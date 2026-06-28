Gonçalo Ramos hanyalah langkah pertama dalam bursa transfer musim panas ini, di mana Milan harus membangun kembali skuadnya setelah kekecewaan akibat gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Di kubu Rossoneri, perencanaan masa depan sedang dilakukan, dengan sosok pelatih baru Ruben Amorim sebagai pusatnya, yang akan tiba di Italia pada 6 Juli mendatang.

Sebagai bukti betapa pentingnya peran pelatih asal Portugal tersebut dalam proyek ini, pada Sabtu, 27 Juni, digelar pertemuan puncak di Lisbon antara Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (direktur transfer pemain), dan Bobby Gardiner (direktur Football Intelligence). Keempat orang inilah yang memutuskan untuk mengandalkan Ramso, dan mereka pula yang mengevaluasi situasi—dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport—mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil di bursa transfer Rossoneri.

Ada beberapa target potensial, seperti Hjulmand, Antonio Silva, dan Casadò, tetapi juga ada pemain yang harus dilepas serta pemain bintang, seperti Maignan dan Rabiot, yang harus dipertahankan agar tim ini bisa bersaing memperebutkan posisi teratas di Serie A.