Milan, pertemuan puncak antara Cardinale dan Liberali telah berakhir: dalam beberapa jam ke depan juga akan ada kontak dengan Como, apa yang mungkin terjadi

Menurut milannews.it, pertemuan puncak yang dijadwalkan hari ini telah berlangsung pada pagi hari dan telah selesai. Dalam beberapa jam ke depan, Mattia Liberali dan rombongannya akan kembali menjalin kontak dengan Como, yang dalam beberapa pekan terakhir telah memperoleh keunggulan yang jelas atas Sassuolo (tim lain yang juga mengincar pemain tersebut dan dilatih oleh Alberto Aquilani, yang telah mengembangkan bakat sang pemain di Catanzaro) serta telah mencapai kesepakatan prinsip. Klub asal Lombardy tersebut, setelah mengetahui kembalinya Milan ke dalam persaingan, dilaporkan telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam proses lelang apa pun dan mengharapkan tanggapan positif dari Liberali dalam waktu dekat.