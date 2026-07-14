Milan, perkembangan terkini mengenai perkuatan di lini tengah: dari Karetsas hingga Pedro Goncalves, siapa yang naik dan siapa yang turun

Nama lain yang sedang dipertimbangkan adalah Karetsas dari Genk: harga yang diminta mencapai 35-40 juta euro untuk pemain asal Yunani berusia 18 tahun tersebut. Angka-angka tersebut cukup mengesankan; di Pro League, ia telah mencatatkan 10 assist, ditambah 4 assist lainnya di Liga Europa. Dia juga telah mencetak dua gol. Pasar pemain Belgia tetap sangat mahal. Dan ancaman perebutan pemain oleh Borussia Dortmund semakin nyata: tim kuning-hitam itu telah mencapai kesepakatan dengan agen sang pemain, sementara kesepakatan dengan Genk masih belum tercapai.