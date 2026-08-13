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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, pertemuan tatap muka Leao-Cardinale dijadwalkan pada awal pekan: akan jadi penentuan bertahan atau pergi. Tidak masuk skuad untuk laga uji coba melawan Manchester United

AC Milan
R. Leao

Bos AC Milan itu ingin menutup setiap kemungkinan polemik dalam pertemuan empat mata. Jika ingin pergi, Leao harus membawa tawaran yang valid.

Rafael Leao sampai hari ini bukan termasuk di antara pemain yang Ruben Amorim anggap sebagai sosok yang harus dicoret dan dimasukkan ke bursa transfer. Nama pemain Portugal itu tidak disebut oleh pelatih Milan tersebut dalam pertemuan yang berlangsung hari ini di Milanello dengan pemilik Rossoneri Gerry Cardinale, yang juga kali ini tiba dengan helikopter dan pergi dengan gambaran yang jelas soal masa depan teknis tim.

Meski begitu, kasus yang melibatkan mantan pemain Lille itu saat ini masih belum bisa dianggap selesai dan, karena itu, dibutuhkan satu langkah resmi terakhir di antara kedua pihak, sebuah pertemuan langsung dengan pihak kepemilikan, untuk menjernihkan persoalan ini sekali untuk selamanya. Leao juga tidak akan berangkat untuk laga uji coba melawan Manchester United, tetapi alasannya, lapor Gazzetta dello Sport, bersifat fisik.


  • Adu muka yang dijadwalkan

    Menurut laporan Sky Sport, pada awal pekan depan Rafael Leao akan bertemu langsung dengan Gerry Cardinale. Pertemuan tatap muka ini diminta langsung oleh orang nomor satu RedBird Capital, dana yang mengendalikan Milan, untuk mencoba mengakhiri persoalan yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan masa lalu, tetapi terutama masa kini dan masa depan pemain Portugal tersebut.

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  • Di dalam atau di luar? Dan dengan syarat apa?

    Cardinale akan kembali menegaskan kepada Leao bahwa tujuannya haruslah menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak dan bersifat hitam atau putih.

    Jika berpisah (meski sejauh ini bursa transfer belum memuaskan keinginan pemain Portugal itu untuk mencari suasana baru), hal itu harus terjadi lewat tawaran senilai 50-60 juta yang memenuhi permintaan klub.

    Jika bertahan, maka reintegrasi penuh ke dalam skuad Milan harus bersifat final, disertai klarifikasi bukan hanya dengan klub, tetapi juga dengan rekan-rekan setim terkait apa yang terjadi dalam 4 bulan terakhir.

  • Absen melawan Manchester United

    Sambil menunggu pertemuan itu, Leao tetap tidak akan ambil bagian dalam laga uji coba berikutnya yang akan mempertemukan Milan dengan Manchester United pada pertengahan Agustus di Polandia.

    Menurut laporan Gazzetta dello Sport, sang penyerang mengalami masalah otot dan bukan hanya mustahil pulih untuk laga uji coba tersebut, tetapi kondisi itu juga membuat pemain sayap tersebut diragukan tampil pada awal liga yang dijadwalkan berlangsung 23 Agustus melawan Torino.

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