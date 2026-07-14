Milan, perkembangan terbaru soal perkuatan di lini tengah: dari Karetsas hingga Pedro Goncalves, siapa yang naik dan siapa yang turun. Dan Zaniolo pun muncul

Setelah Gonçalo Ramos dari PSG dan kesepakatan yang langsung tercapai untuk Mario Gila dari Lazio, Milan terus bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan pemain baru. Posisi lain yang membutuhkan perkuatan adalah gelandang serang: siapa pun yang pernah menyaksikan tim-tim asuhan Amorin pasti tahu betul betapa pelatih baru Rossoneri ini sangat mengandalkan gelandang kreatif di belakang para penyerang. Di Sporting Lisbon, salah satu pemain yang diuntungkan dari hal ini adalah Bruno Fernandes, yang dalam 5 bulan bekerja sama dengan pelatih baru Rossoneri tersebut sebelum pindah ke Manchester United pada Januari 2020, tampil gemilang berkat kerja sama yang dilakukannya bersama Amorim.