tidak terlibat dan yang terpenting, tidak ada patah tulang. Waktu pemulihan yang pasti akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.
AKANKAH MASA DEPANNYA BERUBAH?
Namun, ini merupakan pukulan telak kesekian kalinya bagi seorang pesepakbola yang hingga kini terbebani oleh ekspektasi tinggi berkat penampilannya bersama Feyenoord di Belanda (65 gol dalam 105 pertandingan) serta transfernya ke Milan senilai lebih dari 30 juta euro pada Januari 2025, namun ia justru segera terjerumus ke dalam krisis yang membuatnya tak mencetak gol selama setahun penuh bersama Rossoneri dan sembilan bulan bersama timnasnya. Kini, cedera ini—jika terbukti serius—dapat berdampak besar pada masa depannya, sekaligus mempersulit rencana Milan sendiri yang sedang mempertimbangkan kemungkinan melepasnya setelah membeli Gonçalo Ramos seharga 70 juta euro dari Paris Saint-Germain.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami