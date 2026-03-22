Hari-hari penting bagi Milan. Tim asuhan Allegri berhasil meraih kemenangan dalam laga melawan Torino dengan skor 3-2, sebuah hasil yang sangat penting untuk memperkuat posisi kedua dan memastikan lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, di luar lapangan, pihak klub juga sama sibuknya dalam merencanakan masa depan Milan.
Milan, pertemuan antara Allegri, Furlani, dan Tare: persiapan untuk musim depan sudah dimulai, anggaran dan target telah ditetapkan
Seperti dilaporkan oleh Sky Sport, pekan ini telah berlangsung pertemuan pertama antara Furlani, Tare, dan Allegri. Pertemuan tersebut berlangsung di Casa Milan dan membahas anggaran yang akan dialokasikan untuk bursa transfer mendatang, serta bagaimana tim yang akan dipercayakan kepada pelatih akan dibentuk, mengingat tim tersebut harus menghadapi jadwal pertandingan yang jauh lebih padat dibandingkan musim ini.
Rencana yang disepakati oleh staf teknis dan manajemen akan berfokus pada pembentukan kombinasi antara pemain muda yang sedang naik daun, yang akan dipadukan dengan pemain internasional yang sudah berpengalaman dan siap menghadapi tiga kompetisi sekaligus. Menurut Sky Sport, keinginan kedua belah pihak telah sejalan dengan apa yang akan menjadi pedoman yang akan dijalankan selama musim panas.
Milan, oleh karena itu, memulai kembali dengan meraih tiga poin di liga dan sebuah rapat puncak yang dihadiri oleh CEO Furlani dan Direktur Olahraga Tare, sebagai bukti kesatuan tujuan klub yang telah menyelenggarakan pertemuan untuk meletakkan dasar bagi musim-musim mendatang.
Seperti yang telah bocor dalam beberapa pekan terakhir, Allegri dilaporkan meminta setidaknya 4 pemain baru dan semuanya adalah nama-nama besar. Bagi pelatih asal Tuscany ini, ada 4-5 posisi yang perlu diperkuat: dibutuhkan setidaknya seorang bek tengah, idealnya kidal, seorang pemain sayap, seorang gelandang serang yang produktif, seorang playmaker alternatif untuk Modric, dan seorang penyerang yang subur.