AC Milan merekrut sosok raksasa yang baik hati untuk lini pertahanan dengan tinggi 190 sentimeter. Sankhoun Diawara datang dari Troyes dengan nilai sekitar tiga juta euro, termasuk bonus, plus 10% dari penjualan kembali di masa depan dan akan menjadi pelapis Pavlovic dalam pertahanan tiga bek milik Amorim. Ia berkaki kiri, teknis, memiliki jangkauan kaki yang panjang, dan dalam duel udara ia mampu menunjukkan kapasitasnya. Untuk sepak bola yang ingin dominan seperti yang diminta Ruben, ia bisa menjadi profil yang tepat.
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Milan, pertukaran dokumen sedang berlangsung dengan Troyes: operasi senilai 3 juta euro plus 10% dari penjualan kembali di masa depan
PERAN DAN KARAKTERISTIK
Ide awalnya adalah merekrutnya dan memasukkannya ke Milan Futuro agar ia berkembang secara bertahap dengan menjalani pengalaman pertamanya di Italia dalam konteks yang berbeda dan jauh dari sorotan, tetapi dalam beberapa jam terakhir hipotesis untuk langsung menempatkannya di tim utama semakin serius mengemuka sebagai alternatif untuk bek tengah Serbia tersebut. Karakteristiknya mirip: kaki kiri dan bagus dalam fase membangun serangan, sepanjang musim ia bisa mendapat ruang dalam rotasi pelatih Portugal itu.
Tahun lalu ia mencatatkan 17 penampilan di liga dan piala - hampir semuanya didapat mulai Februari dan seterusnya -, satu gol dan satu assist bersama Troyes. Amorim menyetujui perekrutannya juga karena, di sisi sayap, ia punya tenaga lebih besar daripada Bartesaghi dan saat membangun serangan dari bawah ia mampu menemukan umpan terobosan di antara lini atau melepaskan umpan jauh sejauh 40 meter.
Disalip Udinese, inilah kapan dia akan tiba
Diawara lahir dari orang tua berdarah Senegal, Mali, dan Guinea. Ia telah mencatatkan dua penampilan bersama Prancis U-19 dan memimpikan pendakian karier yang, berkat kepindahannya ke AC Milan, bisa menjadi kenyataan. AC Milan telah mengungguli persaingan dari Udinese dan Rangers Glasgow serta mulai menjalankan proses birokrasi yang akan mengarah pada penandatanganan kontrak jangka panjang: pemain kelahiran 2006 itu dijadwalkan tiba di Milan pekan ini untuk menjalani tes medis bersama AC Milan.
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