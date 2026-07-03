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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Milan, perburuan pemain bertahan: bukan hanya Gila, ada kontak baru untuk Gonçalo Inacio. Kabar terbaru mengenai masa depan Tomori dan Pavlovic

AC Milan
Transfers
G. Inacio
F. Tomori
S. Pavlovic
M. Gila

Klub Rossonero sedang menjajaki beberapa opsi; jumlah pemain baru akan bergantung pada pemain yang dilepas

Mario Gila tiba-tiba kembali menjadi sorotan media terkait pencarian bek baru di Milan. Setelah mengisi posisi penyerang tengah dengan kedatangan sensasional Gonçalo Ramos, prioritas kedua pelatih baru Rossoneri Rubén Amorim di bursa transfer kini adalah mencari bek tengah yang mampu memimpin lini belakang, mahir dalam melakukan marking sekaligus mengatur alur permainan. Pemain asal Lazio ini sudah lama diminati; ia juga pernah menjadi incaran mantan direktur olahraga Igli Tare dan mantan pelatih Massimiliano Allegri, namun ia bukan satu-satunya kandidat yang dipertimbangkan oleh manajemen saat ini. Dan kedatangannya ke Milan belum tentu mengesampingkan perekrutan pemain lain di posisi tersebut.


PERBURUAN GILA, KARENA MILAN BISA MENGAMBILNYA DARI NAPOLI

  • TOMORI TIDAK LAGI BERADA DI POSISI TENGAH

    Banyak hal akan bergantung pada kemungkinan hengkangnya para pemain dan peluang yang muncul bagi para pemain yang dianggap tidak terlalu penting atau kurang cocok dengan konsep permainan yang diusung oleh Amorim. Dalam hal ini, dalam beberapa hari terakhir, kembali beredar rumor yang menyebutkan bahwa Fikayo Tomori tidak lagi menjadi bagian utama dalam rencana Milan untuk musim depan. Bek tengah asal Inggris ini, yang dikenal terutama karena kemampuannya dalam mengantisipasi serangan lawan dan merebut bola dengan cepat, namun dalam beberapa musim terakhir juga menunjukkan kecenderungan untuk kehilangan jejak lawan saat melakukan penjagaan serta tidak selalu tepat dalam membaca permainan, memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2027, dan negosiasi untuk perpanjangan kontrak tersebut telah menemui jalan buntu sejak lama. Secara tidak resmi, klub Rossonero sedang mencari solusi di Liga Premier, di mana sekitar setahun yang lalu Newcastle pernah melakukan pendekatan terhadap pemain kelahiran tahun 1997 tersebut.

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  • APA YANG TERJADI DENGAN PAVLOVIC

    Nama lain yang patut diperhatikan—terutama karena ia baru saja menjalani musim yang jauh lebih baik daripada Tomori dan berpotensi menarik lebih banyak peminat—adalah Strahinja Pavlovic. Bek tengah asal Serbia ini, yang mencetak 5 gol dalam 34 pertandingan di Serie A musim lalu, adalah salah satu pemain yang paling diuntungkan dari upaya besar dalam memperkuat lini pertahanan yang coba diterapkan oleh Massimiliano Allegri pada musim lalu. Hal ini meningkatkan performa mantan pemain Salzburg tersebut, yang dengan cepat menjadi incaran beberapa klub di liga Inggris. Kontraknya akan berakhir pada 2028, dan gajinya yang sedikit di bawah 2 juta euro semakin menarik minat klub-klub yang menginginkannya. Namun, Milan—yang berharap dapat mempertahankannya dan mungkin segera membahas perpanjangan kontraknya—hanya akan bersedia melepasnya dengan harga yang sangat tinggi. Dibeli pada musim panas 2025 seharga 20 juta euro, kini nilainya berkisar antara 50 hingga 60 juta euro.

  • GONCALO INACIO MASIH MASUK DALAM DAFTAR CALON

    Karena itulah klub Rossonero tetap sangat memperhatikan peluang-peluang lain yang ditawarkan pasar transfer, terlepas dari kasus Gila. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, Gonçalo Inacio, pemain kelahiran 2001 dari Sporting Lisbon, tetap menjadi sosok yang sangat diminati baik oleh jajaran manajemen maupun Rubén Amorim. Sebagai anak didik pelatih baru Rossonero sekaligus andalan tim nasional Portugal, bek berkaki kiri ini dianggap lebih nyaman bermain sebagai bek sayap kiri dalam skema pertahanan tiga orang yang ingin diterapkan kembali oleh Amorim di Milan, daripada sebagai bek tengah murni. Sebagai bukti minat konkret dari klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi, dalam beberapa hari terakhir pun telah terjadi kontak baru untuk memahami ruang negosiasi terkait klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Sporting dilaporkan juga terbuka terhadap kemungkinan negosiasi, namun tidak ingin menurunkan harga terlalu jauh.

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