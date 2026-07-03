Milan, perburuan pemain bertahan: bukan hanya Gila, ada kontak baru untuk Gonçalo Inacio. Kabar terbaru mengenai masa depan Tomori dan Pavlovic

Mario Gila tiba-tiba kembali menjadi sorotan media terkait pencarian bek baru di Milan. Setelah mengisi posisi penyerang tengah dengan kedatangan sensasional Gonçalo Ramos, prioritas kedua pelatih baru Rossoneri Rubén Amorim di bursa transfer kini adalah mencari bek tengah yang mampu memimpin lini belakang, mahir dalam melakukan marking sekaligus mengatur alur permainan. Pemain asal Lazio ini sudah lama diminati; ia juga pernah menjadi incaran mantan direktur olahraga Igli Tare dan mantan pelatih Massimiliano Allegri, namun ia bukan satu-satunya kandidat yang dipertimbangkan oleh manajemen saat ini. Dan kedatangannya ke Milan belum tentu mengesampingkan perekrutan pemain lain di posisi tersebut.





PERBURUAN GILA, KARENA MILAN BISA MENGAMBILNYA DARI NAPOLI