Ini adalah saat-saat yang penuh ketegangan di kubu Milan menjelang pengumuman hasil dari ketidakpastian seputar masa depan Mattia Liberali. Menurut laporan milannews.it, beberapa jam yang lalu telah digelar pertemuan melalui panggilan video yang dihadiri oleh pemilik Rossoneri Gerry Cardinale, gelandang serang milik Catanzaro, serta agennya Alessandro Lucci untuk mengevaluasi situasi terkini. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menegaskan desakan yang dilancarkan dalam beberapa hari terakhir, terutama oleh pelatih baru Rossoneri Ruben Amorim, agar pemain kelahiran 2007 tersebut kembali ke Milanello.
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Milan, pertemuan puncak antara Cardinale dan Liberali telah berakhir: dalam beberapa jam ke depan juga akan ada kontak dengan Como, apa yang mungkin terjadi
KARDINAL TURUN KE LAPANGAN
Cardinale ingin menangani masalah ini secara langsung, dengan mengandalkan keunggulan finansial dalam negosiasi dibandingkan dengan klub-klub lain yang juga tertarik, terutama Como. Jika semua klub lain yang mengincar Liberali dapat memboyongnya dari Catanzaro dengan membayar 6 juta euro sesuai klausul pelepasan, Milan berhak atas 50% dari jumlah tersebut. Klub Rossoneri, yang karenanya berpotensi menyelesaikan transaksi ini hanya dengan 3 juta euro, saat ini sedang menjalin komunikasi dengan jajaran manajemen klub asal Calabria tersebut terkait dua pemain muda dari Milan Futuro, yaitu Mattia Cappelletti (lahir tahun 2007) dan Jacopo Sardo (lahir tahun 2006).
SEKARANG GILIRAN COMO
Menurut milannews.it, pertemuan puncak yang dijadwalkan hari ini telah berlangsung pada pagi hari dan telah selesai. Dalam beberapa jam ke depan, Mattia Liberali dan rombongannya akan kembali menjalin kontak dengan Como, yang dalam beberapa pekan terakhir telah memperoleh keunggulan yang jelas atas Sassuolo (tim lain yang juga mengincar pemain tersebut dan dilatih oleh Alberto Aquilani, yang telah mengembangkan bakat sang pemain di Catanzaro) serta telah mencapai kesepakatan prinsip. Klub asal Lombardy tersebut, setelah mengetahui kembalinya Milan ke dalam persaingan, dilaporkan telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam proses lelang apa pun dan mengharapkan tanggapan positif dari Liberali dalam waktu dekat.