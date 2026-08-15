90'+2' - Umpan luar kaki Modric yang memanjakan Comott, yang di tiang jauh gagal menaklukkan Lammens.





81' - Torriani menghentikan Rashford dalam duel satu lawan satu, menahan tembakan pemain Inggris itu, yang lolos dari Gila, dan menyelamatkan Milan dari gol ketiga yang nyaris bersarang.





71' - MILAN CETAK EMPAT GOL, LOFTUS-CHEEK! Pemain Inggris itu juga ikut mencetak gol, setelah dibebaskan oleh sentuhan brilian Ramos yang tak terbendung: mantan pemain Chelsea itu bergerak dari belakang garis tengah lapangan dan menaklukkan Lammens di tiang dekat. Untuk Ramos, satu gol dan dua assist.





68' - MILAN BERBALIK UNGGUL, RAMOS BIKIN 3-2! Aksi fantastis AC Milan yang membangun serangan dari bawah, mengalirkan bola selama hampir satu menit, lalu Ramos yang lagi-lagi menjadi pembeda membebaskan Chukwueze di sisi kanan: umpan silang sempurna dan pemain Portugal itu menuntaskannya dengan sundulan menjadi gol, dengan segitiga lebar. Dua assist dan satu gol untuk pemain Nigeria itu.





57' - MILAN MENYAMAKAN SKOR, CISSE! Aksi bagus AC Milan, membangun dari bawah lewat Cisse, yang menemukan Ramos untuk memantulkan bola dan membebaskan Chukwueze di sisi kanan: pemain Nigeria itu sangat cerdas memilih mengirim umpan silang alih-alih menembak, dengan mantan pemain Benevento itu menuntaskannya ke gawang di tiang jauh dan membuat skor menjadi 2-2.





51' - UNITED GANDAKAN KEUNGGULAN, DORGU! Bencana dari Terracciano, yang mengoper lemah ke belakang untuk Torriani tanpa melihat Dorgu datang: sangat mudah bagi mantan pemain Lecce itu untuk menyusup dan mencetak gol 2-1, kegilaan Terracciano yang kesekian kalinya





47' - Milan dalam bahaya: tendangan bebas dari sisi kanan United, sundulan dengan pantulan ke tengah dan Terracciano nyaris mencetak gol bunuh diri, Torriani mengamankan bola.





41' - TORRIANI MENYELAMATKAN PENALTI BRUNO FERNANDES! Kiper Milan itu tampil bagus dengan meregangkan tubuh ke kanan dan menggagalkan pemain Portugal tersebut.





40' - Penalti untuk United! Kegilaan Terracciano saat mencoba keluar dari tekanan, ia berusaha melewati dua pemain tetapi kehilangan bola di kotak penalti, lalu Marciniak melihat pelanggaran yang tidak ada dari De Winter terhadap Tielemans dan memberikan penalti yang seharusnya tidak ada.





37' - MILAN MENYAMAKAN SKOR, CHUKWUEZE! Kesalahan Mazraoui, Jashari merebut bola dan masuk ke depan, sentuhan untuk Goncalo Ramos: mantan pemain PSG itu brilian, masuk ke kotak penalti dan, alih-alih menembak, dengan no look yang luar biasa ia menyodorkan bola kepada pemain Nigeria itu, yang dengan baik menceploskan bola ke gawang kosong. Assist luar biasa dari pemain Portugal itu!





25' - Bruno Fernandes menusuk dari kiri, menerima umpan lalu melepaskan tembakan kaki kiri, tetapi melenceng.





23' - Cissé lagi, inisiatif bagus di sisi kiri: ia masuk ke kotak penalti, melakukan dua langkah tipuan lalu menembak ke tiang dekat, tetapi lemah.





18' - Tembakan lain dari Milan, bola mengarah ke Cisse setelah sebuah kombinasi: sepakan first time dan melambung di atas mistar.





15' - Milan lagi, kemelut di kotak penalti setelah dribel bagus Chukwueze, bola jatuh ke Loftus-Cheek: tembakan kaki kanan, ditepis dengan kaki oleh Lammens.





8' - Milan membalas, inisiatif bagus Pavlovic yang memberikan bola kepada Jashari, umpan ke tengah untuk Loftus-Cheek: tembakan dari tepi kotak penalti, keras tetapi mengarah tepat ke tengah.





2' - UNITED LANGSUNG MENCETAK GOL, MAGUIRE! Tendangan sudut dari kiri, pemain Inggris itu mendapatkan ruang untuk menyundul bola dengan mengungguli Musah dan mencetak gol 1-0. Awal yang mengejutkan bagi AC Milan.





1' - United langsung mendapat peluang: Dorgu melaju di sisi kiri, masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras, Torriani dengan baik menepisnya ke sepak pojok.