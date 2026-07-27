Milan, pertukaran dokumen sedang berlangsung dengan Troyes: operasi senilai 3 juta euro plus 10% dari penjualan kembali di masa depan

Ide awalnya adalah merekrutnya dan memasukkannya ke Milan Futuro agar ia berkembang secara bertahap dengan menjalani pengalaman pertamanya di Italia dalam konteks yang berbeda dan jauh dari sorotan, tetapi dalam beberapa jam terakhir hipotesis untuk langsung menempatkannya di tim utama semakin serius mengemuka sebagai alternatif untuk bek tengah Serbia tersebut. Karakteristiknya mirip: kaki kiri dan bagus dalam fase membangun serangan, sepanjang musim ia bisa mendapat ruang dalam rotasi pelatih Portugal itu.





Tahun lalu ia mencatatkan 17 penampilan di liga dan piala - hampir semuanya didapat mulai Februari dan seterusnya -, satu gol dan satu assist bersama Troyes. Amorim menyetujui perekrutannya juga karena, di sisi sayap, ia punya tenaga lebih besar daripada Bartesaghi dan saat membangun serangan dari bawah ia mampu menemukan umpan terobosan di antara lini atau melepaskan umpan jauh sejauh 40 meter.