Setelah Gonçalo Ramos dari PSG dan kesepakatan yang langsung tercapai untuk Mario Gila dari Lazio, Milan terus bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan pemain baru. Posisi lain yang membutuhkan perkuatan adalah gelandang serang: siapa pun yang pernah menyaksikan tim-tim asuhan Amorin pasti tahu betul betapa pelatih baru Rossoneri ini sangat mengandalkan gelandang kreatif di belakang para penyerang. Di Sporting Lisbon, salah satu pemain yang diuntungkan dari hal ini adalah Bruno Fernandes, yang dalam 5 bulan bekerja sama dengan pelatih baru Rossoneri tersebut sebelum pindah ke Manchester United pada Januari 2020, tampil gemilang berkat kerja sama yang dilakukannya bersama Amorim.
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Milan, perkembangan terbaru soal perkuatan di lini tengah: dari Karetsas hingga Pedro Goncalves, siapa yang naik dan siapa yang turun. Dan Zaniolo pun muncul
UZUN TERLALU MAHAL
Bagian pemandu bakat Milan telah memberikan penilaian sangat baik kepada Can Uzun, gelandang serang berkaki kanan yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Lahir di Regensburg pada tahun 2005, ia mewakili Turki di Piala Dunia yang masih berlangsung saat ini. Masalahnya terletak pada penilaian: klub Jerman tersebut, yang terkenal sebagai klub dengan harga transfer yang sangat mahal, telah menetapkan harga pelepasan sebesar 60 juta euro.
ALAJABEGOVIC-ATALANTA
Ibrahimovic akan langsung merekrutnya, tetapi ada pihak di dalam Milan yang lebih memilih untuk mengincar pemain dengan karakteristik berbeda. Alajbegovic sudah beberapa bulan ini masuk dalam radar Rossoneri; ia bisa meninggalkan Bayer Leverkusen meskipun baru saja dibeli kembali seharga 8 juta euro oleh Salzburg. Masa depan di Italia? Ya, tetapi dengan seragam yang berbeda: Giuntoli telah mempercepat proses untuk membawanya ke Atalanta.
ANCAMAN BAGI KARETSAS
Nama lain yang dipertimbangkan adalah Karetsas dari Genk: harga yang diminta mencapai 35-40 juta euro untuk pemain asal Yunani berusia 18 tahun tersebut. Angka-angka ini cukup mengesankan; di Pro League, ia telah mencatatkan 10 assist, ditambah 4 assist lainnya di Liga Europa. Dia juga telah mencetak dua gol. Pasar pemain Belgia tetap sangat mahal. Dan ancaman perebutan pemain oleh Borussia Dortmund semakin nyata: tim kuning-hitam itu telah mencapai kesepakatan dengan agen sang pemain, sementara kesepakatan dengan Genk masih belum tercapai.
ZANIOLO DITAWARKAN
Akibat masalah dengan Udinese terkait kontrak dan nilai transfernya, Zanolo kembali masuk ke bursa transfer. Dalam beberapa jam terakhir, pihak pemain bernomor punggung 10 Juventus itu telah menawarkannya ke Milan: dalam beberapa hari ke depan, kita akan mengetahui apakah peluang ini akan terwujud atau tidak.
PELUANG GONCALVES
Yang tak kalah pentingnya, Pedro Goncalves, yang lebih dikenal sebagai Pote, adalah pemain yang sangat dikenal Amorin sejak masih di Sporting Lisbon. Ada klausul pelepasan sebesar 60 juta, tetapi mungkin hanya dibutuhkan 25 atau 30 juta saja untuk membawanya ke Milanello.
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