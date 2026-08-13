Pelatih asal Portugal itu telah memiliki waktu sebulan untuk bekerja dalam kontak erat dengan sebagian besar pemain, antara Milanello dan tur pramusim, dan karena itu sudah sampai pada kesimpulannya, dengan menyampaikan secara jelas kepada pemilik Milan dan para petinggi klub, terutama Almstadt, siapa saja pemain yang menurutnya tidak berguna bagi ide-ide sepak bolanya.





Nama-nama yang sudah diketahui adalah Odogu, Tomori, dan Fofana, yang keluar dari proyek dan bebas mencari solusi lain, sementara agak mengejutkan, nama Christopher Nkunku juga disebut, berada di pasar setelah baru tiba di Milan setahun lalu dengan nilai 37 juta euro. Kini ia masuk dalam shortlist pemain yang akan pergi: untuk para pemain yang akan hengkang ini, pekerjaan sudah dilakukan guna menemukan solusi terbaik untuk transfer, sehingga mereka tidak berlatih dan tidak akan berlatih bersama rekan-rekan setimnya serta tidak akan dipanggil untuk laga persahabatan melawan Manchester United pada Ferragosto. Ada juga pemain lain yang berpotensi hengkang seperti Filippo Terracciano, Estupinan, dan Santi Gimenez.