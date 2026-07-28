Almastadt menerima Kamer di markas AC Milan untuk sebuah pertemuan yang belum menghasilkan perkembangan signifikan. AC Milan menegaskan bahwa, pada fase ini, permintaannya adalah 60 juta dan tidak ada niat untuk memberi potongan harga. Paling jauh, mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang dengan bonus mencapai angka tersebut. Fenerbahce maksimal bisa naik hingga 50 juta antara nilai tetap dan bonus, meski dalam proposal pertama mereka berhenti di angka 42 juta.