Milan, pertemuan di kantor dengan agen Camarda dan Comotto: perpanjangan kontrak semakin dekat, apa kabar terbaru mengenai masa depan mereka di Rossonero

Saat ditemui di luar Casa Milan setelah pertemuan puncak tersebut, Beppe Riso memberikan komentar singkat: “Camarda dan Comotto? Perpanjangan kontrak belum final, kami baru saja mulai membicarakannya. Masa depan keduanya ada di Rossonero”. Hal ini menegaskan bahwa, apa pun keputusan yang akan diambil oleh Rubén Amorim dan jajaran teknis, Milan bermaksud mempertahankan kendali atas kedua pemain tersebut. Untuk Camarda, skenario yang paling konkret saat ini adalah peminjaman ke Sampdoria, di mana ia akan dilatih oleh Bernardo Corradi, mantan anggota staf Allegri di Rossonero dan pelatih tim nasional junior Italia. Comotto, yang baru saja menyelesaikan musim di Serie B bersama Spezia, telah menerima beberapa tawaran dari klub-klub Serie A dan Serie B. Namun, klub Rossonero ingin mengambil waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi solusi terbaik, dan terutama tidak tertutup kemungkinan bahwa Amorim akan meminta untuk menguji kedua pemain muda ini setidaknya dalam pertandingan persahabatan awal guna memahami apakah ada peluang untuk memasukkan setidaknya salah satu dari mereka ke dalam skuad tim utama.