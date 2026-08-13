Rafael Leao sampai hari ini bukan termasuk di antara pemain yang Ruben Amorim anggap sebagai sosok yang harus dicoret dan dimasukkan ke bursa transfer. Nama pemain Portugal itu tidak disebut oleh pelatih Milan tersebut dalam pertemuan yang berlangsung hari ini di Milanello dengan pemilik Rossoneri Gerry Cardinale, yang juga kali ini tiba dengan helikopter dan pergi dengan gambaran yang jelas soal masa depan teknis tim.

Meski begitu, kasus yang melibatkan mantan pemain Lille itu saat ini masih belum bisa dianggap selesai dan, karena itu, dibutuhkan satu langkah resmi terakhir di antara kedua pihak, sebuah pertemuan langsung dengan pihak kepemilikan, untuk menjernihkan persoalan ini sekali untuk selamanya. Leao juga tidak akan berangkat untuk laga uji coba melawan Manchester United, tetapi alasannya, lapor Gazzetta dello Sport, bersifat fisik.



