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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, pertemuan tatap muka Leao-Cardinale dijadwalkan pada awal pekan: akan jadi penentuan bertahan atau pergi. Tidak dipanggil untuk laga uji coba melawan Manchester United

AC Milan
R. Leao

Bos AC Milan itu ingin menutup setiap kemungkinan polemik dalam pertemuan empat mata. Jika ingin pergi, Leao harus datang dengan tawaran yang valid.

Rafael Leao sampai hari ini bukan termasuk pemain yang Ruben Amorim anggap sebagai sosok yang harus dicoret dan dimasukkan ke bursa transfer. Nama pemain Portugal itu tidak disebut oleh pelatih Milan dalam pertemuan yang berlangsung hari ini di Milanello dengan pemilik Milan Gerry Cardinale, yang kali ini juga datang dengan helikopter dan pulang dengan gambaran yang jelas soal masa depan teknis tim.

Meski begitu, kasus yang melibatkan eks-Lille itu hingga kini belum bisa disebut benar-benar selesai dan, karena itu, akan diperlukan satu langkah resmi terakhir dari kedua pihak, sebuah pertemuan langsung dengan pihak pemilik, untuk menjernihkan persoalan ini sekali untuk selamanya. Leao juga tidak akan berangkat untuk laga uji coba melawan Manchester United, namun alasannya, menurut laporan Gazzetta dello Sport, bersifat fisik.


  • Tatap muka dijadwalkan

    Menurut laporan Sky Sport, pada awal pekan depan Rafael Leao akan bertemu langsung dengan Gerry Cardinale. Pertemuan tatap muka ini diminta langsung oleh petinggi Dana RedBird Capitals yang mengendalikan AC Milan untuk mencoba mengakhiri kasus yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan di masa lalu, tetapi terutama masa kini dan masa depan pemain Portugal itu.

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  • Di dalam atau di luar? Dan dengan syarat apa?

    Cardinale akan menegaskan kepada Leao bahwa tujuannya haruslah menemukan solusi yang bisa disepakati semua pihak dan yang sifatnya hitam atau putih.

    Jika itu berarti perpisahan (meski bursa transfer sejauh ini belum memenuhi keinginan pemain Portugal itu untuk mencari suasana baru) maka itu harus terjadi lewat tawaran sebesar 50-60 juta yang memenuhi permintaan klub.

    Jika itu berarti bertahan, maka reintegrasi penuh ke dalam skuad Milan harus bersifat final, lengkap dengan klarifikasi bukan hanya dengan klub, tetapi juga dengan rekan-rekan setim atas apa yang terjadi dalam 4 bulan terakhir.

  • Absen melawan Manchester United

    Sambil menunggu pertemuan itu, Leao tetap tidak akan ambil bagian dalam laga uji coba berikutnya yang akan mempertemukan Milan dengan Manchester United di Polandia pada 15 Agustus.

    Menurut laporan Gazzetta dello Sport, penyerang itu mengalami masalah otot dan bukan hanya mustahil pulih untuk laga uji coba tersebut, tetapi juga membuat pemain sayap itu diragukan untuk awal musim liga yang dijadwalkan pada 23 Agustus melawan Torino.

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