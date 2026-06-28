Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
cm milan amorim larga

Diterjemahkan oleh

Milan, pertemuan puncak antara Cardinale dan Amorim di Lisbon: tiga rekrutan baru lagi setelah Gonçalo Ramos. Kabar terbaru mengenai Antonio Silva, Hjulmand, dan Casadò

AC Milan
Transfers
Serie A

Pertemuan puncak di Lisbon antara Amorim, Cardinale, Almstadt, dan Gardiner: masih ada 2-3 rekrutan baru bagi Rossoneri, yang juga harus mempertimbangkan pelepasan pemain.

Gonçalo Ramos hanyalah langkah pertama dalam bursa transfer musim panas ini, di mana Milan harus membangun kembali skuadnya setelah kekecewaan akibat gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Di kubu Rossoneri, perencanaan masa depan sedang dilakukan, dengan sosok pelatih baru Ruben Amorim sebagai pusatnya, yang akan tiba di Italia pada 6 Juli mendatang.

Sebagai bukti betapa pentingnya peran pelatih asal Portugal tersebut dalam proyek ini, pada Sabtu, 27 Juni, digelar pertemuan puncak di Lisbon antara Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (direktur transfer pemain), dan Bobby Gardiner (direktur Football Intelligence). Keempat orang inilah yang memutuskan untuk mengandalkan Ramso, dan mereka pula yang mengevaluasi situasi—dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport—mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil di bursa transfer Rossoneri.

Ada beberapa target potensial, seperti Hjulmand, Antonio Silva, dan Casadò, tetapi juga ada pemain yang harus dilepas serta pemain bintang, seperti Maignan dan Rabiot, yang harus dipertahankan agar tim ini bisa bersaing memperebutkan posisi teratas di Serie A.

  • PERAN AMORIM

    Tim kerja Rossonero terus melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap skuad. Amorim, yang akan bergabung dengan tim pada pertengahan Juli saat dimulainya pemusatan latihan, ingin melihat para pemain secara langsung sebelum melanjutkan proses perekrutan pemain baru, meskipun prioritas Milan seharusnya tetap pada seorang bek tengah dan seorang gelandang, mengingat Fofana dan Loftus-Cheek dikabarkan akan hengkang.

    Sementara itu, sambil menunggu untuk melihat mereka di lapangan, sang pelatih sedang menganalisis data dan statistik musim lalu untuk mulai mendapatkan gambaran mengenai para pemain yang akan tersedia baginya pada 13 Juli mendatang, tanggal dimulainya pemusatan latihan.

    Peran Amorim sangat sentral. Pemilihan Lisbon sebagai lokasi pertemuan puncak, yang juga dihadiri oleh Cardinale—yang, sebagaimana telah diumumkan, akan memantau secara langsung setiap perkembangan ke depan—merupakan elemen penting.

    Pelatih akan terlibat dalam setiap keputusan: baik dia maupun Cardinale, sebagaimana dilaporkan, yakin bahwa Milan saat ini hanya membutuhkan beberapa pemain tambahan untuk menjadi kompetitif.

    • Iklan

  • PEMBAHASAN TERKAIT PENJUALAN PEMAIN

    Masa depan Milan juga akan bergantung pada keberhasilan mempertahankan beberapa pemain bintang. Keinginan Rossoneri adalah mempertahankan para pemain kunci, yang dianggap sebagai pilar utama bagi Amorim. Pelatih tersebut telah menghubungi Maignan dan Rabiot untuk memaparkan proyeknya kepada mereka dan meyakinkan mereka agar tetap bertahan, terlepas dari rumor yang beredar mengenai Chelsea dan kemungkinan ketertarikan Napoli—di mana Massimiliano Allegri kini menjabat—terhadap mereka. Loftus-Cheek dan Fofana kemungkinan akan hengkang, sementara Pulisic diperkirakan akan tetap bertahan di Milanello.

  • DAFTAR BELANJA

    Tidak mudah untuk mengetahui nama-nama pemain yang sedang diincar Milan, yang—seperti yang terlihat pada kasusGonçalo Ramos—bergerak dengan sangat rahasia. Namun, ada kabar yang beredar mengenai rencana Rossoneri, yang di lini belakang mengincar Antonio Silva, seorang bek yang dinilai Benfica bernilai sekitar 20 juta.

    Untuk lini tengah, nama Morten Hjulmand, pemain berusia 27 tahun dari Sporting, santer dibicarakan; namun, ada persaingan dari Atlético Madrid untuk merekrutnya. Selain itu, di lini belakang juga perlu diperhatikan nama Marc Casadò, gelandang kelahiran 2003 yang saat ini bermain untuk Barcelona. Menurut Corriere dello Sport, Rossoneri juga dilaporkan tertarik pada Alajbegovic, talenta berusia 18 tahun yang sangat disukai oleh Ibrahimovic.