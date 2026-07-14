Setelah mendatangkan Gonçalo Ramos dari PSG dan segera mengamankan Mario Gila dari Lazio, Milan terus bergerak di bursa transfer untuk memperkuat skuadnya. Posisi lain yang perlu diperhatikan adalah gelandang serang: siapa pun yang pernah menyaksikan tim-tim asuhan Amorin pasti tahu betapa pelatih baru Rossoneri ini sangat mengandalkan gelandang serang di belakang para penyerang. Di Sporting Lisbon, pemain yang diuntungkan dari hal ini adalah Bruno Fernandes, yang benar-benar bersinar berkat kerja sama yang dilakukannya bersama pelatih baru Milan tersebut.
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Milan, perkembangan terkini mengenai perkuatan di lini tengah: dari Karetsas hingga Pedro Goncalves, siapa yang naik dan siapa yang turun
UZUN TERLALU MAHAL
Bagian pemandu bakat Milan telah memberikan penilaian sangat baik kepada Can Uzun, gelandang serang berkaki kanan yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Lahir di Regensburg, Jerman, pada tahun 2005, ia membela tim nasional Turki di Piala Dunia yang masih berlangsung saat ini. Masalahnya terletak pada penilaian harga: klub Jerman tersebut, yang terkenal sebagai klub dengan harga transfer yang sangat mahal, telah menetapkan harga pelepasan sebesar 60 juta euro.
ALAJABEGOVIC-ATALANTA
Ibrahimovic akan langsung merekrutnya, tetapi ada pihak di dalam Milan yang lebih memilih untuk mengincar pemain dengan karakteristik berbeda. Alajbegovic sudah berbulan-bulan menjadi incaran Rossoneri; ia bisa hengkang dari Bayer Leverkusen meskipun baru saja dibeli kembali seharga 8 juta euro oleh Salzburg. Masa depan di Italia? Ya, tetapi dengan seragam yang berbeda: Giuntoli telah mempercepat proses untuk membawanya ke Atalanta.
ANCAMAN BAGI KARETSAS
Nama lain yang sedang dipertimbangkan adalah Karetsas dari Genk: harga yang diminta mencapai 35-40 juta euro untuk pemain asal Yunani berusia 18 tahun tersebut. Angka-angka tersebut cukup mengesankan; di Pro League, ia telah mencatatkan 10 assist, ditambah 4 assist lainnya di Liga Europa. Dia juga telah mencetak dua gol. Pasar pemain Belgia tetap sangat mahal. Dan ancaman perebutan pemain oleh Borussia Dortmund semakin nyata: tim kuning-hitam itu telah mencapai kesepakatan dengan agen sang pemain, sementara kesepakatan dengan Genk masih belum tercapai.
ZANIOLO DITAWARKAN
Akibat masalah dengan Udinese terkait kontrak dan nilai transfernya, Zanolo kembali masuk ke bursa transfer. Dalam beberapa jam terakhir, pihak pemain bernomor punggung 10 Juventus itu telah menawarkannya ke Milan: dalam beberapa hari ke depan, kita akan mengetahui apakah peluang ini akan terwujud atau tidak.
PELUANG GONCALVES
Yang paling menarik adalah Pedro Goncalves, seorang pemain yang sangat dikenal Amorin sejak masih di Sporting Lisbon. Ada klausul pelepasan sebesar 60 juta, tetapi mungkin hanya dibutuhkan 25 atau 30 juta saja untuk membawanya ke Milanello.
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