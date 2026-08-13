Gerry Cardinale ke Milanello dengan helikopter, untuk menentukan nasib AC Milan. Orang nomor satu di RedBird itu, seperti yang sudah diungkapkan dalam beberapa hari terakhir, tiba di pusat latihan Carnago untuk bertemu tim dan pelatih.
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Milan, pertemuan Cardinale-Amorim: inilah daftar pemain surplus, secara mengejutkan ada juga Nkunku. Cardinale menjamin pembelian pemain
Waktunya menentukan pilihan
Hari ini adalah hari pengambilan keputusan, seperti yang telah diumumkan Amorim: telah diambil keputusan final mengenai siapa yang bisa bertahan dan siapa yang justru harus meninggalkan AC Milan, selain evaluasi soal aktivitas transfer pemain masuk, yang setelah kedatangan Ramos dan Gila sempat mengalami jeda panjang dan kini harus kembali bergerak dalam dua pekan terakhir Agustus, untuk membentuk AC Milan secara definitif.
Keluar dan masuk
Pelatih asal Portugal itu sudah mengatakannya dalam konferensi pers perkenalan: sebelum mengambil keputusan apa pun, ia harus terlebih dahulu menilai sendiri para pemain yang tersedia. Amorim kemudian memaparkan ide-ide dan keputusannya kepada tim manajemen, dengan keputusan akhir tetap berada di tangan Gerry Cardinale.
Daftar pemain surplus
Pelatih asal Portugal itu telah memiliki waktu sebulan untuk bekerja dalam kontak erat dengan sebagian besar pemain, antara Milanello dan tur pramusim, dan karena itu sudah sampai pada kesimpulannya, dengan menyampaikan secara jelas kepada pemilik Milan dan para petinggi klub, terutama Almstadt, siapa saja pemain yang menurutnya tidak berguna bagi ide-ide sepak bolanya.
Nama-nama yang sudah diketahui adalah Odogu, Tomori, dan Fofana, yang keluar dari proyek dan bebas mencari solusi lain, sementara agak mengejutkan, nama Christopher Nkunku juga disebut, berada di pasar setelah baru tiba di Milan setahun lalu dengan nilai 37 juta euro. Kini ia masuk dalam shortlist pemain yang akan pergi: untuk para pemain yang akan hengkang ini, pekerjaan sudah dilakukan guna menemukan solusi terbaik untuk transfer, sehingga mereka tidak berlatih dan tidak akan berlatih bersama rekan-rekan setimnya serta tidak akan dipanggil untuk laga persahabatan melawan Manchester United pada Ferragosto. Ada juga pemain lain yang berpotensi hengkang seperti Filippo Terracciano, Estupinan, dan Santi Gimenez.
Datangnya pemain baru
Soal perekrutan pemain, Amorim telah mendapat jaminan bahwa Cardinale akan membeli para pemain yang diminta pelatih terlepas dari bagaimana dan kapan para pemain yang berada di luar proyek akan dijual. Tim transfer Milan sedang bekerja baik untuk pemain masuk maupun pemain keluar.
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