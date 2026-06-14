Milan, pernyataan Rangnick setelah penolakan: “Telah terjadi kontak dan pembicaraan, namun dari pihak mereka tidak ada kejelasan. Tetap bersama Austria adalah keputusan yang tepat”

"Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa perpanjangan kontrak ini merupakan keputusan prinsip yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai siapa saja dari staf teknis saya yang akan tetap tersedia. Karena itu, kini saya bisa duduk di sini dan mengatakan dengan penuh kepuasan: keputusan untuk tetap menjabat setelah Piala Dunia adalah keputusan yang tepat."





"Tiga minggu lalu ada kontak pertama dengan Milan dan telah dilakukan beberapa pembicaraan. Saya telah menjelaskan sejak awal bahwa saya ingin kejelasan sebelum dimulainya Piala Dunia, demi saya, tim, negara, Asosiasi Sepak Bola Austria, dan para pemain saya. Hal ini telah dikomunikasikan dengan jelas sejak awal. Dari pihak mereka, belum ada kejelasan."