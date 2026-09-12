Amorim sempat mencoba menyentil Loftus-Cheek, baik dalam konferensi pers sehari sebelum laga ("dia tidak boleh hanya bermain dalam 5 menit pertama") maupun sesaat sebelum pertandingan: "Sangat penting untuk selalu jujur kepada para pemain: ketika saya mengatakan sesuatu kepada media, itu karena saya sudah mengulanginya sepuluh kali kepada pemain yang bersangkutan. Saya tahu ini bukan hal yang umum untuk dilihat, tetapi saya menganggapnya penting dan saya pikir para pemain percaya kepada saya karena tahu bahwa saya mengeluarkan pernyataan seperti itu justru karena saya sangat percaya pada kualitas mereka. Lihat saja profil seperti Loftus-Cheek: dia punya segalanya. Dia memiliki dominasi fisik yang luar biasa, bisa menggunakan kedua kaki, kuat dalam duel udara, tetapi dia harus belajar untuk tetap berada dalam pertandingan selama 90 menit penuh. Konsepnya sangat sederhana: dia harus memberi dampak dengan kualitasnya dalam setiap momen pertandingan. Dia memang tidak bisa selalu bersentuhan dengan bola, tetapi dia harus jauh lebih terlibat dalam permainan. Hanya dengan berpartisipasi secara konsisten dia bisa membantu tim menjadi lebih kreatif dan benar-benar berbahaya di 30 meter terakhir."





Desakan itu tidak membuahkan hasil, rencana Amorim untuk pemain Inggris itu pun gagal total. Pioli lebih dulu mencobanya, lalu Fonseca, juga Conceicao dan Allegri: Loftus-Cheek adalah pemain yang punya ledakan, tetapi menjadi contoh paling gamblang dari pemain yang tidak konsisten, yakni segala hal yang tidak dibutuhkan Milan yang sedang dibangun. Secara paradoks, dia justru bisa lebih berguna bagi tim saat pertandingan sudah berjalan ketika tempo menurun dan dia bisa memaksimalkan fisik serta tekniknya. Versi mantan pemain Chelsea yang terlihat dalam 4 pertandingan pertama ini tidak layak untuk menempati posisi starter tetap dalam skema Amorim.







