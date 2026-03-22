Milan, pertemuan antara Allegri, Furlani, dan Tare: persiapan untuk musim depan sudah dimulai, anggaran dan target telah ditetapkan

Seperti dilaporkan oleh Sky Sport, pekan ini telah berlangsung pertemuan pertama antara Furlani, Tare, dan Allegri. Pertemuan tersebut berlangsung di Casa Milan dan membahas anggaran yang akan dialokasikan untuk bursa transfer mendatang, serta bagaimana tim yang akan dipercayakan kepada pelatih akan dibentuk, mengingat tim tersebut harus menghadapi jadwal pertandingan yang jauh lebih padat dibandingkan musim ini.





Rencana yang disepakati oleh staf teknis dan manajemen akan berfokus pada pembentukan kombinasi antara pemain muda yang sedang naik daun, yang akan dipadukan dengan pemain internasional yang sudah berpengalaman dan siap menghadapi tiga kompetisi sekaligus. Menurut Sky Sport, keinginan kedua belah pihak telah sejalan dengan apa yang akan menjadi pedoman yang akan dijalankan selama musim panas.