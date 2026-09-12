Keliru adalah hal manusiawi, tetapi terus mengulanginya adalah hal yang diabolis. Melakukan kesalahan adalah bagian dari sifat lemah manusia, tetapi terus mengulanginya karena keras kepala atau kesombongan tak lagi bisa dibenarkan. Dengan alasan berbeda, Estupinan dan Loftus-Cheek telah memperlihatkan kesulitan besar yang tidak memungkinkan mereka tampil sesuai potensi masing-masing: pemain Ekuador itu hanyalah salinan pudar dari bek sayap bagus yang dikagumi di Premier League, sementara untuk pemain Inggris itu, harus mundur tiga tahun untuk menemukan sosok pemain yang memadai. Melawan Lazio, Amorim memutuskan untuk memainkan mereka sejak menit pertama dan dengan begitu ia benar-benar menyerahkan diri kepada lawan.
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Milan, penolakan final untuk Loftus-Cheek dan Estupinan: Amorim telah menemukan kunci yang tepat dengan Moreira dan Pulisc
Gattuso sudah melihat kesulitan Estupinan
Gattuso tidak menutup-nutupi hal itu sesaat sebelum pertandingan dengan menunjukkan apa yang bisa menjadi kunci laga yang menguntungkan Lazio: "Kami sudah menganalisisnya, kami sudah melihatnya. Sering kali Anda selalu melihat garis lima pemain, mereka merapat, tetapi kami harus cerdas dengan pemain sayap kami untuk menahan mereka tetap di sana". Pelatih Lazio dan stafnya membaca dengan baik kesulitan yang sudah terlihat musim lalu, tepat saat melawan Lazio di Olimpico, dari Estupinan ketika diserang dari belakang, dan menyiapkan pertandingan ini justru berdasarkan kemampuan para pemain sayapnya untuk terus mencari pergerakan memotong. Hasilnya? Cancellieri mencetak gol pembuka dengan memanfaatkan kelengahan Estupinan yang sempat menoleh seolah mencari alibi dari rekan-rekannya. Satu data menjelaskan dengan lebih baik lagi laga mantan pemain Brighton itu jika ditafsirkan. Estupinan menuntaskan 26 operan dari 28 percobaan, tetapi itu terjadi karena ia hanya mengalirkan bola kepada rekan terdekat.
Kritik tidak menggoyahkan Loftus-Cheek
Amorim sempat mencoba menyentil Loftus-Cheek, baik dalam konferensi pers sehari sebelum laga ("dia tidak boleh hanya bermain dalam 5 menit pertama") maupun sesaat sebelum pertandingan: "Sangat penting untuk selalu jujur kepada para pemain: ketika saya mengatakan sesuatu kepada media, itu karena saya sudah mengulanginya sepuluh kali kepada pemain yang bersangkutan. Saya tahu ini bukan hal yang umum untuk dilihat, tetapi saya menganggapnya penting dan saya pikir para pemain percaya kepada saya karena tahu bahwa saya mengeluarkan pernyataan seperti itu justru karena saya sangat percaya pada kualitas mereka. Lihat saja profil seperti Loftus-Cheek: dia punya segalanya. Dia memiliki dominasi fisik yang luar biasa, bisa menggunakan kedua kaki, kuat dalam duel udara, tetapi dia harus belajar untuk tetap berada dalam pertandingan selama 90 menit penuh. Konsepnya sangat sederhana: dia harus memberi dampak dengan kualitasnya dalam setiap momen pertandingan. Dia memang tidak bisa selalu bersentuhan dengan bola, tetapi dia harus jauh lebih terlibat dalam permainan. Hanya dengan berpartisipasi secara konsisten dia bisa membantu tim menjadi lebih kreatif dan benar-benar berbahaya di 30 meter terakhir."
Desakan itu tidak membuahkan hasil, rencana Amorim untuk pemain Inggris itu pun gagal total. Pioli lebih dulu mencobanya, lalu Fonseca, juga Conceicao dan Allegri: Loftus-Cheek adalah pemain yang punya ledakan, tetapi menjadi contoh paling gamblang dari pemain yang tidak konsisten, yakni segala hal yang tidak dibutuhkan Milan yang sedang dibangun. Secara paradoks, dia justru bisa lebih berguna bagi tim saat pertandingan sudah berjalan ketika tempo menurun dan dia bisa memaksimalkan fisik serta tekniknya. Versi mantan pemain Chelsea yang terlihat dalam 4 pertandingan pertama ini tidak layak untuk menempati posisi starter tetap dalam skema Amorim.
Moreira dan Pulisic
Sisi lain dari mata uang yang sama adalah penampilan sempurna Moreira yang di Olimpico mencetak brace pertama dalam kariernya. Bermain di sisi kiri, habitat alaminya, dan bukan dengan kaki terbalik seperti saat di Turin melawan Juventus. Winger Belgia itu, yang datang dari Strasbourg dengan nilai hampir 65 juta euro termasuk biaya tetap dan bonus, akan menjadi starter di sisi sayap mulai laga berikutnya melawan Lecce, Amorim tidak menutup-nutupi dalam konferensi pers usai pertandingan soal kemungkinan koeksistensi dengan winger ofensif lain seperti Chukwueze: "Saya ingin bermain dengan tiga bek dan dua pemain sayap yang melebar. Jadi kadang mereka berdua akan bermain dan Moreira tampil sangat baik di kiri. Dia punya pengalaman bermain di kiri saat di Strasbourg. Kami mengenal para pemain dengan sangat baik, jadi ini akan terjadi lagi di masa depan".
Jawaban yang sangat dinantikan seluruh kubu Milan akhirnya datang: Pulisic baik-baik saja, bahkan sangat baik secara fisik. Dan dia bisa bermain tanpa masalah di half-space yang diinginkan Amorim dari para gelandang serangnya. Pemain asal Amerika Serikat itu tampaknya akan mengambil tempat yang sejauh ini ditempati Loftus-Cheek yang tampil redup.
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