Trofi Super Cup
Manchester United-Milan 2-4
Pencetak gol: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)
Torriani (MI) menepis penalti Bruno Fernandes (Ma) pada menit ke-41
Milan bangkit untuk mengalahkan Manchester United 4-2, memenangkan trofi Super Cup, meraih kemenangan pertama di pramusim dan yang terpenting melanjutkan proses persiapan musim panas mereka, dengan memperlihatkan banyak hal positif dan beberapa hal negatif, dalam laga persahabatan bergengsi pada Ferragosto, pukul 16.45 di Wroclaw.
Setelah bermain imbang melawan Inter dalam derby Perth dan menelan kekalahan telak 3-0 dari Chelsea di Indonesia, AC Milan asuhan Ruben Amorim, mantan yang berpisah dengan buruk dari klub Inggris itu dan mendapat balas dendam kecil,membalikkan keadaan di Polandia, melawan Reds asuhan Michael Carrick.
Dua gol pertama lahir pada babak pertama melalui Maguire dari sepak pojok dan Chukwueze dari assist Ramos, lalu pada babak kedua gol dicetak oleh Dorgu memanfaatkan kesalahan Terracciano, Cisse dari assist Chukwueze, Ramos lagi-lagi dari assist pemain Nigeria itu dan Loftus Cheek dari assist pemain Portugal tersebut. Milan sangat positif dalam fase menyerang, dengan masing-masing satu gol dan dua assist dari Chukwueze dan Ramos, yang mencetak gol pertamanya pada laga pertamanya sebagai starter bersama Milan, sementara ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam fase bertahan, terlepas dari performa sangat buruk Terracciano. Torriani menepis penalti Bruno Fernandes.
Ini menjadi tes terakhir bagi Milan, yang masih sangat dipengaruhi absennya pemain karena cedera dan bursa transfer, tujuh hari sebelum debut di Serie A, yang dijadwalkan pada Minggu 23 Agustus pukul 20.45 melawan Torino. Fofana, Tomori, Odogu, dan Nkunku absen karena keputusan teknis, kini sudah berada di pinggiran proyek, sementara Gabbia, Gimenez, Leao, dan Pulsic tidak ada karena berbagai masalah fisik.