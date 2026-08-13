Rafael Leao sampai hari ini bukan termasuk pemain yang Ruben Amorim anggap sebagai sosok yang harus dicoret dan dimasukkan ke bursa transfer. Nama pemain Portugal itu tidak disebut oleh pelatih Milan dalam pertemuan yang berlangsung hari ini di Milanello dengan pemilik Milan Gerry Cardinale, yang kali ini juga datang dengan helikopter dan pulang dengan gambaran yang jelas soal masa depan teknis tim.

Meski begitu, kasus yang melibatkan eks-Lille itu hingga kini belum bisa disebut benar-benar selesai dan, karena itu, akan diperlukan satu langkah resmi terakhir dari kedua pihak, sebuah pertemuan langsung dengan pihak pemilik, untuk menjernihkan persoalan ini sekali untuk selamanya. Leao juga tidak akan berangkat untuk laga uji coba melawan Manchester United, namun alasannya, menurut laporan Gazzetta dello Sport, bersifat fisik.



