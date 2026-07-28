Cihan Kamer, petinggi sepak bola Fenerbahce, meninggalkan Milan sekitar pukul 16.15 untuk terbang ke Polandia, tempat mereka besok akan menghadapi Gornik Zabrze setelah menang 1-0 pada leg pertama babak pendahuluan Liga Champions. Pertemuan dengan AC Milan berlangsung selepas makan siang dan menandai dimulainya negosiasi.
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Milan, pertemuan dengan Fenerbahce untuk Leao telah berakhir: ini yang terungkap soal negosiasinya
SELISIH 10 JUTA
Almastadt menerima Kamer di markas AC Milan untuk sebuah pertemuan yang belum menghasilkan perkembangan signifikan. AC Milan menegaskan bahwa, pada fase ini, permintaannya adalah 60 juta dan tidak ada niat untuk memberi potongan harga. Paling jauh, mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang dengan bonus mencapai angka tersebut. Fenerbahce maksimal bisa naik hingga 50 juta antara nilai tetap dan bonus, meski dalam proposal pertama mereka berhenti di angka 42 juta.
Permintaan Leao
Rafael Leao mulai secara konkret membuka peluang ke Turki, tetapi ia berangkat dari permintaan 10 juta yang dijamin plus bonus untuk mencapai 12 juta. Fenerbahce menawarkan 8 juta sebagai nilai dasar tetap, jaraknya cukup besar tetapi pada saat yang sama masih bisa dijembatani. Fenerbahce akan terus berdialog dengan AC Milan dan mencoba mendekati permintaan tersebut, sementara Galatasaray sedang menyiapkan langkah balasan: derby Turki untuk Leao baru saja dimulai.
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