Terpukul oleh kasus Liberali, Milan berusaha mengamankan dua talenta terbaik yang tumbuh dari akademi mudanya untuk masa depan. Francesco Camarda dan Christian Comotto, yang telah kembali dari masa peminjaman mereka masing-masing di Lecce dan Spezia, dipanggil oleh pelatih baru Rossoneri, Rubén Amorim, untuk mengikuti bagian pertama pramusim dan dievaluasi sebelum diputuskan masa depan mereka.
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Milan, pertemuan di kantor dengan agen Camarda dan Comotto: perpanjangan kontrak semakin dekat, apa kabar terbaru mengenai masa depan mereka di Rossonero
TARGET PEREMUJAAN
Sehubungan dengan hal tersebut, pada sore hari ini, agen Beppe Riso dan Marianna Mecacci mendatangi kantor Casa Milan untuk bertemu dengan jajaran manajemen Rossoneri untuk kedua kalinya dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Klub berencana untuk membahas perpanjangan kontrak hingga Juni 2031 bagi penyerang dan gelandang kelahiran tahun 2008 tersebut. Kontrak yang ditandatangani saat Camarda berusia 18 tahun akan berakhir pada tahun 2027, sedangkan kontrak Comotto akan berakhir pada tahun 2028.
MASA DEPAN YANG BAGAIMANA
Saat ditemui di luar Casa Milan setelah pertemuan puncak tersebut, Beppe Riso memberikan komentar singkat: “Camarda dan Comotto? Perpanjangan kontrak belum final, kami baru saja mulai membicarakannya. Masa depan keduanya ada di Rossonero”. Hal ini menegaskan bahwa, apa pun keputusan yang akan diambil oleh Rubén Amorim dan jajaran teknis, Milan bermaksud mempertahankan kendali atas kedua pemain tersebut. Untuk Camarda, skenario yang paling konkret saat ini adalah peminjaman ke Sampdoria, di mana ia akan dilatih oleh Bernardo Corradi, mantan anggota staf Allegri di Rossonero dan pelatih tim nasional junior Italia. Comotto, yang baru saja menyelesaikan musim di Serie B bersama Spezia, telah menerima beberapa tawaran dari klub-klub Serie A dan Serie B. Namun, klub Rossonero ingin mengambil waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi solusi terbaik, dan terutama tidak tertutup kemungkinan bahwa Amorim akan meminta untuk menguji kedua pemain muda ini setidaknya dalam pertandingan persahabatan awal guna memahami apakah ada peluang untuk memasukkan setidaknya salah satu dari mereka ke dalam skuad tim utama.
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